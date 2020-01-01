Canxium (CAU) tokenomika

Canxium (CAU) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o Canxium (CAU) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
USD

Canxium (CAU) informácie

Canxium is a groundbreaking blockchain platform that introduces a unique economic model that revolves around supply and demand dynamics. A key feature distinguishing Canxium from others is its innovative concept of offline mining. There is no limit set for the maximum supply of $CAU. It adopts a demand-driven approach, where the coins are mined on market demand.

Oficiálna webová stránka:
https://canxium.org/
Biela kniha:
https://canxium.org/whitepaper/abstract
Prieskumník blokov:
https://scan.canxium.org

Canxium (CAU) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre Canxium (CAU) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 362.20K
$ 362.20K$ 362.20K
Celková ponuka:
$ 1.41M
$ 1.41M$ 1.41M
Počet coinov v obehu:
$ 1.23M
$ 1.23M$ 1.23M
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 415.44K
$ 415.44K$ 415.44K
Historické maximum:
$ 22
$ 22$ 22
Historické minimum:
$ 0.28122763045164456
$ 0.28122763045164456$ 0.28122763045164456
Aktuálna cena:
$ 0.294
$ 0.294$ 0.294

Canxium (CAU) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky Canxium (CAU) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet CAU tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu CAU tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili CAU tokenomiku, preskúmajte cenu CAU tokenu naživo!

Ako kúpiť CAU

Máte záujem pridať Canxium (CAU) do svojho portfólia? MEXC podporuje rôzne spôsoby nákupu CAU vrátane kreditných kariet, bankových prevodov a peer-to-peer obchodovania. Či už ste začiatočník alebo profesionál, MEXC umožňuje jednoduchý a bezpečný nákup krypta.

Canxium (CAU) história cien

Analýza histórie cien CAU pomáha používateľom pochopiť minulé pohyby na trhu, kľúčové úrovne podpory/odporu a vzory volatility. Či už sledujete historické maximá alebo identifikujete trendy, historické údaje sú dôležitou súčasťou predpovedania cien a technickej analýzy.

CAU cenová predikcia

Chcete vedieť, kam CAU asi smeruje? Naša CAU stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.

Prečo by ste si mali vybrať MEXC?

MEXC je jednou z najlepších svetových kryptobúrz, ktorej dôverujú milióny používateľov na celom svete. Či už ste začiatočník, alebo profesionál, MEXC je najjednoduchšia cesta ku kryptu.

Viac ako 4 000 obchodných párov na spotových a futures trhoch
Najrýchlejšie zaradenie tokenov medzi burzami CEX
Najvyššia likvidita v rámci celého odvetvia
Najnižšie poplatky s nepretržitým zákazníckym servisom
100%+ transparentnosť rezervných tokenov pre prostriedky používateľov
Mimoriadne nízke vstupné bariéry: nákup krypta len za 1 USDT
mc_how_why_title
Kúpte si krypto len za 1 USDT: Najjednoduchší spôsob, ako sa dostať ku kryptu!

Zrieknutie sa zodpovednosti

Tokenomické údaje na tejto stránke pochádzajú zo zdrojov tretích strán. Spoločnosť MEXC nezaručuje ich presnosť. Pred investíciou vykonajte dôkladný prieskum.