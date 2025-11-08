Aktuálna dnešná cena CarFi je 0.8525USD. Trhová kapitalizácia CARFI je --USD. Sledujte aktualizácie cien CARFI v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!Aktuálna dnešná cena CarFi je 0.8525USD. Trhová kapitalizácia CARFI je --USD. Sledujte aktualizácie cien CARFI v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!
Aktuálna dnešná cena CarFi (CARFI) je $ 0.8525, s 0.02% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny CARFI na USD konverzný kurz je $ 0.8525 za CARFI.
CarFi sa v súčasnosti radí na #- podľa trhovej kapitalizácie pri --, pričom počet coinov v obehu je -- CARFI. Počas posledných 24 hodín sa CARFIobchodovalo v rozmedzí od $ 0.6957 (low) do $ 0.8736 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni --, zatiaľ čo historické minimum bolo --.
V krátkodobom vývoji sa CARFI zmenilo o 0.00% za poslednú hodinu a o +70.63% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 169.21K.
CarFi (CARFI) informácie o trhu
$ 169.21K
$ 169.21K$ 169.21K
$ 85.25M
$ 85.25M$ 85.25M
100,000,000
100,000,000 100,000,000
ETH
Aktuálna trhová kapitalizácia CarFi je --, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 169.21K. Počet coinov v obehu CARFI je --, pričom celková zásoba je 100000000. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 85.25M.
História cien CarFi v USD
24-hodinový rozsah zmeny ceny:
24 hod Low
24 hod High
0.00%
+0.02%
+70.63%
+70.63%
CarFi (CARFI) história cien USD
Sledujte zmeny cien CarFi za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:
Obdobie
Zmeniť (USD)
Zmeniť (%)
Dnes
$ +0.00017
+0.02%
30 dní
$ +0.6461
+313.03%
60 dní
$ +0.7025
+468.33%
90 dní
$ +0.7025
+468.33%
CarFi dnešná zmena ceny
Dnes CARFI zaznamenal zmenu o $ +0.00017 (+0.02%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.
CarFi zmena ceny za 30 dní
Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ +0.6461 (+313.03%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.
CarFi zmena ceny za 60 dní
Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal CARFI zmenu o $ +0.7025 (+468.33%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.
CarFi zmena ceny za 90 dní
Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ +0.7025 (+468.33%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.
Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby CarFi (CARFI)?
Poznatky riadené umelou inteligenciou, ktoré analyzujú najnovšie cenové pohyby CarFi, trendy v objeme obchodovania a ukazovatele nálady na trhu a poskytujú aktualizácie v reálnom čase na identifikáciu obchodných príležitostí a podporu informovaného rozhodovania.
Aké faktory ovplyvňujú ceny CarFi?
Several key factors influence CarFi (CARFI) token prices:
Regulatory News: Government policies on crypto and automotive sectors create price volatility.
Competition: Other car-related crypto projects and traditional automotive finance solutions impact market position.
Prečo chcú ľudia dnes poznať cenu CarFi?
People want to know CarFi (CARFI) price today for several key reasons:
Trading decisions: Investors need current prices to buy, sell, or hold their positions effectively.
Portfolio tracking: Holders monitor their investment value and overall portfolio performance.
Market analysis: Traders analyze price movements, trends, and volatility patterns for future predictions.
FOMO/opportunity assessment: Real-time prices help identify potential buying opportunities or avoid losses during market dips.
Due diligence: New investors research current valuation before making initial investments in the automotive-focused DeFi project.
Cenové predikcie pre CarFi
Cenová predikcia CarFi (CARFI) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena CARFI v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia CarFi (CARFI) pre rok 2040 (o 15 rokov)
V roku 2040 by cena CarFi mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.
MEXC nástroje Na prognózy scenárov v reálnom čase a personalizovanejšiu analýzu môžu používatelia využiť nástroj MEXC na cenové predikcie a AI informácie o trhu.
Vyhlásenie: Tieto scenáre sú ilustračné a vzdelávacie; kryptomeny sú volatilné – pred rozhodnutím si urobte vlastný prieskum (DYOR). Chcete vedieť, akú cenu dosiahne CarFi v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku CARFI cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na CarFi Cenové predikcie.
