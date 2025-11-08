BurzaDEX+
Aktuálna dnešná cena Collector Crypt je 0.06572USD. Trhová kapitalizácia CARDS je --USD. Sledujte aktualizácie cien CARDS v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!

Collector Crypt kurz (CARDS)

1 CARDS na USD aktuálnu cenu:

$0.06572
+22.40%1D
USD
Collector Crypt (CARDS) Živý cenový graf
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 03:28:42 (UTC+8)

Dnešná cena Collector Crypt

Aktuálna dnešná cena Collector Crypt (CARDS) je $ 0.06572, s 22.40% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny CARDS na USD konverzný kurz je $ 0.06572 za CARDS.

Collector Crypt sa v súčasnosti radí na #- podľa trhovej kapitalizácie pri --, pričom počet coinov v obehu je -- CARDS. Počas posledných 24 hodín sa CARDSobchodovalo v rozmedzí od $ 0.0502 (low) do $ 0.092 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni --, zatiaľ čo historické minimum bolo --.

V krátkodobom vývoji sa CARDS zmenilo o -9.48% za poslednú hodinu a o -0.13% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 225.50K.

Collector Crypt (CARDS) informácie o trhu

$ 225.50K
$ 0.00
SOL

Aktuálna trhová kapitalizácia Collector Crypt je --, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 225.50K. Počet coinov v obehu CARDS je --, pričom celková zásoba je --. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je --.

História cien Collector Crypt v USD

24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 0.0502
24 hod Low
$ 0.092
24 hod High

$ 0.0502
$ 0.092
-9.48%

+22.40%

-0.13%

-0.13%

Collector Crypt (CARDS) história cien USD

Sledujte zmeny cien Collector Crypt za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobieZmeniť (USD)Zmeniť (%)
Dnes$ +0.0120272+22.40%
30 dní$ -0.11108-62.83%
60 dní$ -0.18648-73.95%
90 dní$ +0.01572+31.44%
Collector Crypt dnešná zmena ceny

Dnes CARDS zaznamenal zmenu o $ +0.0120272 (+22.40%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.

Collector Crypt zmena ceny za 30 dní

Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ -0.11108 (-62.83%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.

Collector Crypt zmena ceny za 60 dní

Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal CARDS zmenu o $ -0.18648 (-73.95%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.

Collector Crypt zmena ceny za 90 dní

Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ +0.01572 (+31.44%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.

Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby Collector Crypt (CARDS)?

Pozrite si Collector Cryptstránku histórie cien.

Analýza umelej inteligencie pre Collector Crypt

Poznatky riadené umelou inteligenciou, ktoré analyzujú najnovšie cenové pohyby Collector Crypt, trendy v objeme obchodovania a ukazovatele nálady na trhu a poskytujú aktualizácie v reálnom čase na identifikáciu obchodných príležitostí a podporu informovaného rozhodovania.

Aké faktory ovplyvňujú ceny Collector Crypt?

Several key factors influence Collector Crypt (CARDS) prices:

1. Market demand and trading volume
2. Overall cryptocurrency market sentiment
3. NFT and gaming sector trends
4. Platform utility and adoption rates
5. Token scarcity and supply mechanics
6. Community engagement and partnerships
7. Technical developments and roadmap progress

Prečo chcú ľudia dnes poznať cenu Collector Crypt?

People want to know Collector Crypt (CARDS) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio value, identifying market trends, timing buy/sell opportunities, and assessing investment performance. Real-time pricing helps traders capitalize on volatility.

Cenové predikcie pre Collector Crypt

Cenová predikcia Collector Crypt (CARDS) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena CARDS v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia Collector Crypt (CARDS) pre rok 2040 (o 15 rokov)

V roku 2040 by cena Collector Crypt mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.

Chcete vedieť, akú cenu dosiahne Collector Crypt v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku CARDS cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na Collector Crypt Cenové predikcie.

O Collector Crypt

CardStarter (CARDS) is a decentralized accelerator and swapping platform built on the Cardano blockchain. It serves as a launchpad for new projects, providing a platform for early-stage Cardano innovations to raise capital in a decentralized manner. CARDS uses a unique tiered system for its Initial DEX Offerings (IDOs), allowing participants to gain access to pre-sales based on the number of CARDS tokens they hold. The platform also provides project auditing, ensuring the legitimacy and security of the projects launched. As a community-driven platform, CARDS holders can also vote on key decisions, contributing to the platform's governance.

