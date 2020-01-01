Chintai Network (CHEX) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o Chintai Network (CHEX) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
USD

Chintai Network (CHEX) informácie

Chintai is a licensed and regulated tokenization platform. Powered by the innovative $CHEX token, Chintai offers a compliant, one-stop solution for bringing real-world assets on-chain.

Oficiálna webová stránka:
https://chintai.io
Biela kniha:
https://chintai.io/group/chexroadmap.pdf
Prieskumník blokov:
https://solscan.io/token/6dKCoWjpj5MFU5gWDEFdpUUeBasBLK3wLEwhUzQPAa1e

Chintai Network (CHEX) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre Chintai Network (CHEX) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 88.99M
Celková ponuka:
$ 998.92M
Počet coinov v obehu:
$ 997.94M
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 89.07M
Historické maximum:
$ 0.87
Historické minimum:
$ 0.00274259
Aktuálna cena:
$ 0.08917
Chintai Network (CHEX) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky Chintai Network (CHEX) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet CHEX tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu CHEX tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili CHEX tokenomiku, preskúmajte cenu CHEX tokenu naživo!

Ako kúpiť CHEX

Máte záujem pridať Chintai Network (CHEX) do svojho portfólia? MEXC podporuje rôzne spôsoby nákupu CHEX vrátane kreditných kariet, bankových prevodov a peer-to-peer obchodovania. Či už ste začiatočník alebo profesionál, MEXC umožňuje jednoduchý a bezpečný nákup krypta.

Chintai Network (CHEX) história cien

Analýza histórie cien CHEX pomáha používateľom pochopiť minulé pohyby na trhu, kľúčové úrovne podpory/odporu a vzory volatility. Či už sledujete historické maximá alebo identifikujete trendy, historické údaje sú dôležitou súčasťou predpovedania cien a technickej analýzy.

CHEX cenová predikcia

Chcete vedieť, kam CHEX asi smeruje? Naša CHEX stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.

Zrieknutie sa zodpovednosti

Tokenomické údaje na tejto stránke pochádzajú zo zdrojov tretích strán. Spoločnosť MEXC nezaručuje ich presnosť. Pred investíciou vykonajte dôkladný prieskum.