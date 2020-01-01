Solchat (CHAT) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o Solchat (CHAT) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
Solchat (CHAT) informácie

Solchat is a communication protocol on Solana blockchain, offering text, voice, and video calls similar to Web2, but in a Web3 environment. It utilizes Solana's low gas fees and stores messages and group chats on-chain. Privacy is a priority, with encrypted interactions and peer-to-peer audio/video calls via WebRTC to enhance security.

Oficiálna webová stránka:
https://www.solchat.io/
Biela kniha:
http://docs.solchat.io/
Prieskumník blokov:
https://solscan.io/token/947tEoG318GUmyjVYhraNRvWpMX7fpBTDQFBoJvSkSG3

Solchat (CHAT) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre Solchat (CHAT) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 1.91M
$ 1.91M$ 1.91M
Celková ponuka:
$ 9.00M
$ 9.00M$ 9.00M
Počet coinov v obehu:
$ 8.04M
$ 8.04M$ 8.04M
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 2.14M
$ 2.14M$ 2.14M
Historické maximum:
$ 2.9
$ 2.9$ 2.9
Historické minimum:
$ 0.00506354172811015
$ 0.00506354172811015$ 0.00506354172811015
Aktuálna cena:
$ 0.2373
$ 0.2373$ 0.2373

Solchat (CHAT) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky Solchat (CHAT) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet CHAT tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu CHAT tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili CHAT tokenomiku, preskúmajte cenu CHAT tokenu naživo!

