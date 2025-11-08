Aktuálna dnešná cena Camp Network je 0.01156USD. Trhová kapitalizácia CAMP je --USD. Sledujte aktualizácie cien CAMP v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!Aktuálna dnešná cena Camp Network je 0.01156USD. Trhová kapitalizácia CAMP je --USD. Sledujte aktualizácie cien CAMP v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!
Aktuálna dnešná cena Camp Network (CAMP) je $ 0.01156, s 3.77% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny CAMP na USD konverzný kurz je $ 0.01156 za CAMP.
Camp Network sa v súčasnosti radí na #- podľa trhovej kapitalizácie pri --, pričom počet coinov v obehu je -- CAMP. Počas posledných 24 hodín sa CAMPobchodovalo v rozmedzí od $ 0.01075 (low) do $ 0.01242 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni --, zatiaľ čo historické minimum bolo --.
V krátkodobom vývoji sa CAMP zmenilo o +0.43% za poslednú hodinu a o +0.52% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 304.66K.
Camp Network (CAMP) informácie o trhu
$ 304.66K$ 304.66K
$ 115.60M$ 115.60M
10,000,000,000 10,000,000,000
ETH
Aktuálna trhová kapitalizácia Camp Network je --, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 304.66K. Počet coinov v obehu CAMP je --, pričom celková zásoba je 10000000000. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 115.60M.
História cien Camp Network v USD
24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 0.01075$ 0.01075
24 hod Low
$ 0.01242$ 0.01242
24 hod High
$ 0.01075$ 0.01075
$ 0.01242$ 0.01242
+0.43%
+3.77%
+0.52%
+0.52%
Camp Network (CAMP) história cien USD
Sledujte zmeny cien Camp Network za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:
Obdobie
Zmeniť (USD)
Zmeniť (%)
Dnes
$ +0.00042
+3.77%
30 dní
$ -0.02554
-68.85%
60 dní
$ -0.04075
-77.91%
90 dní
$ +0.00156
+15.60%
Camp Network dnešná zmena ceny
Dnes CAMP zaznamenal zmenu o $ +0.00042 (+3.77%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.
Camp Network zmena ceny za 30 dní
Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ -0.02554 (-68.85%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.
Camp Network zmena ceny za 60 dní
Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal CAMP zmenu o $ -0.04075 (-77.91%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.
Camp Network zmena ceny za 90 dní
Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ +0.00156 (+15.60%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.
Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby Camp Network (CAMP)?
Poznatky riadené umelou inteligenciou, ktoré analyzujú najnovšie cenové pohyby Camp Network, trendy v objeme obchodovania a ukazovatele nálady na trhu a poskytujú aktualizácie v reálnom čase na identifikáciu obchodných príležitostí a podporu informovaného rozhodovania.
Aké faktory ovplyvňujú ceny Camp Network?
CAMP Network token prices are influenced by several key factors:
Partnerships: Strategic alliances and integrations can boost price through increased visibility.
Regulatory News: Crypto regulations and compliance developments influence investor behavior.
Trading Volume: Liquidity levels and exchange listings impact price stability and accessibility.
Prečo chcú ľudia dnes poznať cenu Camp Network?
People want to know Camp Network (CAMP) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, timing market entry or exit points, assessing investment gains or losses, and staying updated on market volatility. Real-time pricing helps traders capitalize on opportunities.
Cenové predikcie pre Camp Network
Cenová predikcia Camp Network (CAMP) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena CAMP v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia Camp Network (CAMP) pre rok 2040 (o 15 rokov)
V roku 2040 by cena Camp Network mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.
MEXC nástroje Na prognózy scenárov v reálnom čase a personalizovanejšiu analýzu môžu používatelia využiť nástroj MEXC na cenové predikcie a AI informácie o trhu.
Vyhlásenie: Tieto scenáre sú ilustračné a vzdelávacie; kryptomeny sú volatilné – pred rozhodnutím si urobte vlastný prieskum (DYOR). Chcete vedieť, akú cenu dosiahne Camp Network v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku CAMP cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na Camp Network Cenové predikcie.
