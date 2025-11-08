Aktuálna dnešná cena Cirrca je 0.00097USD. Trhová kapitalizácia CIRRCA je --USD. Sledujte aktualizácie cien CIRRCA v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!Aktuálna dnešná cena Cirrca je 0.00097USD. Trhová kapitalizácia CIRRCA je --USD. Sledujte aktualizácie cien CIRRCA v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!
Aktuálna dnešná cena Cirrca (CIRRCA) je $ 0.00097, s 8.49% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny CIRRCA na USD konverzný kurz je $ 0.00097 za CIRRCA.
Cirrca sa v súčasnosti radí na #- podľa trhovej kapitalizácie pri --, pričom počet coinov v obehu je -- CIRRCA. Počas posledných 24 hodín sa CIRRCAobchodovalo v rozmedzí od $ 0.00076 (low) do $ 0.00117 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni --, zatiaľ čo historické minimum bolo --.
V krátkodobom vývoji sa CIRRCA zmenilo o -4.91% za poslednú hodinu a o -7.62% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 4.91K.
Cirrca (CIRRCA) informácie o trhu
$ 4.91K
$ 4.91K$ 4.91K
$ 97.00K
$ 97.00K$ 97.00K
100,000,000
100,000,000 100,000,000
BASE
Aktuálna trhová kapitalizácia Cirrca je --, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 4.91K. Počet coinov v obehu CIRRCA je --, pričom celková zásoba je 100000000. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 97.00K.
História cien Cirrca v USD
24-hodinový rozsah zmeny ceny:
24 hod Low
24 hod High
-4.91%
-8.49%
-7.62%
-7.62%
Cirrca (CIRRCA) história cien USD
Sledujte zmeny cien Cirrca za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:
Obdobie
Zmeniť (USD)
Zmeniť (%)
Dnes
$ -0.00009
-8.49%
30 dní
$ -0.00903
-90.30%
60 dní
$ -0.00903
-90.30%
90 dní
$ -0.00903
-90.30%
Cirrca dnešná zmena ceny
Dnes CIRRCA zaznamenal zmenu o $ -0.00009 (-8.49%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.
Cirrca zmena ceny za 30 dní
Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ -0.00903 (-90.30%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.
Cirrca zmena ceny za 60 dní
Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal CIRRCA zmenu o $ -0.00903 (-90.30%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.
Cirrca zmena ceny za 90 dní
Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ -0.00903 (-90.30%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.
Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby Cirrca (CIRRCA)?
Poznatky riadené umelou inteligenciou, ktoré analyzujú najnovšie cenové pohyby Cirrca, trendy v objeme obchodovania a ukazovatele nálady na trhu a poskytujú aktualizácie v reálnom čase na identifikáciu obchodných príležitostí a podporu informovaného rozhodovania.
Aké faktory ovplyvňujú ceny Cirrca?
Several factors influence Cirrca (CIRRCA) prices:
Market sentiment and investor confidence play crucial roles in price movements. Supply and demand dynamics directly affect valuation - limited supply with high demand typically drives prices up.
Trading volume and liquidity impact price stability. Higher volume usually indicates stronger market interest and can reduce volatility.
Broader cryptocurrency market trends significantly influence CIRRCA, as most altcoins correlate with Bitcoin and major cryptocurrencies.
Project developments, partnerships, and technological updates can create positive or negative price pressure.
Regulatory news and government policies toward cryptocurrencies affect investor sentiment and market participation.
Exchange listings and delistings impact accessibility and trading opportunities, influencing price discovery.
Community engagement and social media buzz can drive speculative trading activity.
Overall market conditions, including economic factors and institutional adoption of cryptocurrencies, also play important roles in determining CIRRCA's price movements.
Prečo chcú ľudia dnes poznať cenu Cirrca?
People want to know Cirrca (CIRRCA) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, timing buy/sell orders, assessing market trends, and managing investment risk. Real-time pricing helps traders capitalize on volatility and opportunities.
Cenové predikcie pre Cirrca
Cenová predikcia Cirrca (CIRRCA) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena CIRRCA v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia Cirrca (CIRRCA) pre rok 2040 (o 15 rokov)
V roku 2040 by cena Cirrca mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.
MEXC nástroje Na prognózy scenárov v reálnom čase a personalizovanejšiu analýzu môžu používatelia využiť nástroj MEXC na cenové predikcie a AI informácie o trhu.
Vyhlásenie: Tieto scenáre sú ilustračné a vzdelávacie; kryptomeny sú volatilné – pred rozhodnutím si urobte vlastný prieskum (DYOR). Chcete vedieť, akú cenu dosiahne Cirrca v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku CIRRCA cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na Cirrca Cenové predikcie.
O Cirrca
CIRRCA is a digital asset that operates on a blockchain network. It is designed to facilitate secure, peer-to-peer transactions across the internet. The primary purpose of CIRRCA is to serve as a medium of exchange in the digital economy, enabling users to make transactions without the need for a centralized authority or intermediary. It utilizes a consensus mechanism to validate and record transactions on its blockchain. The supply and issuance model of CIRRCA is based on mining, where new coins are generated as a reward for participants who contribute their computing power to maintain the network. In the broader crypto ecosystem, CIRRCA is recognized for its security features and the speed of its transactions.
Ako nakupovať a investovať Cirrca
Ste pripravení začať s Cirrca? Nákup CIRRCA na MEXC je rýchly a vhodný pre začiatočníkov. Po prvom nákupe môžete začať obchodovať okamžite. Ak sa chcete dozvedieť viac, pozrite si v našom úplnom sprievodcovi nákupom Cirrca. Nižšie nájdete stručný prehľad 5 krokov, ktoré vám pomôžu začať cestu Cirrca (CIRRCA) nákupu.
