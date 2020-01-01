Cere Network (CERE) tokenomika

Cere Network (CERE) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o Cere Network (CERE) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
USD

Cere Network (CERE) informácie

Cere Network is the Decentralized Data and Finance Cloud, built-in in alignment with Polkadot, bringing data interoperability to businesses and consumers.

Oficiálna webová stránka:
https://www.cere.network
Biela kniha:
https://cere-network.gitbook.io/cere-network/
Prieskumník blokov:
https://etherscan.io/token/0x2da719db753dfa10a62e140f436e1d67f2ddb0d6

Cere Network (CERE) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre Cere Network (CERE) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 5.51M
$ 5.51M
Celková ponuka:
$ 10.00B
$ 10.00B
Počet coinov v obehu:
$ 6.94B
$ 6.94B
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 7.93M
$ 7.93M
Historické maximum:
$ 1
$ 1
Historické minimum:
$ 0
$ 0
Aktuálna cena:
$ 0.0007934
$ 0.0007934

Cere Network (CERE) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky Cere Network (CERE) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet CERE tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu CERE tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili CERE tokenomiku, preskúmajte cenu CERE tokenu naživo!

Ako kúpiť CERE

Máte záujem pridať Cere Network (CERE) do svojho portfólia? MEXC podporuje rôzne spôsoby nákupu CERE vrátane kreditných kariet, bankových prevodov a peer-to-peer obchodovania. Či už ste začiatočník alebo profesionál, MEXC umožňuje jednoduchý a bezpečný nákup krypta.

Cere Network (CERE) história cien

Analýza histórie cien CERE pomáha používateľom pochopiť minulé pohyby na trhu, kľúčové úrovne podpory/odporu a vzory volatility. Či už sledujete historické maximá alebo identifikujete trendy, historické údaje sú dôležitou súčasťou predpovedania cien a technickej analýzy.

CERE cenová predikcia

Chcete vedieť, kam CERE asi smeruje? Naša CERE stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.

Prečo by ste si mali vybrať MEXC?

MEXC je jednou z najlepších svetových kryptobúrz, ktorej dôverujú milióny používateľov na celom svete. Či už ste začiatočník, alebo profesionál, MEXC je najjednoduchšia cesta ku kryptu.

Viac ako 4 000 obchodných párov na spotových a futures trhoch
Najrýchlejšie zaradenie tokenov medzi burzami CEX
Najvyššia likvidita v rámci celého odvetvia
Najnižšie poplatky s nepretržitým zákazníckym servisom
100%+ transparentnosť rezervných tokenov pre prostriedky používateľov
Mimoriadne nízke vstupné bariéry: nákup krypta len za 1 USDT
Kúpte si krypto len za 1 USDT: Najjednoduchší spôsob, ako sa dostať ku kryptu!

Zrieknutie sa zodpovednosti

Tokenomické údaje na tejto stránke pochádzajú zo zdrojov tretích strán. Spoločnosť MEXC nezaručuje ich presnosť. Pred investíciou vykonajte dôkladný prieskum.