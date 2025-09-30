Chill House (CHILLHOUSE) tokenomika

Chill House (CHILLHOUSE) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o Chill House (CHILLHOUSE) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-09-30 12:49:05 (UTC+8)
USD

Chill House (CHILLHOUSE) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre Chill House (CHILLHOUSE) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
--
Celková ponuka:
--
Počet coinov v obehu:
--
FDV (plne zriedené ocenenie):
--
Historické maximum:
$ 0.03491
$ 0.03491
Historické minimum:
--
Aktuálna cena:
$ 0.004802
$ 0.004802$ 0.004802

Chill House (CHILLHOUSE) informácie

CHILLHOUSE, a memecoin on the Solana chain, identifies itself as “just a chill house” and combines elements of Chillguy and Housecoin.

Prieskumník blokov:
https://solscan.io/token/GkyPYa7NnCFbduLknCfBfP7p8564X1VZhwZYJ6CZpump

Chill House (CHILLHOUSE) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky Chill House (CHILLHOUSE) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet CHILLHOUSE tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu CHILLHOUSE tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili CHILLHOUSE tokenomiku, preskúmajte cenu CHILLHOUSE tokenu naživo!

Ako kúpiť CHILLHOUSE

Máte záujem pridať Chill House (CHILLHOUSE) do svojho portfólia? MEXC podporuje rôzne spôsoby nákupu CHILLHOUSE vrátane kreditných kariet, bankových prevodov a peer-to-peer obchodovania. Či už ste začiatočník alebo profesionál, MEXC umožňuje jednoduchý a bezpečný nákup krypta.

Chill House (CHILLHOUSE) história cien

Analýza histórie cien CHILLHOUSE pomáha používateľom pochopiť minulé pohyby na trhu, kľúčové úrovne podpory/odporu a vzory volatility. Či už sledujete historické maximá alebo identifikujete trendy, historické údaje sú dôležitou súčasťou predpovedania cien a technickej analýzy.

CHILLHOUSE cenová predikcia

Chcete vedieť, kam CHILLHOUSE asi smeruje? Naša CHILLHOUSE stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.


