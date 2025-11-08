BurzaDEX+
Aktuálna dnešná cena CarFi je 0.8525USD. Trhová kapitalizácia CARFI je --USD. Sledujte aktualizácie cien CARFI v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!

CarFi Logo

CarFi kurz (CARFI)

1 CARFI na USD aktuálnu cenu:

$0.8525
+0.02%1D
USD
CarFi (CARFI) Živý cenový graf
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 03:28:49 (UTC+8)

Dnešná cena CarFi

Aktuálna dnešná cena CarFi (CARFI) je $ 0.8525, s 0.02% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny CARFI na USD konverzný kurz je $ 0.8525 za CARFI.

CarFi sa v súčasnosti radí na #- podľa trhovej kapitalizácie pri --, pričom počet coinov v obehu je -- CARFI. Počas posledných 24 hodín sa CARFIobchodovalo v rozmedzí od $ 0.6957 (low) do $ 0.8736 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni --, zatiaľ čo historické minimum bolo --.

V krátkodobom vývoji sa CARFI zmenilo o 0.00% za poslednú hodinu a o +70.63% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 169.21K.

CarFi (CARFI) informácie o trhu

$ 169.21K
$ 85.25M
--
100,000,000
ETH

Aktuálna trhová kapitalizácia CarFi je --, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 169.21K. Počet coinov v obehu CARFI je --, pričom celková zásoba je 100000000. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 85.25M.

História cien CarFi v USD

24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 0.6957
24 hod Low
$ 0.8736
24 hod High

$ 0.6957
$ 0.8736
--
--
0.00%

+0.02%

+70.63%

+70.63%

CarFi (CARFI) história cien USD

Sledujte zmeny cien CarFi za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobieZmeniť (USD)Zmeniť (%)
Dnes$ +0.00017+0.02%
30 dní$ +0.6461+313.03%
60 dní$ +0.7025+468.33%
90 dní$ +0.7025+468.33%
CarFi dnešná zmena ceny

Dnes CARFI zaznamenal zmenu o $ +0.00017 (+0.02%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.

CarFi zmena ceny za 30 dní

Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ +0.6461 (+313.03%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.

CarFi zmena ceny za 60 dní

Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal CARFI zmenu o $ +0.7025 (+468.33%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.

CarFi zmena ceny za 90 dní

Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ +0.7025 (+468.33%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.

Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby CarFi (CARFI)?

Pozrite si CarFistránku histórie cien.

Analýza umelej inteligencie pre CarFi

Poznatky riadené umelou inteligenciou, ktoré analyzujú najnovšie cenové pohyby CarFi, trendy v objeme obchodovania a ukazovatele nálady na trhu a poskytujú aktualizácie v reálnom čase na identifikáciu obchodných príležitostí a podporu informovaného rozhodovania.

Aké faktory ovplyvňujú ceny CarFi?

Several key factors influence CarFi (CARFI) token prices:

Market Sentiment: Overall cryptocurrency market trends and investor confidence directly impact CARFI pricing.

Adoption Rate: Growing user base and vehicle integrations increase demand and token utility.

Technology Development: Platform updates, new features, and partnership announcements affect investor interest.

Supply Mechanics: Token burning, staking rewards, and circulation supply changes influence scarcity.

Regulatory News: Government policies on crypto and automotive sectors create price volatility.

Competition: Other car-related crypto projects and traditional automotive finance solutions impact market position.

Prečo chcú ľudia dnes poznať cenu CarFi?

People want to know CarFi (CARFI) price today for several key reasons:

Trading decisions: Investors need current prices to buy, sell, or hold their positions effectively.

Portfolio tracking: Holders monitor their investment value and overall portfolio performance.

Market analysis: Traders analyze price movements, trends, and volatility patterns for future predictions.

FOMO/opportunity assessment: Real-time prices help identify potential buying opportunities or avoid losses during market dips.

Due diligence: New investors research current valuation before making initial investments in the automotive-focused DeFi project.

Cenové predikcie pre CarFi

Cenová predikcia CarFi (CARFI) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena CARFI v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia CarFi (CARFI) pre rok 2040 (o 15 rokov)

V roku 2040 by cena CarFi mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.

MEXC nástroje
Na prognózy scenárov v reálnom čase a personalizovanejšiu analýzu môžu používatelia využiť nástroj MEXC na cenové predikcie a AI informácie o trhu.
Vyhlásenie: Tieto scenáre sú ilustračné a vzdelávacie; kryptomeny sú volatilné – pred rozhodnutím si urobte vlastný prieskum (DYOR).
Chcete vedieť, akú cenu dosiahne CarFi v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku CARFI cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na CarFi Cenové predikcie.

O CarFi

CARFI (CARFI) is a cryptocurrency asset that operates on the Ethereum blockchain. It is the native token of the CarFi platform, a decentralized finance (DeFi) ecosystem designed to provide financial services for the auto loan market. CARFI aims to facilitate a more efficient, transparent, and inclusive auto loan market by leveraging blockchain technology. The token is used for various purposes within the CarFi platform, including governance, staking, and incentivizing user participation. CARFI operates under an ERC-20 standard, which is a common framework for Ethereum tokens, ensuring compatibility with other services on the Ethereum network. The supply and issuance model of CARFI is determined by smart contracts, aligning with common practices in the DeFi space.

