Aktuálna dnešná cena Cirrca je 0.00097USD. Trhová kapitalizácia CIRRCA je --USD. Sledujte aktualizácie cien CIRRCA v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!

Cirrca kurz (CIRRCA)

$0.00097
-8.49%1D
USD
Cirrca (CIRRCA) Živý cenový graf
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 08:34:29 (UTC+8)

Dnešná cena Cirrca

Aktuálna dnešná cena Cirrca (CIRRCA) je $ 0.00097, s 8.49% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny CIRRCA na USD konverzný kurz je $ 0.00097 za CIRRCA.

Cirrca sa v súčasnosti radí na #- podľa trhovej kapitalizácie pri --, pričom počet coinov v obehu je -- CIRRCA. Počas posledných 24 hodín sa CIRRCAobchodovalo v rozmedzí od $ 0.00076 (low) do $ 0.00117 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni --, zatiaľ čo historické minimum bolo --.

V krátkodobom vývoji sa CIRRCA zmenilo o -4.91% za poslednú hodinu a o -7.62% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 4.91K.

Cirrca (CIRRCA) informácie o trhu

$ 4.91K
$ 97.00K
100,000,000
BASE

Aktuálna trhová kapitalizácia Cirrca je --, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 4.91K. Počet coinov v obehu CIRRCA je --, pričom celková zásoba je 100000000. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 97.00K.

História cien Cirrca v USD

$ 0.00076
24 hod Low
$ 0.00117
24 hod High

-4.91%

-8.49%

-7.62%

-7.62%

Cirrca (CIRRCA) história cien USD

Sledujte zmeny cien Cirrca za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobieZmeniť (USD)Zmeniť (%)
Dnes$ -0.00009-8.49%
30 dní$ -0.00903-90.30%
60 dní$ -0.00903-90.30%
90 dní$ -0.00903-90.30%
Cirrca dnešná zmena ceny

Dnes CIRRCA zaznamenal zmenu o $ -0.00009 (-8.49%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.

Cirrca zmena ceny za 30 dní

Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ -0.00903 (-90.30%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.

Cirrca zmena ceny za 60 dní

Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal CIRRCA zmenu o $ -0.00903 (-90.30%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.

Cirrca zmena ceny za 90 dní

Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ -0.00903 (-90.30%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.

Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby Cirrca (CIRRCA)?

Pozrite si Cirrcastránku histórie cien.

Analýza umelej inteligencie pre Cirrca

Poznatky riadené umelou inteligenciou, ktoré analyzujú najnovšie cenové pohyby Cirrca, trendy v objeme obchodovania a ukazovatele nálady na trhu a poskytujú aktualizácie v reálnom čase na identifikáciu obchodných príležitostí a podporu informovaného rozhodovania.

Aké faktory ovplyvňujú ceny Cirrca?

Several factors influence Cirrca (CIRRCA) prices:

Market sentiment and investor confidence play crucial roles in price movements. Supply and demand dynamics directly affect valuation - limited supply with high demand typically drives prices up.

Trading volume and liquidity impact price stability. Higher volume usually indicates stronger market interest and can reduce volatility.

Broader cryptocurrency market trends significantly influence CIRRCA, as most altcoins correlate with Bitcoin and major cryptocurrencies.

Project developments, partnerships, and technological updates can create positive or negative price pressure.

Regulatory news and government policies toward cryptocurrencies affect investor sentiment and market participation.

Exchange listings and delistings impact accessibility and trading opportunities, influencing price discovery.

Community engagement and social media buzz can drive speculative trading activity.

Overall market conditions, including economic factors and institutional adoption of cryptocurrencies, also play important roles in determining CIRRCA's price movements.

Prečo chcú ľudia dnes poznať cenu Cirrca?

People want to know Cirrca (CIRRCA) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, timing buy/sell orders, assessing market trends, and managing investment risk. Real-time pricing helps traders capitalize on volatility and opportunities.

Cenové predikcie pre Cirrca

Cenová predikcia Cirrca (CIRRCA) pre rok 2040 (o 15 rokov)

V roku 2040 by cena Cirrca mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.

Chcete vedieť, akú cenu dosiahne Cirrca v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku CIRRCA cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026.

O Cirrca

CIRRCA is a digital asset that operates on a blockchain network. It is designed to facilitate secure, peer-to-peer transactions across the internet. The primary purpose of CIRRCA is to serve as a medium of exchange in the digital economy, enabling users to make transactions without the need for a centralized authority or intermediary. It utilizes a consensus mechanism to validate and record transactions on its blockchain. The supply and issuance model of CIRRCA is based on mining, where new coins are generated as a reward for participants who contribute their computing power to maintain the network. In the broader crypto ecosystem, CIRRCA is recognized for its security features and the speed of its transactions.

