C4E (C4E) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o C4E (C4E) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
C4E (C4E) informácie

C4E is a DePIN L1 Blockchain platform, designed to support a variety of innovative energy and e-mobility applications by creating a decentralized and democratized community-powered ecosystem.Incorporating the DePIN incentive model, it offers passive income opportunities, rewarding contributions and engagement within the ecosystem, and accelerating the shift towards a sustainable future with ultimate goal for peer-2-peer energy trading.

Oficiálna webová stránka:
https://c4e.io/
Biela kniha:
https://c4e.io/wp-content/uploads/2024/06/C4E-Whitepaper.pdf
Prieskumník blokov:
https://explorer.c4e.io/

C4E (C4E) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre C4E (C4E) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
Celková ponuka:
$ 300.29M
$ 300.29M$ 300.29M
Počet coinov v obehu:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 1.53M
$ 1.53M$ 1.53M
Historické maximum:
$ 0.249
$ 0.249$ 0.249
Historické minimum:
$ 0.004835071734075872
$ 0.004835071734075872$ 0.004835071734075872
Aktuálna cena:
$ 0.0051
$ 0.0051$ 0.0051

C4E (C4E) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky C4E (C4E) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet C4E tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu C4E tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili C4E tokenomiku, preskúmajte cenu C4E tokenu naživo!

C4E (C4E) história cien

Analýza histórie cien C4E pomáha používateľom pochopiť minulé pohyby na trhu, kľúčové úrovne podpory/odporu a vzory volatility. Či už sledujete historické maximá alebo identifikujete trendy, historické údaje sú dôležitou súčasťou predpovedania cien a technickej analýzy.

C4E cenová predikcia

Chcete vedieť, kam C4E asi smeruje? Naša C4E stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.

