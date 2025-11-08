Aktuálna dnešná cena Courage The Dog je 0.000391USD. Trhová kapitalizácia CCDOG je 391,000USD. Sledujte aktualizácie cien CCDOG v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!Aktuálna dnešná cena Courage The Dog je 0.000391USD. Trhová kapitalizácia CCDOG je 391,000USD. Sledujte aktualizácie cien CCDOG v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!
Aktuálna dnešná cena Courage The Dog (CCDOG) je $ 0.000391, s 0.00% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny CCDOG na USD konverzný kurz je $ 0.000391 za CCDOG.
Courage The Dog sa v súčasnosti radí na #2590 podľa trhovej kapitalizácie pri $ 391.00K, pričom počet coinov v obehu je 1.00B CCDOG. Počas posledných 24 hodín sa CCDOGobchodovalo v rozmedzí od $ 0.00037 (low) do $ 0.000434 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni $ 0.007338398743725209, zatiaľ čo historické minimum bolo $ 0.000171937390596114.
V krátkodobom vývoji sa CCDOG zmenilo o 0.00% za poslednú hodinu a o -2.01% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 14.77K.
Courage The Dog (CCDOG) informácie o trhu
No.2590
$ 391.00K
$ 14.77K
$ 391.00K
1.00B
1,000,000,000
1,000,000,000
100.00%
ETH
Aktuálna trhová kapitalizácia Courage The Dog je $ 391.00K, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 14.77K. Počet coinov v obehu CCDOG je 1.00B, pričom celková zásoba je 1000000000. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 391.00K.
História cien Courage The Dog v USD
24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 0.00037
24 hod Low
$ 0.000434
24 hod High
$ 0.00037
$ 0.000434
$ 0.007338398743725209
$ 0.000171937390596114
0.00%
0.00%
-2.01%
-2.01%
Courage The Dog (CCDOG) história cien USD
Sledujte zmeny cien Courage The Dog za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:
Obdobie
Zmeniť (USD)
Zmeniť (%)
Dnes
$ 0
0.00%
30 dní
$ -0.00066
-62.80%
60 dní
$ -0.001834
-82.43%
90 dní
$ -0.002637
-87.09%
Courage The Dog dnešná zmena ceny
Dnes CCDOG zaznamenal zmenu o $ 0 (0.00%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.
Courage The Dog zmena ceny za 30 dní
Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ -0.00066 (-62.80%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.
Courage The Dog zmena ceny za 60 dní
Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal CCDOG zmenu o $ -0.001834 (-82.43%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.
Courage The Dog zmena ceny za 90 dní
Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ -0.002637 (-87.09%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.
Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby Courage The Dog (CCDOG)?
Poznatky riadené umelou inteligenciou, ktoré analyzujú najnovšie cenové pohyby Courage The Dog, trendy v objeme obchodovania a ukazovatele nálady na trhu a poskytujú aktualizácie v reálnom čase na identifikáciu obchodných príležitostí a podporu informovaného rozhodovania.
Aké faktory ovplyvňujú ceny Courage The Dog?
Several factors influence Courage The Dog (CCDOG) cryptocurrency prices:
1. Market sentiment and investor confidence 2. Trading volume and liquidity levels 3. Social media hype and community engagement 4. Utility and real-world use cases of the token 5. Overall crypto market trends and Bitcoin performance 6. Exchange listings and accessibility 7. Token supply mechanics and burn events 8. Partnership announcements and project developments 9. Regulatory news affecting meme coins 10. Whale activity and large holder movements
Prečo chcú ľudia dnes poznať cenu Courage The Dog?
People want to know Courage The Dog (CCDOG) price today for several reasons: trading decisions, portfolio tracking, profit/loss calculations, market timing for buying or selling, investment planning, and staying updated on their holdings' value. Real-time pricing helps investors make informed decisions.
Cenové predikcie pre Courage The Dog
Cenová predikcia Courage The Dog (CCDOG) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena CCDOG v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia Courage The Dog (CCDOG) pre rok 2040 (o 15 rokov)
V roku 2040 by cena Courage The Dog mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.
MEXC nástroje Na prognózy scenárov v reálnom čase a personalizovanejšiu analýzu môžu používatelia využiť nástroj MEXC na cenové predikcie a AI informácie o trhu.
Vyhlásenie: Tieto scenáre sú ilustračné a vzdelávacie; kryptomeny sú volatilné – pred rozhodnutím si urobte vlastný prieskum (DYOR). Chcete vedieť, akú cenu dosiahne Courage The Dog v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku CCDOG cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na Courage The Dog Cenové predikcie.
