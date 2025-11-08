BurzaDEX+
Aktuálna dnešná cena Courage The Dog je 0.000391USD. Trhová kapitalizácia CCDOG je 391,000USD.

$0.000391
Courage The Dog (CCDOG) Živý cenový graf
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 03:28:56 (UTC+8)

Dnešná cena Courage The Dog

Aktuálna dnešná cena Courage The Dog (CCDOG) je $ 0.000391, s 0.00% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny CCDOG na USD konverzný kurz je $ 0.000391 za CCDOG.

Courage The Dog sa v súčasnosti radí na #2590 podľa trhovej kapitalizácie pri $ 391.00K, pričom počet coinov v obehu je 1.00B CCDOG. Počas posledných 24 hodín sa CCDOGobchodovalo v rozmedzí od $ 0.00037 (low) do $ 0.000434 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni $ 0.007338398743725209, zatiaľ čo historické minimum bolo $ 0.000171937390596114.

V krátkodobom vývoji sa CCDOG zmenilo o 0.00% za poslednú hodinu a o -2.01% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 14.77K.

Courage The Dog (CCDOG) informácie o trhu

No.2590

$ 391.00K
$ 14.77K
$ 391.00K
1.00B
1,000,000,000
1,000,000,000
100.00%

ETH

Aktuálna trhová kapitalizácia Courage The Dog je $ 391.00K, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 14.77K. Počet coinov v obehu CCDOG je 1.00B, pričom celková zásoba je 1000000000. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 391.00K.

História cien Courage The Dog v USD

24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 0.00037
24 hod Low
$ 0.000434
24 hod High

$ 0.00037
$ 0.000434
$ 0.007338398743725209
$ 0.000171937390596114
0.00%

0.00%

-2.01%

-2.01%

Courage The Dog (CCDOG) história cien USD

Sledujte zmeny cien Courage The Dog za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobieZmeniť (USD)Zmeniť (%)
Dnes$ 00.00%
30 dní$ -0.00066-62.80%
60 dní$ -0.001834-82.43%
90 dní$ -0.002637-87.09%
Courage The Dog dnešná zmena ceny

Dnes CCDOG zaznamenal zmenu o $ 0 (0.00%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.

Courage The Dog zmena ceny za 30 dní

Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ -0.00066 (-62.80%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.

Courage The Dog zmena ceny za 60 dní

Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal CCDOG zmenu o $ -0.001834 (-82.43%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.

Courage The Dog zmena ceny za 90 dní

Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ -0.002637 (-87.09%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.

Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby Courage The Dog (CCDOG)?

Pozrite si Courage The Dogstránku histórie cien.

Analýza umelej inteligencie pre Courage The Dog

Poznatky riadené umelou inteligenciou, ktoré analyzujú najnovšie cenové pohyby Courage The Dog, trendy v objeme obchodovania a ukazovatele nálady na trhu a poskytujú aktualizácie v reálnom čase na identifikáciu obchodných príležitostí a podporu informovaného rozhodovania.

Aké faktory ovplyvňujú ceny Courage The Dog?

Several factors influence Courage The Dog (CCDOG) cryptocurrency prices:

1. Market sentiment and investor confidence
2. Trading volume and liquidity levels
3. Social media hype and community engagement
4. Utility and real-world use cases of the token
5. Overall crypto market trends and Bitcoin performance
6. Exchange listings and accessibility
7. Token supply mechanics and burn events
8. Partnership announcements and project developments
9. Regulatory news affecting meme coins
10. Whale activity and large holder movements

Prečo chcú ľudia dnes poznať cenu Courage The Dog?

People want to know Courage The Dog (CCDOG) price today for several reasons: trading decisions, portfolio tracking, profit/loss calculations, market timing for buying or selling, investment planning, and staying updated on their holdings' value. Real-time pricing helps investors make informed decisions.

Cenové predikcie pre Courage The Dog

Cenová predikcia Courage The Dog (CCDOG) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena CCDOG v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia Courage The Dog (CCDOG) pre rok 2040 (o 15 rokov)

V roku 2040 by cena Courage The Dog mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.

Chcete vedieť, akú cenu dosiahne Courage The Dog v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku CCDOG cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na Courage The Dog Cenové predikcie.

O Courage The Dog

CCDOG is a digital asset that operates on a decentralized blockchain network. It is primarily designed to facilitate peer-to-peer transactions, allowing users to send and receive payments in a secure and efficient manner. The asset employs a proof-of-stake consensus mechanism, which is widely recognized for its energy efficiency and security. CCDOG's supply and issuance model is predetermined and transparent, ensuring a fair distribution of assets. The asset is commonly used in the broader crypto ecosystem for various purposes, including online purchases and remittances. Its decentralized nature provides users with financial autonomy, making it an integral part of the evolving digital economy.

Ako nakupovať a investovať Courage The Dog

Sprievodca – ako kúpiť Courage The Dog (CCDOG)

Čo je Courage The Dog (CCDOG)

The things we do for gains! COURAGE Token empowers holders to navigate the volatile crypto landscape with the same determination our favorite pink dog uses to protect his family from supernatural threats!

Courage The Dog Zdroj

Pre hlbšie pochopenie Courage The Dog zvážte preskúmanie ďalších zdrojov, ako sú biela kniha, oficiálna webová stránka a ďalšie publikácie:

Oficiálna Courage The Dog webová stránka
Prieskumník blokov

Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 03:28:56 (UTC+8)

