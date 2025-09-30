Camino Network (CAM) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o Camino Network (CAM) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-09-30 12:47:35 (UTC+8)
Camino Network (CAM) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre Camino Network (CAM) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 7.28M
Celková ponuka:
$ 917.50M
Počet coinov v obehu:
$ 325.42M
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 22.37M
Historické maximum:
$ 0.1965
Historické minimum:
$ 0.021249289775055375
Aktuálna cena:
$ 0.02237
Camino Network (CAM) informácie

Camino Network is the first L1 built specifically for the $11tn travel industry. Run by 100+ established travel companies; it solves critical industry pain points: high payment fees, slow settlements, and complex reconciliations. The network is already processing real business transactions with 200+ brands building dApps and web3 travel B2B and B2C products. The network replaces thousands of APIs with a unified request-response model. Connect to one, connect to all - creating an interconnected travel industry and seamless travel experiences.

Oficiálna webová stránka:
https://camino.network
Biela kniha:
https://camino.network/static/docs/Camino_Network_Whitepaper.pdf
Prieskumník blokov:
https://caminoscan.com/

Camino Network (CAM) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky Camino Network (CAM) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet CAM tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu CAM tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili CAM tokenomiku, preskúmajte cenu CAM tokenu naživo!

Ako kúpiť CAM

Máte záujem pridať Camino Network (CAM) do svojho portfólia? MEXC podporuje rôzne spôsoby nákupu CAM vrátane kreditných kariet, bankových prevodov a peer-to-peer obchodovania. Či už ste začiatočník alebo profesionál, MEXC umožňuje jednoduchý a bezpečný nákup krypta.

Camino Network (CAM) história cien

Analýza histórie cien CAM pomáha používateľom pochopiť minulé pohyby na trhu, kľúčové úrovne podpory/odporu a vzory volatility. Či už sledujete historické maximá alebo identifikujete trendy, historické údaje sú dôležitou súčasťou predpovedania cien a technickej analýzy.

CAM cenová predikcia

Chcete vedieť, kam CAM asi smeruje? Naša CAM stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.

