Coupon Assets (CA1) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o Coupon Assets (CA1) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
USD

Coupon Assets (CA1) informácie

Coupon Assets (CA) is a platform coin initiated by RADAR LAB (USA) and issued in March 2018, the value of CA token issuance is that its highly liquid crypto digital asset (an equity token asset) based on the global financial market with financial attributes, bonds and promissory notes with anti-counterfeit saku source!

Oficiálna webová stránka:
https://radarlab.us/
Biela kniha:
http://img.bjyyb.net/sites/81500/81783/20231020104746486.pdf
Prieskumník blokov:
https://etherscan.io/token/0x9ee8c380E1926730aD89e91665FF27063b13c90A

Coupon Assets (CA1) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre Coupon Assets (CA1) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 5.34M
$ 5.34M$ 5.34M
Celková ponuka:
$ 270.00M
$ 270.00M$ 270.00M
Počet coinov v obehu:
$ 9.67M
$ 9.67M$ 9.67M
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 148.96M
$ 148.96M$ 148.96M
Historické maximum:
$ 1.735
$ 1.735$ 1.735
Historické minimum:
$ 0.1615430304068605
$ 0.1615430304068605$ 0.1615430304068605
Aktuálna cena:
$ 0.5517
$ 0.5517$ 0.5517

Coupon Assets (CA1) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky Coupon Assets (CA1) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet CA1 tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu CA1 tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili CA1 tokenomiku, preskúmajte cenu CA1 tokenu naživo!

Ako kúpiť CA1

Máte záujem pridať Coupon Assets (CA1) do svojho portfólia? MEXC podporuje rôzne spôsoby nákupu CA1 vrátane kreditných kariet, bankových prevodov a peer-to-peer obchodovania. Či už ste začiatočník alebo profesionál, MEXC umožňuje jednoduchý a bezpečný nákup krypta.

Coupon Assets (CA1) história cien

Analýza histórie cien CA1 pomáha používateľom pochopiť minulé pohyby na trhu, kľúčové úrovne podpory/odporu a vzory volatility. Či už sledujete historické maximá alebo identifikujete trendy, historické údaje sú dôležitou súčasťou predpovedania cien a technickej analýzy.

CA1 cenová predikcia

Chcete vedieť, kam CA1 asi smeruje? Naša CA1 stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.

Zrieknutie sa zodpovednosti

Tokenomické údaje na tejto stránke pochádzajú zo zdrojov tretích strán. Spoločnosť MEXC nezaručuje ich presnosť. Pred investíciou vykonajte dôkladný prieskum.