O Courage The Dog
CCDOG is a digital asset that operates on a decentralized blockchain network. It is primarily designed to facilitate peer-to-peer transactions, allowing users to send and receive payments in a secure and efficient manner. The asset employs a proof-of-stake consensus mechanism, which is widely recognized for its energy efficiency and security. CCDOG's supply and issuance model is predetermined and transparent, ensuring a fair distribution of assets. The asset is commonly used in the broader crypto ecosystem for various purposes, including online purchases and remittances. Its decentralized nature provides users with financial autonomy, making it an integral part of the evolving digital economy.
Ako nakupovať a investovať Courage The Dog
Ste pripravení začať s Courage The Dog? Nákup CCDOG na MEXC je rýchly a vhodný pre začiatočníkov. Po prvom nákupe môžete začať obchodovať okamžite. Ak sa chcete dozvedieť viac, pozrite si v našom úplnom sprievodcovi nákupom Courage The Dog. Nižšie nájdete stručný prehľad 5 krokov, ktoré vám pomôžu začať cestu Courage The Dog (CCDOG) nákupu.
1. krok
Zaregistrujte si účet a dokončite KYC
Najprv si zaregistrujte účet a vyplňte KYC na MEXC. Môžete tak urobiť na oficiálnej webovej stránke MEXC alebo v aplikácii MEXC pomocou svojho telefónneho čísla alebo e-mailovej adresy.
Na webovej lokalite MEXC kliknite na Spot v hornej lište a vyhľadajte preferované tokeny.
Krok 4
Vyberte si tokeny
K dispozícii je viac ako 1.00B tokenov, takže si môžete ľahko kúpiť Bitcoin, Ethereum a trendové tokeny.
Krok 5
Dokončite svoj nákup
Zadajte sumu tokenov alebo jej ekvivalent v miestnej mene. Kliknite na tlačidlo Kúpiť a Courage The Dog sa okamžite pripíše do vašej peňaženky.
Čo môžete urobiť s Courage The Dog
Vlastníctvo Courage The Dog vám umožňuje otvoriť viac dverí, ako len kúpiť a držať. Môžete obchodovať s BTC na stovkách trhov, získavať pasívne odmeny prostredníctvom flexibilného stakovania a sporiacich produktov alebo využívať profesionálne obchodné nástroje na rast svojho majetku. Či už ste začiatočník alebo profesionálny skúsený investor, MEXC vám uľahčí maximalizáciu vášho krypto potenciálu. Nižšie sú uvedené štyri hlavné spôsoby, ako môžete čo najlepšie využiť svoje tokeny Bitcoin
Obchodovanie s extrémne nízkymi poplatkami na MEXC
Nákup Courage The Dog (CCDOG) na MEXC znamená väčšiu hodnotu za vaše peniaze. Ako jedna z platforiem s najnižšími poplatkami za krypto transakcie na trhu vám MEXC pomáha znížiť náklady už od prvého obchodu.
Okrem toho môžete obchodovať s vybranými spotovými tokenmi úplne bez poplatkov prostredníctvom MEXC Zero Fee Fest.
Čo je Courage The Dog (CCDOG)
The things we do for gains! COURAGE Token empowers holders to navigate the volatile crypto landscape with the same determination our favorite pink dog uses to protect his family from supernatural threats!
The things we do for gains! COURAGE Token empowers holders to navigate the volatile crypto landscape with the same determination our favorite pink dog uses to protect his family from supernatural threats!
Courage The Dog Zdroj
Pre hlbšie pochopenie Courage The Dog zvážte preskúmanie ďalších zdrojov, ako sú biela kniha, oficiálna webová stránka a ďalšie publikácie:
Ľudia sa tiež pýtajú: Ďalšie otázky o Courage The Dog
Akú hodnotu bude mať 1 Courage The Dog v roku 2030?
Ak by hodnota Courage The Dog rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do Courage The Dog podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Koľko dnes stojíCourage The Dog?
Dnešná cena Courage The Dog je $ 0.000391. V sekcii História cien nájdete informácie o histórii cien za dnešok, 30 dní, 60 dní a 90 dní.
Je Courage The Dog stále dobrou investíciou?
Courage The Dog zostáva aktívne obchodovanou kryptomenou s prebiehajúcou trhovou aktivitou a rozvojom ekosystému. Investície do kryptomien, ako napríklad do CCDOG, sú však zo svojej podstaty nestabilné a mali by zodpovedať vašej osobnej tolerancii voči riziku. Pred finančnými rozhodnutiami a investíciami si vždy urobte nezávislý prieskum (DYOR) a zvážte podmienky na trhu.
Aký je denný objem obchodovania s Courage The Dog?
