Celer Network (CELR) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o Celer Network (CELR) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
Celer Network (CELR) informácie

Celer Network is a leading layer-2 scaling platform that enables fast, easy and secure off-chain transactions for not only payment transactions, but also generalized off-chain smart contract. It enables everyone to quickly build, operate, and use highly scalable decentralized applications through innovations in off-chain scaling techniques and incentive-aligned cryptoeconomics.

Oficiálna webová stránka:
https://www.celer.network/#
Biela kniha:
https://im-docs.celer.network/developer/celer-im-overview
Prieskumník blokov:
https://etherscan.io/token/0x4f9254c83eb525f9fcf346490bbb3ed28a81c667

Celer Network (CELR) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre Celer Network (CELR) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 56.98M

Celková ponuka:
$ 10.00B

Počet coinov v obehu:
$ 7.80B

FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 73.02M

Historické maximum:
$ 0.1985

Historické minimum:
$ 0.00101410762651

Aktuálna cena:
$ 0.007302


Celer Network (CELR) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky Celer Network (CELR) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet CELR tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu CELR tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili CELR tokenomiku, preskúmajte cenu CELR tokenu naživo!

Zrieknutie sa zodpovednosti

Tokenomické údaje na tejto stránke pochádzajú zo zdrojov tretích strán. Spoločnosť MEXC nezaručuje ich presnosť. Pred investíciou vykonajte dôkladný prieskum.