O Camp Network
Camp (CAMP) is a decentralized cryptocurrency that operates on the Ethereum blockchain. It is designed to serve as the native utility token for the Camp ecosystem, a platform that aims to provide a decentralized solution for the creation, distribution, and monetization of digital content. The CAMP token is used for various purposes within the platform, including governance, rewards for content creators and consumers, and as a medium of exchange for goods and services. The token operates under an inflationary supply model, with new tokens being minted as rewards for network participation. CAMP's consensus mechanism is based on Ethereum's Proof-of-Stake model, aligning the incentives of token holders with the security and longevity of the network.
Ako nakupovať a investovať Camp Network
Ste pripravení začať s Camp Network? Nákup CAMP na MEXC je rýchly a vhodný pre začiatočníkov. Po prvom nákupe môžete začať obchodovať okamžite. Ak sa chcete dozvedieť viac, pozrite si v našom úplnom sprievodcovi nákupom Camp Network. Nižšie nájdete stručný prehľad 5 krokov, ktoré vám pomôžu začať cestu Camp Network (CAMP) nákupu.
1. krok
Zaregistrujte si účet a dokončite KYC
Najprv si zaregistrujte účet a vyplňte KYC na MEXC. Môžete tak urobiť na oficiálnej webovej stránke MEXC alebo v aplikácii MEXC pomocou svojho telefónneho čísla alebo e-mailovej adresy.
Na webovej lokalite MEXC kliknite na Spot v hornej lište a vyhľadajte preferované tokeny.
Krok 4
Vyberte si tokeny
K dispozícii je viac ako -- tokenov, takže si môžete ľahko kúpiť Bitcoin, Ethereum a trendové tokeny.
Krok 5
Dokončite svoj nákup
Zadajte sumu tokenov alebo jej ekvivalent v miestnej mene. Kliknite na tlačidlo Kúpiť a Camp Network sa okamžite pripíše do vašej peňaženky.
Čo môžete urobiť s Camp Network
Vlastníctvo Camp Network vám umožňuje otvoriť viac dverí, ako len kúpiť a držať. Môžete obchodovať s BTC na stovkách trhov, získavať pasívne odmeny prostredníctvom flexibilného stakovania a sporiacich produktov alebo využívať profesionálne obchodné nástroje na rast svojho majetku. Či už ste začiatočník alebo profesionálny skúsený investor, MEXC vám uľahčí maximalizáciu vášho krypto potenciálu. Nižšie sú uvedené štyri hlavné spôsoby, ako môžete čo najlepšie využiť svoje tokeny Bitcoin
Obchodovanie s extrémne nízkymi poplatkami na MEXC
Nákup Camp Network (CAMP) na MEXC znamená väčšiu hodnotu za vaše peniaze. Ako jedna z platforiem s najnižšími poplatkami za krypto transakcie na trhu vám MEXC pomáha znížiť náklady už od prvého obchodu.
Okrem toho môžete obchodovať s vybranými spotovými tokenmi úplne bez poplatkov prostredníctvom MEXC Zero Fee Fest.
Čo je Camp Network (CAMP)
Camp Network is the Autonomous IP Layer — the first purpose-built Layer 1 blockchain built to natively support provenance, programmable licensing, and agent monetization at the protocol level. As generative AI transforms creativity, Camp provides the infrastructure to register, license, and monetize intellectual property onchain across PvP and AI-native consumption. Camp makes content programmable, enforceable, and monetizable by default — solving the infrastructure gap at the intersection of AI and IP.
Camp Network Zdroj
Pre hlbšie pochopenie Camp Network zvážte preskúmanie ďalších zdrojov, ako sú biela kniha, oficiálna webová stránka a ďalšie publikácie:
Ľudia sa tiež pýtajú: Ďalšie otázky o Camp Network
Akú hodnotu bude mať 1 Camp Network v roku 2030?
Ak by hodnota Camp Network rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do Camp Network podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Koľko dnes stojíCamp Network?
Dnešná cena Camp Network je $ 0.01156. V sekcii História cien nájdete informácie o histórii cien za dnešok, 30 dní, 60 dní a 90 dní.
Je Camp Network stále dobrou investíciou?
Camp Network zostáva aktívne obchodovanou kryptomenou s prebiehajúcou trhovou aktivitou a rozvojom ekosystému. Investície do kryptomien, ako napríklad do CAMP, sú však zo svojej podstaty nestabilné a mali by zodpovedať vašej osobnej tolerancii voči riziku. Pred finančnými rozhodnutiami a investíciami si vždy urobte nezávislý prieskum (DYOR) a zvážte podmienky na trhu.
Aký je denný objem obchodovania s Camp Network?