1. krok
Zaregistrujte si účet a dokončite KYC
Najprv si zaregistrujte účet a vyplňte KYC na MEXC. Môžete tak urobiť na oficiálnej webovej stránke MEXC alebo v aplikácii MEXC pomocou svojho telefónneho čísla alebo e-mailovej adresy.
Na webovej lokalite MEXC kliknite na Spot v hornej lište a vyhľadajte preferované tokeny.
Krok 4
Vyberte si tokeny
K dispozícii je viac ako -- tokenov, takže si môžete ľahko kúpiť Bitcoin, Ethereum a trendové tokeny.
Krok 5
Dokončite svoj nákup
Zadajte sumu tokenov alebo jej ekvivalent v miestnej mene. Kliknite na tlačidlo Kúpiť a Cirrca sa okamžite pripíše do vašej peňaženky.
Čo môžete urobiť s Cirrca
Vlastníctvo Cirrca vám umožňuje otvoriť viac dverí, ako len kúpiť a držať. Môžete obchodovať s BTC na stovkách trhov, získavať pasívne odmeny prostredníctvom flexibilného stakovania a sporiacich produktov alebo využívať profesionálne obchodné nástroje na rast svojho majetku. Či už ste začiatočník alebo profesionálny skúsený investor, MEXC vám uľahčí maximalizáciu vášho krypto potenciálu. Nižšie sú uvedené štyri hlavné spôsoby, ako môžete čo najlepšie využiť svoje tokeny Bitcoin
Ak by hodnota Cirrca rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do Cirrca podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Koľko dnes stojíCirrca?
Dnešná cena Cirrca je $ 0.00097. V sekcii História cien nájdete informácie o histórii cien za dnešok, 30 dní, 60 dní a 90 dní.
Je Cirrca stále dobrou investíciou?
Cirrca zostáva aktívne obchodovanou kryptomenou s prebiehajúcou trhovou aktivitou a rozvojom ekosystému. Investície do kryptomien, ako napríklad do CIRRCA, sú však zo svojej podstaty nestabilné a mali by zodpovedať vašej osobnej tolerancii voči riziku. Pred finančnými rozhodnutiami a investíciami si vždy urobte nezávislý prieskum (DYOR) a zvážte podmienky na trhu.
Aký je denný objem obchodovania s Cirrca?
Na MEXC sa za posledných 24 hodín zobchodovalo Cirrca v hodnote $ 4.91K.
Aká je aktuálna cena Cirrca?
Živá cena CIRRCA sa aktualizuje v reálnom čase na základe globálnej obchodnej aktivity na hlavných burzách vrátane MEXC. Trhové ceny neustále kolíšu v dôsledku zmien likvidity, objemu obchodovania a celkového sentimentu. Ak chcete zobraziť najnovšiu cenu Cirrca vo vašej preferovanej mene, navštívte stránku Cena CIRRCA, kde nájdete ďalšie informácie.
Čo ovplyvňuje cenu Cirrca?
Cenu CIRRCA ovplyvňuje niekoľko kľúčových faktorov vrátane celkovej nálady na trhu, objemu obchodovania, technologického vývoja a trendov prijímania používateľmi. Dôležitú úlohu pri pohybe cien zohrávajú aj širšie makroekonomické podmienky, ako sú zmeny úrokových sadzieb, cykly likvidity a regulačné opatrenia.
Ak chcete byť informovaní o zmenách na trhu v reálnom čase a aktualizáciách projektov, navštívte MEXC News, kde nájdete najnovšie analýzy a poznatky o kryptomenách.
Ktorý token má najvyšší objem obchodovania na MEXC?
Nižšie sú uvedené aktuálne najviac obchodované tokeny na MEXC podľa 24-hodinového objemu obchodovania. Ceny a výkonnosť sa priebežne aktualizujú na základe živých trhových údajov.
Token s najväčším záujmom
Cena
Zmeniť
BTC
103,021.96
+2.20%
ETH
3,423.46
+3.82%
SOL
161.51
+3.92%
COAI
1.1989
+9.71%
USDC
1.0004
-0.01%
Ako môžem zadať príkaz Stop-loss alebo Take-profit pre CIRRCA na MEXC?
MEXC podporuje príkazy Stop-loss a Take-profit, ktoré pomáhajú automaticky riadiť riziko.
1. Prejdite do sekcie Spot alebo Obchodovanie s futures a vyberte pár CIRRCA/USDT.
2. V ponuke typu príkazu vyberte „Stop-Limit“ alebo „Spúšťač príkazu“.
3. Nastavte spúšťaciu cenu (úroveň, ktorá aktivuje príkaz) a cenu vykonania (cena, za ktorú bude príkaz vyplnený).
4. Potvrďte podrobnosti o príkaze a odošlite ho.
Váš Stop-loss príkaz sa aktivuje, ak sa cena Cirrca pohne proti vašej pozícii, zatiaľ čo Take-profit príkaz sa vykoná automaticky, keď dosiahne vašu cieľovú úroveň zisku.
Podrobné príklady a návody nájdete v príručke MEXC na spotové obchodovanie
Zvýši sa cena Cirrca v tomto roku?
Cena Cirrca by sa v tomto roku mohla zvýšiť v závislosti od podmienok na trhu a vývoja projektov. Pre hlbšiu analýzu si prečítajte cenovú predikciu Cirrca (CIRRCA).
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 08:34:29 (UTC+8)
