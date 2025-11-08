Aktuálna dnešná cena CeluvPlay je 0.0000983USD. Trhová kapitalizácia CELB je 23,469.125USD. Sledujte aktualizácie cien CELB v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!Aktuálna dnešná cena CeluvPlay je 0.0000983USD. Trhová kapitalizácia CELB je 23,469.125USD. Sledujte aktualizácie cien CELB v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!
CeluvPlay sa v súčasnosti radí na #3452 podľa trhovej kapitalizácie pri $ 23.47K, pričom počet coinov v obehu je 238.75M CELB. Počas posledných 24 hodín sa CELBobchodovalo v rozmedzí od $ 0.0000729 (low) do $ 0.0001199 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni $ 0.013001119987893436, zatiaľ čo historické minimum bolo $ 0.000073835719290427.
V krátkodobom vývoji sa CELB zmenilo o +5.92% za poslednú hodinu a o -37.83% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 85.34K.
CeluvPlay (CELB) informácie o trhu
No.3452
$ 23.47K
$ 85.34K
$ 491.50K
238.75M
5,000,000,000
5,000,000,000
4.77%
BSC
Aktuálna trhová kapitalizácia CeluvPlay je $ 23.47K, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 85.34K. Počet coinov v obehu CELB je 238.75M, pričom celková zásoba je 5000000000. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 491.50K.
História cien CeluvPlay v USD
24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 0.0000729
24 hod Low
$ 0.0001199
24 hod High
$ 0.0000729
$ 0.0001199
$ 0.013001119987893436
$ 0.000073835719290427
+5.92%
+3.73%
-37.83%
-37.83%
CeluvPlay (CELB) história cien USD
Sledujte zmeny cien CeluvPlay za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:
Obdobie
Zmeniť (USD)
Zmeniť (%)
Dnes
$ +0.000003596
+3.73%
30 dní
$ -0.0003472
-77.94%
60 dní
$ -0.0007811
-88.83%
90 dní
$ -0.0039017
-97.55%
CeluvPlay dnešná zmena ceny
Dnes CELB zaznamenal zmenu o $ +0.000003596 (+3.73%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.
CeluvPlay zmena ceny za 30 dní
Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ -0.0003472 (-77.94%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.
CeluvPlay zmena ceny za 60 dní
Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal CELB zmenu o $ -0.0007811 (-88.83%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.
CeluvPlay zmena ceny za 90 dní
Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ -0.0039017 (-97.55%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.
Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby CeluvPlay (CELB)?
Poznatky riadené umelou inteligenciou, ktoré analyzujú najnovšie cenové pohyby CeluvPlay, trendy v objeme obchodovania a ukazovatele nálady na trhu a poskytujú aktualizácie v reálnom čase na identifikáciu obchodných príležitostí a podporu informovaného rozhodovania.
Aké faktory ovplyvňujú ceny CeluvPlay?
Several key factors influence CeluvPlay (CELB) token prices:
Market Demand: User adoption of the gaming platform and token utility drive buying pressure.
Gaming Ecosystem Growth: New game releases, partnerships, and platform developments affect token value.
People want to know CeluvPlay (CELB) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, timing market entries or exits, assessing investment gains or losses, and staying updated on market volatility. Real-time pricing helps investors manage risk.
Cenové predikcie pre CeluvPlay
Cenová predikcia CeluvPlay (CELB) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena CELB v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia CeluvPlay (CELB) pre rok 2040 (o 15 rokov)
V roku 2040 by cena CeluvPlay mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.
MEXC nástroje Na prognózy scenárov v reálnom čase a personalizovanejšiu analýzu môžu používatelia využiť nástroj MEXC na cenové predikcie a AI informácie o trhu.
Vyhlásenie: Tieto scenáre sú ilustračné a vzdelávacie; kryptomeny sú volatilné – pred rozhodnutím si urobte vlastný prieskum (DYOR). Chcete vedieť, akú cenu dosiahne CeluvPlay v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku CELB cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na CeluvPlay Cenové predikcie.
O CeluvPlay
Celsius Network (CELB) is a cryptocurrency asset associated with the Celsius Network, a blockchain-based platform that provides a suite of financial services. The primary role of CELB is to serve as the native utility token within the Celsius ecosystem, where it is used for a variety of purposes including earning interest on deposits, obtaining discounts on loan interest, and participating in system governance. The Celsius Network operates on a proof-of-stake consensus mechanism, with CELB tokens being issued at a fixed supply. The platform aims to bring a new wave of financial services to the market, focusing on fair interest rates, low fees, and financial freedom for users worldwide.
Ak by hodnota CeluvPlay rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do CeluvPlay podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Koľko dnes stojíCeluvPlay?
Dnešná cena CeluvPlay je $ 0.0000983. V sekcii História cien nájdete informácie o histórii cien za dnešok, 30 dní, 60 dní a 90 dní.
Je CeluvPlay stále dobrou investíciou?
CeluvPlay zostáva aktívne obchodovanou kryptomenou s prebiehajúcou trhovou aktivitou a rozvojom ekosystému. Investície do kryptomien, ako napríklad do CELB, sú však zo svojej podstaty nestabilné a mali by zodpovedať vašej osobnej tolerancii voči riziku. Pred finančnými rozhodnutiami a investíciami si vždy urobte nezávislý prieskum (DYOR) a zvážte podmienky na trhu.
Aký je denný objem obchodovania s CeluvPlay?
Na MEXC sa za posledných 24 hodín zobchodovalo CeluvPlay v hodnote $ 85.34K.
Aká je aktuálna cena CeluvPlay?
Živá cena CELB sa aktualizuje v reálnom čase na základe globálnej obchodnej aktivity na hlavných burzách vrátane MEXC. Trhové ceny neustále kolíšu v dôsledku zmien likvidity, objemu obchodovania a celkového sentimentu. Ak chcete zobraziť najnovšiu cenu CeluvPlay vo vašej preferovanej mene, navštívte stránku Cena CELB, kde nájdete ďalšie informácie.
Čo ovplyvňuje cenu CeluvPlay?
Cenu CELB ovplyvňuje niekoľko kľúčových faktorov vrátane celkovej nálady na trhu, objemu obchodovania, technologického vývoja a trendov prijímania používateľmi. Dôležitú úlohu pri pohybe cien zohrávajú aj širšie makroekonomické podmienky, ako sú zmeny úrokových sadzieb, cykly likvidity a regulačné opatrenia.
Ak chcete byť informovaní o zmenách na trhu v reálnom čase a aktualizáciách projektov, navštívte MEXC News, kde nájdete najnovšie analýzy a poznatky o kryptomenách.
Ktorý token má najvyšší objem obchodovania na MEXC?
Zvýši sa cena CeluvPlay v tomto roku?
Cena CeluvPlay by sa v tomto roku mohla zvýšiť v závislosti od podmienok na trhu a vývoja projektov. Pre hlbšiu analýzu si prečítajte cenovú predikciu CeluvPlay (CELB).
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 03:29:10 (UTC+8)
CeluvPlay (CELB) dôležité aktualizácie v odvetví
Čas (UTC+8)
Typ
Informácie
11-07 01:12:41
Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13
Aktualizácie odvetvia
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30
Aktualizácie odvetvia
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00
Aktualizácie odvetvia
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00
On-chain údaje
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15
Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
