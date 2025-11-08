BurzaDEX+
Aktuálna dnešná cena CYGNUS je 0.002391USD. Trhová kapitalizácia CGN je --USD. Sledujte aktualizácie cien CGN v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!

CYGNUS Logo

CYGNUS kurz (CGN)

1 CGN na USD aktuálnu cenu:

-1.44%1D
USD
CYGNUS (CGN) Živý cenový graf
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 08:34:22 (UTC+8)

Dnešná cena CYGNUS

Aktuálna dnešná cena CYGNUS (CGN) je $ 0.002391, s 1.44% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny CGN na USD konverzný kurz je $ 0.002391 za CGN.

CYGNUS sa v súčasnosti radí na #- podľa trhovej kapitalizácie pri --, pričom počet coinov v obehu je -- CGN. Počas posledných 24 hodín sa CGNobchodovalo v rozmedzí od $ 0.002275 (low) do $ 0.003006 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni --, zatiaľ čo historické minimum bolo --.

V krátkodobom vývoji sa CGN zmenilo o -1.53% za poslednú hodinu a o -21.48% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 2.82M.

CYGNUS (CGN) informácie o trhu

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

BASE

Aktuálna trhová kapitalizácia CYGNUS je --, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 2.82M. Počet coinov v obehu CGN je --, pričom celková zásoba je 10000000000. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 23.91M.

História cien CYGNUS v USD

24-hodinový rozsah zmeny ceny:
-1.53%

-1.44%

-21.48%

-21.48%

CYGNUS (CGN) história cien USD

Sledujte zmeny cien CYGNUS za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobieZmeniť (USD)Zmeniť (%)
Dnes$ -0.00003483-1.44%
30 dní$ -0.007609-76.09%
60 dní$ -0.007609-76.09%
90 dní$ -0.007609-76.09%
CYGNUS dnešná zmena ceny

Dnes CGN zaznamenal zmenu o $ -0.00003483 (-1.44%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.

CYGNUS zmena ceny za 30 dní

Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ -0.007609 (-76.09%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.

CYGNUS zmena ceny za 60 dní

Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal CGN zmenu o $ -0.007609 (-76.09%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.

CYGNUS zmena ceny za 90 dní

Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ -0.007609 (-76.09%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.

Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby CYGNUS (CGN)?

Pozrite si CYGNUSstránku histórie cien.

Analýza umelej inteligencie pre CYGNUS

Poznatky riadené umelou inteligenciou, ktoré analyzujú najnovšie cenové pohyby CYGNUS, trendy v objeme obchodovania a ukazovatele nálady na trhu a poskytujú aktualizácie v reálnom čase na identifikáciu obchodných príležitostí a podporu informovaného rozhodovania.

Aké faktory ovplyvňujú ceny CYGNUS?

CYGNUS (CGN) price is influenced by several key factors:

Market sentiment - Overall crypto market trends and investor confidence affect CGN demand.

Trading volume - Higher volume typically indicates stronger price movements and liquidity.

Project fundamentals - Development progress, partnerships, and utility drive long-term value.

Prečo chcú ľudia dnes poznať cenu CYGNUS?

People want to know CYGNUS (CGN) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, timing buy/sell orders, assessing market trends, and managing risk. Real-time pricing helps investors evaluate profit/loss positions and market volatility.

Cenové predikcie pre CYGNUS

Cenová predikcia CYGNUS (CGN) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena CGN v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia CYGNUS (CGN) pre rok 2040 (o 15 rokov)

V roku 2040 by cena CYGNUS mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.

Chcete vedieť, akú cenu dosiahne CYGNUS v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku CGN cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na CYGNUS Cenové predikcie.

Ako nakupovať a investovať CYGNUS

Ste pripravení začať s CYGNUS? Nákup CGN na MEXC je rýchly a vhodný pre začiatočníkov. Po prvom nákupe môžete začať obchodovať okamžite. Ak sa chcete dozvedieť viac, pozrite si v našom úplnom sprievodcovi nákupom CYGNUS. Nižšie nájdete stručný prehľad 5 krokov, ktoré vám pomôžu začať cestu CYGNUS (CGN) nákupu.

1. krok

Zaregistrujte si účet a dokončite KYC

Najprv si zaregistrujte účet a vyplňte KYC na MEXC. Môžete tak urobiť na oficiálnej webovej stránke MEXC alebo v aplikácii MEXC pomocou svojho telefónneho čísla alebo e-mailovej adresy.
Krok 2

Pridajte USDT, USDC alebo USDE do peňaženky

USDT, USDC a USDE uľahčujú obchodovanie na MEXC. USDT, USDC a USDE si môžete kúpiť bankovým prevodom, mimoburzovým obchodovaním alebo P2P obchodovaním.

Krok 3

Prejdite na stránku Spotové obchodovanie

Na webovej lokalite MEXC kliknite na Spot v hornej lište a vyhľadajte preferované tokeny.
Krok 4

Vyberte si tokeny

K dispozícii je viac ako -- tokenov, takže si môžete ľahko kúpiť Bitcoin, Ethereum a trendové tokeny.
Krok 5

Dokončite svoj nákup

Zadajte sumu tokenov alebo jej ekvivalent v miestnej mene. Kliknite na tlačidlo Kúpiť a CYGNUS sa okamžite pripíše do vašej peňaženky.
Čo je CYGNUS (CGN)

Cygnus is a modular real yield layer and the first Web3 Instagram App Layer, designed to merge on-chain and off-chain assets in support of the creator economy. The network leverages the Cygnus Omnichain Liquidity Validation System (LVS) to provide scalable, secure, and efficient liquidity validation and staking infrastructure across EVM and non-EVM ecosystems. This framework facilitates sustainable staking yields, LVS fees, and ecosystem incentives for participants.

CYGNUS Zdroj

Pre hlbšie pochopenie CYGNUS zvážte preskúmanie ďalších zdrojov, ako sú biela kniha, oficiálna webová stránka a ďalšie publikácie:

Biela kniha
Oficiálna CYGNUS webová stránka
Prieskumník blokov

Ľudia sa tiež pýtajú: Ďalšie otázky o CYGNUS

Akú hodnotu bude mať 1 CYGNUS v roku 2030?
Ak by hodnota CYGNUS rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do CYGNUS podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 08:34:22 (UTC+8)

Zrieknutie sa zodpovednosti

Ceny kryptomien sú vystavené vysokým trhovým rizikám a cenovej volatilite. Mali by ste investovať do projektov a produktov, ktoré poznáte a kde rozumiete súvisiacim rizikám. Pred uskutočnením akejkoľvek investície by ste mali dôkladne zvážiť svoje investičné skúsenosti, finančnú situáciu, investičné ciele a toleranciu rizika a poradiť sa s nezávislým finančným poradcom. Tento materiál by nemal slúžiť ako finančné poradenstvo. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Hodnota vašej investície môže klesať aj stúpať a investovaná suma sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť. MEXC nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Ďalšie informácie nájdete v našich podmienkach používania a upozornení na riziká. Upozorňujeme tiež, že údaje súvisiace s vyššie uvedenou kryptomenou tu prezentovanou (napríklad jej aktuálna cena) sú založené na zdrojoch tretích strán. Sú vám prezentované „tak ako sú“ a slúžia len na informačné účely, bez zastúpenia alebo záruky akéhokoľvek druhu. Odkazy poskytnuté na stránky tretích strán tiež nie sú pod kontrolou spoločnosti MEXC. MEXC nezodpovedá za spoľahlivosť a presnosť takýchto stránok tretích strán a ich obsahu.