O CarFi
CARFI (CARFI) is a cryptocurrency asset that operates on the Ethereum blockchain. It is the native token of the CarFi platform, a decentralized finance (DeFi) ecosystem designed to provide financial services for the auto loan market. CARFI aims to facilitate a more efficient, transparent, and inclusive auto loan market by leveraging blockchain technology. The token is used for various purposes within the CarFi platform, including governance, staking, and incentivizing user participation. CARFI operates under an ERC-20 standard, which is a common framework for Ethereum tokens, ensuring compatibility with other services on the Ethereum network. The supply and issuance model of CARFI is determined by smart contracts, aligning with common practices in the DeFi space.
Ako nakupovať a investovať CarFi
Ste pripravení začať s CarFi? Nákup CARFI na MEXC je rýchly a vhodný pre začiatočníkov. Po prvom nákupe môžete začať obchodovať okamžite. Ak sa chcete dozvedieť viac, pozrite si v našom úplnom sprievodcovi nákupom CarFi. Nižšie nájdete stručný prehľad 5 krokov, ktoré vám pomôžu začať cestu CarFi (CARFI) nákupu.
1. krok
Zaregistrujte si účet a dokončite KYC
Najprv si zaregistrujte účet a vyplňte KYC na MEXC. Môžete tak urobiť na oficiálnej webovej stránke MEXC alebo v aplikácii MEXC pomocou svojho telefónneho čísla alebo e-mailovej adresy.
Na webovej lokalite MEXC kliknite na Spot v hornej lište a vyhľadajte preferované tokeny.
Krok 4
Vyberte si tokeny
K dispozícii je viac ako -- tokenov, takže si môžete ľahko kúpiť Bitcoin, Ethereum a trendové tokeny.
Krok 5
Dokončite svoj nákup
Zadajte sumu tokenov alebo jej ekvivalent v miestnej mene. Kliknite na tlačidlo Kúpiť a CarFi sa okamžite pripíše do vašej peňaženky.
Čo môžete urobiť s CarFi
Vlastníctvo CarFi vám umožňuje otvoriť viac dverí, ako len kúpiť a držať. Môžete obchodovať s BTC na stovkách trhov, získavať pasívne odmeny prostredníctvom flexibilného stakovania a sporiacich produktov alebo využívať profesionálne obchodné nástroje na rast svojho majetku. Či už ste začiatočník alebo profesionálny skúsený investor, MEXC vám uľahčí maximalizáciu vášho krypto potenciálu. Nižšie sú uvedené štyri hlavné spôsoby, ako môžete čo najlepšie využiť svoje tokeny Bitcoin
Okrem toho môžete obchodovať s vybranými spotovými tokenmi úplne bez poplatkov prostredníctvom MEXC Zero Fee Fest.
Čo je CarFi (CARFI)
CarFi is an infrastructure platform designed for the issuance and trading of Real World Assets (RWA), enabling on-chain representation, verification, and circulation of various legally enforceable real-world assets.
CarFi Zdroj
Pre hlbšie pochopenie CarFi zvážte preskúmanie ďalších zdrojov, ako sú biela kniha, oficiálna webová stránka a ďalšie publikácie:
Ak by hodnota CarFi rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do CarFi podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Koľko dnes stojíCarFi?
Dnešná cena CarFi je $ 0.8525. V sekcii História cien nájdete informácie o histórii cien za dnešok, 30 dní, 60 dní a 90 dní.
Je CarFi stále dobrou investíciou?
CarFi zostáva aktívne obchodovanou kryptomenou s prebiehajúcou trhovou aktivitou a rozvojom ekosystému. Investície do kryptomien, ako napríklad do CARFI, sú však zo svojej podstaty nestabilné a mali by zodpovedať vašej osobnej tolerancii voči riziku. Pred finančnými rozhodnutiami a investíciami si vždy urobte nezávislý prieskum (DYOR) a zvážte podmienky na trhu.
Aký je denný objem obchodovania s CarFi?
Na MEXC sa za posledných 24 hodín zobchodovalo CarFi v hodnote $ 169.21K.
Aká je aktuálna cena CarFi?
