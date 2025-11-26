CarFi (CARFI) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o CarFi (CARFI) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-26 04:24:18 (UTC+8)
CarFi (CARFI) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre CarFi (CARFI) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
Celková ponuka:
$ 100.00M
$ 100.00M$ 100.00M
Počet coinov v obehu:
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 50.39M
$ 50.39M$ 50.39M
Historické maximum:
$ 0.93
$ 0.93$ 0.93
Historické minimum:
Aktuálna cena:
$ 0.5039
$ 0.5039$ 0.5039

CarFi (CARFI) informácie

CarFi is an infrastructure platform designed for the issuance and trading of Real World Assets (RWA), enabling on-chain representation, verification, and circulation of various legally enforceable real-world assets.

Oficiálna webová stránka:
https://carfi.network/
Biela kniha:
https://carfi.gitbook.io/carfi
Prieskumník blokov:
https://etherscan.io/token/0xeb3ad5b73f1902a6efd93f5cd722c99fa59b861e

CarFi (CARFI) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky CarFi (CARFI) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet CARFI tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu CARFI tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili CARFI tokenomiku, preskúmajte cenu CARFI tokenu naživo!

Zrieknutie sa zodpovednosti

Tokenomické údaje na tejto stránke pochádzajú zo zdrojov tretích strán. Spoločnosť MEXC nezaručuje ich presnosť. Pred investíciou vykonajte dôkladný prieskum.