Ako nakupovať a investovať CarFi

Ste pripravení začať s CarFi? Nákup CARFI na MEXC je rýchly a vhodný pre začiatočníkov. Po prvom nákupe môžete začať obchodovať okamžite. Ak sa chcete dozvedieť viac, pozrite si v našom úplnom sprievodcovi nákupom CarFi. Nižšie nájdete stručný prehľad 5 krokov, ktoré vám pomôžu začať cestu CarFi (CARFI) nákupu.

1. krok

Zaregistrujte si účet a dokončite KYC

Najprv si zaregistrujte účet a vyplňte KYC na MEXC. Môžete tak urobiť na oficiálnej webovej stránke MEXC alebo v aplikácii MEXC pomocou svojho telefónneho čísla alebo e-mailovej adresy.
Krok 2

Pridajte USDT, USDC alebo USDE do peňaženky

USDT, USDC a USDE uľahčujú obchodovanie na MEXC. USDT, USDC a USDE si môžete kúpiť bankovým prevodom, mimoburzovým obchodovaním alebo P2P obchodovaním.

Krok 3

Prejdite na stránku Spotové obchodovanie

Na webovej lokalite MEXC kliknite na Spot v hornej lište a vyhľadajte preferované tokeny.
Krok 4

Vyberte si tokeny

K dispozícii je viac ako -- tokenov, takže si môžete ľahko kúpiť Bitcoin, Ethereum a trendové tokeny.
Krok 5

Dokončite svoj nákup

Zadajte sumu tokenov alebo jej ekvivalent v miestnej mene. Kliknite na tlačidlo Kúpiť a CarFi sa okamžite pripíše do vašej peňaženky.
Sprievodca – ako kúpiť CarFi (CARFI)

Čo môžete urobiť s CarFi

Vlastníctvo CarFi vám umožňuje otvoriť viac dverí, ako len kúpiť a držať. Môžete obchodovať s BTC na stovkách trhov, získavať pasívne odmeny prostredníctvom flexibilného stakovania a sporiacich produktov alebo využívať profesionálne obchodné nástroje na rast svojho majetku. Či už ste začiatočník alebo profesionálny skúsený investor, MEXC vám uľahčí maximalizáciu vášho krypto potenciálu. Nižšie sú uvedené štyri hlavné spôsoby, ako môžete čo najlepšie využiť svoje tokeny Bitcoin

Obchodovanie s extrémne nízkymi poplatkami na MEXC

Nákup CarFi (CARFI) na MEXC znamená väčšiu hodnotu za vaše peniaze. Ako jedna z platforiem s najnižšími poplatkami za krypto transakcie na trhu vám MEXC pomáha znížiť náklady už od prvého obchodu.

Obchodné spotové poplatky:
Pozrite si konkurenčné obchodné poplatky MEXC

Okrem toho môžete obchodovať s vybranými spotovými tokenmi úplne bez poplatkov prostredníctvom MEXC Zero Fee Fest.

Čo je CarFi (CARFI)

CarFi is an infrastructure platform designed for the issuance and trading of Real World Assets (RWA), enabling on-chain representation, verification, and circulation of various legally enforceable real-world assets.

CarFi Zdroj

Pre hlbšie pochopenie CarFi zvážte preskúmanie ďalších zdrojov, ako sú biela kniha, oficiálna webová stránka a ďalšie publikácie:

Biela kniha
Oficiálna CarFi webová stránka
Prieskumník blokov

Ľudia sa tiež pýtajú: Ďalšie otázky o CarFi

Akú hodnotu bude mať 1 CarFi v roku 2030?
Ak by hodnota CarFi rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do CarFi podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 03:28:49 (UTC+8)

Pozrite si viac informácií o CarFi

CARFI USDT (obchodovanie s futures)

Dlhé alebo krátke pozície CARFI s pákovým efektom. Preskúmajte obchodovanie s CARFI USDT futures na MEXC a využite výkyvy na trhu.

Obchodujte na trhoch s CarFi (CARFI) na MEXC

Preskúmajte spotové trhy a trhy s Futures, sledujte aktuálnu cenu a objem CarFi a obchodujte priamo.

Páry
Cena
Zmena 24 hodín
24 h objem
CARFI/USDT
$0.8525
$0.8525$0.8525
+0.02%
0.00% (USDT)

Ceny kryptomien sú vystavené vysokým trhovým rizikám a cenovej volatilite. Mali by ste investovať do projektov a produktov, ktoré poznáte a kde rozumiete súvisiacim rizikám. Pred uskutočnením akejkoľvek investície by ste mali dôkladne zvážiť svoje investičné skúsenosti, finančnú situáciu, investičné ciele a toleranciu rizika a poradiť sa s nezávislým finančným poradcom. Tento materiál by nemal slúžiť ako finančné poradenstvo. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Hodnota vašej investície môže klesať aj stúpať a investovaná suma sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť. MEXC nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Ďalšie informácie nájdete v našich podmienkach používania a upozornení na riziká. Upozorňujeme tiež, že údaje súvisiace s vyššie uvedenou kryptomenou tu prezentovanou (napríklad jej aktuálna cena) sú založené na zdrojoch tretích strán. Sú vám prezentované „tak ako sú“ a slúžia len na informačné účely, bez zastúpenia alebo záruky akéhokoľvek druhu. Odkazy poskytnuté na stránky tretích strán tiež nie sú pod kontrolou spoločnosti MEXC. MEXC nezodpovedá za spoľahlivosť a presnosť takýchto stránok tretích strán a ich obsahu.