Živá cena CARFI sa aktualizuje v reálnom čase na základe globálnej obchodnej aktivity na hlavných burzách vrátane MEXC. Trhové ceny neustále kolíšu v dôsledku zmien likvidity, objemu obchodovania a celkového sentimentu. Ak chcete zobraziť najnovšiu cenu CarFi vo vašej preferovanej mene, navštívte stránku Cena CARFI, kde nájdete ďalšie informácie.
Čo ovplyvňuje cenu CarFi?
Cenu CARFI ovplyvňuje niekoľko kľúčových faktorov vrátane celkovej nálady na trhu, objemu obchodovania, technologického vývoja a trendov prijímania používateľmi. Dôležitú úlohu pri pohybe cien zohrávajú aj širšie makroekonomické podmienky, ako sú zmeny úrokových sadzieb, cykly likvidity a regulačné opatrenia.
Ak chcete byť informovaní o zmenách na trhu v reálnom čase a aktualizáciách projektov, navštívte MEXC News, kde nájdete najnovšie analýzy a poznatky o kryptomenách.
Ktorý token má najvyšší objem obchodovania na MEXC?
Nižšie sú uvedené aktuálne najviac obchodované tokeny na MEXC podľa 24-hodinového objemu obchodovania. Ceny a výkonnosť sa priebežne aktualizujú na základe živých trhových údajov.
Token s najväčším záujmom
Cena
Zmeniť
BTC
102,907.08
+2.09%
ETH
3,428.18
+3.96%
SOL
163.05
+4.91%
COAI
1.1813
+8.10%
USDC
1.0004
-0.01%
Ako môžem zadať príkaz Stop-loss alebo Take-profit pre CARFI na MEXC?
MEXC podporuje príkazy Stop-loss a Take-profit, ktoré pomáhajú automaticky riadiť riziko.
1. Prejdite do sekcie Spot alebo Obchodovanie s futures a vyberte pár CARFI/USDT.
2. V ponuke typu príkazu vyberte „Stop-Limit“ alebo „Spúšťač príkazu“.
3. Nastavte spúšťaciu cenu (úroveň, ktorá aktivuje príkaz) a cenu vykonania (cena, za ktorú bude príkaz vyplnený).
4. Potvrďte podrobnosti o príkaze a odošlite ho.
Váš Stop-loss príkaz sa aktivuje, ak sa cena CarFi pohne proti vašej pozícii, zatiaľ čo Take-profit príkaz sa vykoná automaticky, keď dosiahne vašu cieľovú úroveň zisku.
Podrobné príklady a návody nájdete v príručke MEXC na spotové obchodovanie
Zvýši sa cena CarFi v tomto roku?
Cena CarFi by sa v tomto roku mohla zvýšiť v závislosti od podmienok na trhu a vývoja projektov. Pre hlbšiu analýzu si prečítajte cenovú predikciu CarFi (CARFI).
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 03:28:49 (UTC+8)
Ceny kryptomien sú vystavené vysokým trhovým rizikám a cenovej volatilite. Mali by ste investovať do projektov a produktov, ktoré poznáte a kde rozumiete súvisiacim rizikám. Pred uskutočnením akejkoľvek investície by ste mali dôkladne zvážiť svoje investičné skúsenosti, finančnú situáciu, investičné ciele a toleranciu rizika a poradiť sa s nezávislým finančným poradcom. Tento materiál by nemal slúžiť ako finančné poradenstvo. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Hodnota vašej investície môže klesať aj stúpať a investovaná suma sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť. MEXC nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Ďalšie informácie nájdete v našich podmienkach používania a upozornení na riziká.
Upozorňujeme tiež, že údaje súvisiace s vyššie uvedenou kryptomenou tu prezentovanou (napríklad jej aktuálna cena) sú založené na zdrojoch tretích strán. Sú vám prezentované „tak ako sú“ a slúžia len na informačné účely, bez zastúpenia alebo záruky akéhokoľvek druhu. Odkazy poskytnuté na stránky tretích strán tiež nie sú pod kontrolou spoločnosti MEXC. MEXC nezodpovedá za spoľahlivosť a presnosť takýchto stránok tretích strán a ich obsahu.