Na MEXC sa za posledných 24 hodín zobchodovalo Camp Network v hodnote $ 304.66K.
Aká je aktuálna cena Camp Network?
Živá cena CAMP sa aktualizuje v reálnom čase na základe globálnej obchodnej aktivity na hlavných burzách vrátane MEXC. Trhové ceny neustále kolíšu v dôsledku zmien likvidity, objemu obchodovania a celkového sentimentu. Ak chcete zobraziť najnovšiu cenu Camp Network vo vašej preferovanej mene, navštívte stránku Cena CAMP, kde nájdete ďalšie informácie.
Čo ovplyvňuje cenu Camp Network?
Cenu CAMP ovplyvňuje niekoľko kľúčových faktorov vrátane celkovej nálady na trhu, objemu obchodovania, technologického vývoja a trendov prijímania používateľmi. Dôležitú úlohu pri pohybe cien zohrávajú aj širšie makroekonomické podmienky, ako sú zmeny úrokových sadzieb, cykly likvidity a regulačné opatrenia.
Ak chcete byť informovaní o zmenách na trhu v reálnom čase a aktualizáciách projektov, navštívte MEXC News, kde nájdete najnovšie analýzy a poznatky o kryptomenách.
Ktorý token má najvyšší objem obchodovania na MEXC?
Nižšie sú uvedené aktuálne najviac obchodované tokeny na MEXC podľa 24-hodinového objemu obchodovania. Ceny a výkonnosť sa priebežne aktualizujú na základe živých trhových údajov.
Token s najväčším záujmom
Cena
Zmeniť
BTC
102,929
+2.11%
ETH
3,429.03
+3.98%
SOL
163.12
+4.96%
COAI
1.1856
+8.50%
USDC
1.0005
0.00%
Ako môžem zadať príkaz Stop-loss alebo Take-profit pre CAMP na MEXC?
MEXC podporuje príkazy Stop-loss a Take-profit, ktoré pomáhajú automaticky riadiť riziko.
1. Prejdite do sekcie Spot alebo Obchodovanie s futures a vyberte pár CAMP/USDT.
2. V ponuke typu príkazu vyberte „Stop-Limit“ alebo „Spúšťač príkazu“.
3. Nastavte spúšťaciu cenu (úroveň, ktorá aktivuje príkaz) a cenu vykonania (cena, za ktorú bude príkaz vyplnený).
4. Potvrďte podrobnosti o príkaze a odošlite ho.
Váš Stop-loss príkaz sa aktivuje, ak sa cena Camp Network pohne proti vašej pozícii, zatiaľ čo Take-profit príkaz sa vykoná automaticky, keď dosiahne vašu cieľovú úroveň zisku.
Podrobné príklady a návody nájdete v príručke MEXC na spotové obchodovanie
Zvýši sa cena Camp Network v tomto roku?
Cena Camp Network by sa v tomto roku mohla zvýšiť v závislosti od podmienok na trhu a vývoja projektov. Pre hlbšiu analýzu si prečítajte cenovú predikciu Camp Network (CAMP).
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 03:28:34 (UTC+8)
Ceny kryptomien sú vystavené vysokým trhovým rizikám a cenovej volatilite. Mali by ste investovať do projektov a produktov, ktoré poznáte a kde rozumiete súvisiacim rizikám. Pred uskutočnením akejkoľvek investície by ste mali dôkladne zvážiť svoje investičné skúsenosti, finančnú situáciu, investičné ciele a toleranciu rizika a poradiť sa s nezávislým finančným poradcom. Tento materiál by nemal slúžiť ako finančné poradenstvo. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Hodnota vašej investície môže klesať aj stúpať a investovaná suma sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť. MEXC nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Ďalšie informácie nájdete v našich podmienkach používania a upozornení na riziká.
Upozorňujeme tiež, že údaje súvisiace s vyššie uvedenou kryptomenou tu prezentovanou (napríklad jej aktuálna cena) sú založené na zdrojoch tretích strán. Sú vám prezentované „tak ako sú“ a slúžia len na informačné účely, bez zastúpenia alebo záruky akéhokoľvek druhu. Odkazy poskytnuté na stránky tretích strán tiež nie sú pod kontrolou spoločnosti MEXC. MEXC nezodpovedá za spoľahlivosť a presnosť takýchto stránok tretích strán a ich obsahu.