Ako nakupovať a investovať Collector Crypt

Ste pripravení začať s Collector Crypt? Nákup CARDS na MEXC je rýchly a vhodný pre začiatočníkov. Po prvom nákupe môžete začať obchodovať okamžite. Ak sa chcete dozvedieť viac, pozrite si v našom úplnom sprievodcovi nákupom Collector Crypt. Nižšie nájdete stručný prehľad 5 krokov, ktoré vám pomôžu začať cestu Collector Crypt (CARDS) nákupu.

1. krok

Zaregistrujte si účet a dokončite KYC

Najprv si zaregistrujte účet a vyplňte KYC na MEXC. Môžete tak urobiť na oficiálnej webovej stránke MEXC alebo v aplikácii MEXC pomocou svojho telefónneho čísla alebo e-mailovej adresy.
Krok 2

Pridajte USDT, USDC alebo USDE do peňaženky

USDT, USDC a USDE uľahčujú obchodovanie na MEXC. USDT, USDC a USDE si môžete kúpiť bankovým prevodom, mimoburzovým obchodovaním alebo P2P obchodovaním.

Krok 3

Prejdite na stránku Spotové obchodovanie

Na webovej lokalite MEXC kliknite na Spot v hornej lište a vyhľadajte preferované tokeny.
Krok 4

Vyberte si tokeny

K dispozícii je viac ako -- tokenov, takže si môžete ľahko kúpiť Bitcoin, Ethereum a trendové tokeny.
Krok 5

Dokončite svoj nákup

Zadajte sumu tokenov alebo jej ekvivalent v miestnej mene. Kliknite na tlačidlo Kúpiť a Collector Crypt sa okamžite pripíše do vašej peňaženky.
Sprievodca – ako kúpiť Collector Crypt (CARDS)

Čo môžete urobiť s Collector Crypt

Vlastníctvo Collector Crypt vám umožňuje otvoriť viac dverí, ako len kúpiť a držať. Môžete obchodovať s BTC na stovkách trhov, získavať pasívne odmeny prostredníctvom flexibilného stakovania a sporiacich produktov alebo využívať profesionálne obchodné nástroje na rast svojho majetku. Či už ste začiatočník alebo profesionálny skúsený investor, MEXC vám uľahčí maximalizáciu vášho krypto potenciálu. Nižšie sú uvedené štyri hlavné spôsoby, ako môžete čo najlepšie využiť svoje tokeny Bitcoin

Obchodovanie s extrémne nízkymi poplatkami na MEXC

Obchodné spotové poplatky:

Obchodné spotové poplatky:
Zadávateľ
Prijímateľ
Obchodné futures poplatky:
Zadávateľ
Prijímateľ

Čo je Collector Crypt (CARDS)

RWA Pokemon cards on Solana

Collector Crypt Zdroj

Pre hlbšie pochopenie Collector Crypt zvážte preskúmanie ďalších zdrojov, ako sú biela kniha, oficiálna webová stránka a ďalšie publikácie:

Prieskumník blokov

Ľudia sa tiež pýtajú: Ďalšie otázky o Collector Crypt

Akú hodnotu bude mať 1 Collector Crypt v roku 2030?
Ak by hodnota Collector Crypt rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do Collector Crypt podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Zrieknutie sa zodpovednosti

Ceny kryptomien sú vystavené vysokým trhovým rizikám a cenovej volatilite. Mali by ste investovať do projektov a produktov, ktoré poznáte a kde rozumiete súvisiacim rizikám. Pred uskutočnením akejkoľvek investície by ste mali dôkladne zvážiť svoje investičné skúsenosti, finančnú situáciu, investičné ciele a toleranciu rizika a poradiť sa s nezávislým finančným poradcom. Tento materiál by nemal slúžiť ako finančné poradenstvo. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Hodnota vašej investície môže klesať aj stúpať a investovaná suma sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť. MEXC nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Ďalšie informácie nájdete v našich podmienkach používania a upozornení na riziká. Upozorňujeme tiež, že údaje súvisiace s vyššie uvedenou kryptomenou tu prezentovanou (napríklad jej aktuálna cena) sú založené na zdrojoch tretích strán. Sú vám prezentované „tak ako sú“ a slúžia len na informačné účely, bez zastúpenia alebo záruky akéhokoľvek druhu. Odkazy poskytnuté na stránky tretích strán tiež nie sú pod kontrolou spoločnosti MEXC. MEXC nezodpovedá za spoľahlivosť a presnosť takýchto stránok tretích strán a ich obsahu.