Ako nakupovať a investovať Cirrca

Ste pripravení začať s Cirrca? Nákup CIRRCA na MEXC je rýchly a vhodný pre začiatočníkov. Po prvom nákupe môžete začať obchodovať okamžite. Ak sa chcete dozvedieť viac, pozrite si v našom úplnom sprievodcovi nákupom Cirrca. Nižšie nájdete stručný prehľad 5 krokov, ktoré vám pomôžu začať cestu Cirrca (CIRRCA) nákupu.

1. krok

Zaregistrujte si účet a dokončite KYC

Najprv si zaregistrujte účet a vyplňte KYC na MEXC. Môžete tak urobiť na oficiálnej webovej stránke MEXC alebo v aplikácii MEXC pomocou svojho telefónneho čísla alebo e-mailovej adresy.
Krok 2

Pridajte USDT, USDC alebo USDE do peňaženky

USDT, USDC a USDE uľahčujú obchodovanie na MEXC. USDT, USDC a USDE si môžete kúpiť bankovým prevodom, mimoburzovým obchodovaním alebo P2P obchodovaním.

Krok 3

Prejdite na stránku Spotové obchodovanie

Na webovej lokalite MEXC kliknite na Spot v hornej lište a vyhľadajte preferované tokeny.
Krok 4

Vyberte si tokeny

K dispozícii je viac ako -- tokenov, takže si môžete ľahko kúpiť Bitcoin, Ethereum a trendové tokeny.
Krok 5

Dokončite svoj nákup

Zadajte sumu tokenov alebo jej ekvivalent v miestnej mene. Kliknite na tlačidlo Kúpiť a Cirrca sa okamžite pripíše do vašej peňaženky.
Čo môžete urobiť s Cirrca

Vlastníctvo Cirrca vám umožňuje otvoriť viac dverí, ako len kúpiť a držať. Môžete obchodovať s BTC na stovkách trhov, získavať pasívne odmeny prostredníctvom flexibilného stakovania a sporiacich produktov alebo využívať profesionálne obchodné nástroje na rast svojho majetku. Či už ste začiatočník alebo profesionálny skúsený investor, MEXC vám uľahčí maximalizáciu vášho krypto potenciálu. Nižšie sú uvedené štyri hlavné spôsoby, ako môžete čo najlepšie využiť svoje tokeny Bitcoin

Obchodovanie s extrémne nízkymi poplatkami na MEXC

Nákup Cirrca (CIRRCA) na MEXC znamená väčšiu hodnotu za vaše peniaze. Ako jedna z platforiem s najnižšími poplatkami za krypto transakcie na trhu vám MEXC pomáha znížiť náklady už od prvého obchodu.

Okrem toho môžete obchodovať s vybranými spotovými tokenmi úplne bez poplatkov prostredníctvom MEXC Zero Fee Fest.

Čo je Cirrca (CIRRCA)

Cirrca enables staking of tokenized assets including stocks, commodities, crypto, and other real-world assets, to unlock flexible passive yield and rewards.

Ľudia sa tiež pýtajú: Ďalšie otázky o Cirrca

Akú hodnotu bude mať 1 Cirrca v roku 2030?
Ak by hodnota Cirrca rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do Cirrca podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Cirrca (CIRRCA) dôležité aktualizácie v odvetví

Čas (UTC+8)TypInformácie
11-07 01:12:41Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Aktualizácie odvetvia
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Aktualizácie odvetvia
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Aktualizácie odvetvia
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00On-chain údaje
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

Zrieknutie sa zodpovednosti

Ceny kryptomien sú vystavené vysokým trhovým rizikám a cenovej volatilite. Mali by ste investovať do projektov a produktov, ktoré poznáte a kde rozumiete súvisiacim rizikám. Pred uskutočnením akejkoľvek investície by ste mali dôkladne zvážiť svoje investičné skúsenosti, finančnú situáciu, investičné ciele a toleranciu rizika a poradiť sa s nezávislým finančným poradcom. Tento materiál by nemal slúžiť ako finančné poradenstvo. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Hodnota vašej investície môže klesať aj stúpať a investovaná suma sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť. MEXC nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Ďalšie informácie nájdete v našich podmienkach používania a upozornení na riziká. Upozorňujeme tiež, že údaje súvisiace s vyššie uvedenou kryptomenou tu prezentovanou (napríklad jej aktuálna cena) sú založené na zdrojoch tretích strán. Sú vám prezentované „tak ako sú“ a slúžia len na informačné účely, bez zastúpenia alebo záruky akéhokoľvek druhu. Odkazy poskytnuté na stránky tretích strán tiež nie sú pod kontrolou spoločnosti MEXC. MEXC nezodpovedá za spoľahlivosť a presnosť takýchto stránok tretích strán a ich obsahu.

