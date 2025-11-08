BurzaDEX+
Aktuálna dnešná cena CeluvPlay je 0.0000983USD. Trhová kapitalizácia CELB je 23,469.125USD. Sledujte aktualizácie cien CELB v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!

CeluvPlay Logo

CeluvPlay kurz (CELB)

1 CELB na USD aktuálnu cenu:

$0.0001
+3.73%1D
USD
CeluvPlay (CELB) Živý cenový graf
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 03:29:10 (UTC+8)

Dnešná cena CeluvPlay

Aktuálna dnešná cena CeluvPlay (CELB) je $ 0.0000983, s 3.73% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny CELB na USD konverzný kurz je $ 0.0000983 za CELB.

CeluvPlay sa v súčasnosti radí na #3452 podľa trhovej kapitalizácie pri $ 23.47K, pričom počet coinov v obehu je 238.75M CELB. Počas posledných 24 hodín sa CELBobchodovalo v rozmedzí od $ 0.0000729 (low) do $ 0.0001199 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni $ 0.013001119987893436, zatiaľ čo historické minimum bolo $ 0.000073835719290427.

V krátkodobom vývoji sa CELB zmenilo o +5.92% za poslednú hodinu a o -37.83% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 85.34K.

CeluvPlay (CELB) informácie o trhu

No.3452

$ 23.47K
$ 85.34K
$ 491.50K
238.75M
5,000,000,000
5,000,000,000
4.77%

BSC

Aktuálna trhová kapitalizácia CeluvPlay je $ 23.47K, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 85.34K. Počet coinov v obehu CELB je 238.75M, pričom celková zásoba je 5000000000. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 491.50K.

História cien CeluvPlay v USD

24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 0.0000729
24 hod Low
$ 0.0001199
24 hod High

$ 0.0000729
$ 0.0001199
$ 0.013001119987893436
$ 0.000073835719290427
+5.92%

+3.73%

-37.83%

-37.83%

CeluvPlay (CELB) história cien USD

Sledujte zmeny cien CeluvPlay za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobieZmeniť (USD)Zmeniť (%)
Dnes$ +0.000003596+3.73%
30 dní$ -0.0003472-77.94%
60 dní$ -0.0007811-88.83%
90 dní$ -0.0039017-97.55%
CeluvPlay dnešná zmena ceny

Dnes CELB zaznamenal zmenu o $ +0.000003596 (+3.73%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.

CeluvPlay zmena ceny za 30 dní

Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ -0.0003472 (-77.94%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.

CeluvPlay zmena ceny za 60 dní

Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal CELB zmenu o $ -0.0007811 (-88.83%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.

CeluvPlay zmena ceny za 90 dní

Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ -0.0039017 (-97.55%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.

Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby CeluvPlay (CELB)?

Pozrite si CeluvPlaystránku histórie cien.

Analýza umelej inteligencie pre CeluvPlay

Poznatky riadené umelou inteligenciou, ktoré analyzujú najnovšie cenové pohyby CeluvPlay, trendy v objeme obchodovania a ukazovatele nálady na trhu a poskytujú aktualizácie v reálnom čase na identifikáciu obchodných príležitostí a podporu informovaného rozhodovania.

Aké faktory ovplyvňujú ceny CeluvPlay?

Several key factors influence CeluvPlay (CELB) token prices:

Market Demand: User adoption of the gaming platform and token utility drive buying pressure.

Gaming Ecosystem Growth: New game releases, partnerships, and platform developments affect token value.

Token Economics: Supply mechanisms, staking rewards, and burn rates impact scarcity.

Market Sentiment: Overall crypto market trends and investor confidence influence price movements.

Competition: Performance relative to other gaming tokens and blockchain gaming platforms.

Regulatory Environment: Gaming and crypto regulations in key markets affect accessibility.

Technical Analysis: Trading patterns and volume indicators guide short-term price action.

Prečo chcú ľudia dnes poznať cenu CeluvPlay?

People want to know CeluvPlay (CELB) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, timing market entries or exits, assessing investment gains or losses, and staying updated on market volatility. Real-time pricing helps investors manage risk.

Cenové predikcie pre CeluvPlay

Cenová predikcia CeluvPlay (CELB) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena CELB v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia CeluvPlay (CELB) pre rok 2040 (o 15 rokov)

V roku 2040 by cena CeluvPlay mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.

O CeluvPlay

Celsius Network (CELB) is a cryptocurrency asset associated with the Celsius Network, a blockchain-based platform that provides a suite of financial services. The primary role of CELB is to serve as the native utility token within the Celsius ecosystem, where it is used for a variety of purposes including earning interest on deposits, obtaining discounts on loan interest, and participating in system governance. The Celsius Network operates on a proof-of-stake consensus mechanism, with CELB tokens being issued at a fixed supply. The platform aims to bring a new wave of financial services to the market, focusing on fair interest rates, low fees, and financial freedom for users worldwide.

Ako nakupovať a investovať CeluvPlay

Sprievodca – ako kúpiť CeluvPlay (CELB)

Čo je CeluvPlay (CELB)

An AI-powered Web3 gaming ecosystem enabling users and creators to earn, engage, and build in a dynamic entertainment platform.

CeluvPlay Zdroj

Pre hlbšie pochopenie CeluvPlay zvážte preskúmanie ďalších zdrojov, ako sú biela kniha, oficiálna webová stránka a ďalšie publikácie:

Biela kniha
Oficiálna CeluvPlay webová stránka
Prieskumník blokov

Ľudia sa tiež pýtajú: Ďalšie otázky o CeluvPlay

Akú hodnotu bude mať 1 CeluvPlay v roku 2030?
Ak by hodnota CeluvPlay rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do CeluvPlay podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 03:29:10 (UTC+8)

CeluvPlay (CELB) dôležité aktualizácie v odvetví