Na MEXC sa za posledných 24 hodín zobchodovalo Courage The Dog v hodnote $ 14.77K.
Aká je aktuálna cena Courage The Dog?
Živá cena CCDOG sa aktualizuje v reálnom čase na základe globálnej obchodnej aktivity na hlavných burzách vrátane MEXC. Trhové ceny neustále kolíšu v dôsledku zmien likvidity, objemu obchodovania a celkového sentimentu. Ak chcete zobraziť najnovšiu cenu Courage The Dog vo vašej preferovanej mene, navštívte stránku Cena CCDOG, kde nájdete ďalšie informácie.
Čo ovplyvňuje cenu Courage The Dog?
Cenu CCDOG ovplyvňuje niekoľko kľúčových faktorov vrátane celkovej nálady na trhu, objemu obchodovania, technologického vývoja a trendov prijímania používateľmi. Dôležitú úlohu pri pohybe cien zohrávajú aj širšie makroekonomické podmienky, ako sú zmeny úrokových sadzieb, cykly likvidity a regulačné opatrenia.
Ak chcete byť informovaní o zmenách na trhu v reálnom čase a aktualizáciách projektov, navštívte MEXC News, kde nájdete najnovšie analýzy a poznatky o kryptomenách.
Ktorý token má najvyšší objem obchodovania na MEXC?
Nižšie sú uvedené aktuálne najviac obchodované tokeny na MEXC podľa 24-hodinového objemu obchodovania. Ceny a výkonnosť sa priebežne aktualizujú na základe živých trhových údajov.
Token s najväčším záujmom
Cena
Zmeniť
BTC
102,907.08
+2.09%
ETH
3,428.18
+3.96%
SOL
163.05
+4.91%
COAI
1.1813
+8.10%
USDC
1.0004
-0.01%
Ako môžem zadať príkaz Stop-loss alebo Take-profit pre CCDOG na MEXC?
MEXC podporuje príkazy Stop-loss a Take-profit, ktoré pomáhajú automaticky riadiť riziko.
1. Prejdite do sekcie Spot alebo Obchodovanie s futures a vyberte pár CCDOG/USDT.
2. V ponuke typu príkazu vyberte „Stop-Limit“ alebo „Spúšťač príkazu“.
3. Nastavte spúšťaciu cenu (úroveň, ktorá aktivuje príkaz) a cenu vykonania (cena, za ktorú bude príkaz vyplnený).
4. Potvrďte podrobnosti o príkaze a odošlite ho.
Váš Stop-loss príkaz sa aktivuje, ak sa cena Courage The Dog pohne proti vašej pozícii, zatiaľ čo Take-profit príkaz sa vykoná automaticky, keď dosiahne vašu cieľovú úroveň zisku.
Podrobné príklady a návody nájdete v príručke MEXC na spotové obchodovanie
Zvýši sa cena Courage The Dog v tomto roku?
Cena Courage The Dog by sa v tomto roku mohla zvýšiť v závislosti od podmienok na trhu a vývoja projektov. Pre hlbšiu analýzu si prečítajte cenovú predikciu Courage The Dog (CCDOG).
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 03:28:56 (UTC+8)
Courage The Dog (CCDOG) dôležité aktualizácie v odvetví
Čas (UTC+8)
Typ
Informácie
11-07 01:12:41
Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13
Aktualizácie odvetvia
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30
Aktualizácie odvetvia
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00
Aktualizácie odvetvia
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00
On-chain údaje
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15
Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
Ceny kryptomien sú vystavené vysokým trhovým rizikám a cenovej volatilite. Mali by ste investovať do projektov a produktov, ktoré poznáte a kde rozumiete súvisiacim rizikám. Pred uskutočnením akejkoľvek investície by ste mali dôkladne zvážiť svoje investičné skúsenosti, finančnú situáciu, investičné ciele a toleranciu rizika a poradiť sa s nezávislým finančným poradcom. Tento materiál by nemal slúžiť ako finančné poradenstvo. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Hodnota vašej investície môže klesať aj stúpať a investovaná suma sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť. MEXC nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Ďalšie informácie nájdete v našich podmienkach používania a upozornení na riziká.
Upozorňujeme tiež, že údaje súvisiace s vyššie uvedenou kryptomenou tu prezentovanou (napríklad jej aktuálna cena) sú založené na zdrojoch tretích strán. Sú vám prezentované „tak ako sú“ a slúžia len na informačné účely, bez zastúpenia alebo záruky akéhokoľvek druhu. Odkazy poskytnuté na stránky tretích strán tiež nie sú pod kontrolou spoločnosti MEXC. MEXC nezodpovedá za spoľahlivosť a presnosť takýchto stránok tretích strán a ich obsahu.