CEEK (CEEK) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o CEEK (CEEK) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
CEEK (CEEK) informácie

Virtual Concerts, Live Music, Live Sports, 360VR Streaming Platform on Blockchain. Connect with stars, go behind the scenes, 4dHeadphones livestreaming & VR

Oficiálna webová stránka:
https://www.ceek.io/
Biela kniha:
https://www.dropbox.com/s/ddvk4kkctjfwzl7/CEEK_Virtual%20Reality%20TGE%20White%20Paper_V4.pdf?dl=0
Prieskumník blokov:
https://etherscan.io/token/0xb056c38f6b7dc4064367403e26424cd2c60655e1

CEEK (CEEK) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre CEEK (CEEK) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 6.69M
Celková ponuka:
$ 1.00B
Počet coinov v obehu:
$ 805.72M
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 8.30M
Historické maximum:
$ 1.2
Historické minimum:
$ 0.000948043686336
Aktuálna cena:
$ 0.008303
CEEK (CEEK) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky CEEK (CEEK) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet CEEK tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu CEEK tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili CEEK tokenomiku, preskúmajte cenu CEEK tokenu naživo!

Zrieknutie sa zodpovednosti

Tokenomické údaje na tejto stránke pochádzajú zo zdrojov tretích strán. Spoločnosť MEXC nezaručuje ich presnosť. Pred investíciou vykonajte dôkladný prieskum.