A Hunters Dream (CAW) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o A Hunters Dream (CAW) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
USD

A Hunters Dream (CAW) informácie

A Hunters Dream is a decentralized financial payment network that rebuilds the traditional payment stack on the blockchain. It utilizes a basket of fiat-pegged stablecoins, algorithmically stabilized by its reserve currency CAW, to facilitate programmable payments and open financial infrastructure development.

Oficiálna webová stránka:
https://caw.is/
Prieskumník blokov:
https://etherscan.io/token/0xf3b9569F82B18aEf890De263B84189bd33EBe452

A Hunters Dream (CAW) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre A Hunters Dream (CAW) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 0.00
Celková ponuka:
$ 666.67T
Počet coinov v obehu:
$ 0.00
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 51.35M
Historické maximum:
$ 0.000000186
Historické minimum:
$ 0.000000029914424298
Aktuálna cena:
$ 0.000000077029
A Hunters Dream (CAW) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky A Hunters Dream (CAW) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet CAW tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu CAW tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili CAW tokenomiku, preskúmajte cenu CAW tokenu naživo!

Zrieknutie sa zodpovednosti

Tokenomické údaje na tejto stránke pochádzajú zo zdrojov tretích strán. Spoločnosť MEXC nezaručuje ich presnosť. Pred investíciou vykonajte dôkladný prieskum.