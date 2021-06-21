swarm (BZZ) tokenomika

swarm (BZZ) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o swarm (BZZ) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
USD

swarm (BZZ) informácie

Swarm is a system of peer-to-peer networked nodes that create a decentralised storage and communication service. The system is economically self-sustaining due to a built-in incentive system enforced through smart contracts on the Ethereum blockchain.

Oficiálna webová stránka:
https://www.ethswarm.org/
Biela kniha:
https://www.ethswarm.org/swarm-whitepaper.pdf
Prieskumník blokov:
https://etherscan.io/token/0x19062190b1925b5b6689d7073fdfc8c2976ef8cb

swarm (BZZ) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre swarm (BZZ) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 7.02M
$ 7.02M
Celková ponuka:
$ 63.15M
$ 63.15M
Počet coinov v obehu:
$ 52.60M
$ 52.60M
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 8.42M
$ 8.42M
Historické maximum:
$ 28
$ 28
Historické minimum:
$ 0.12197999757777185
$ 0.12197999757777185
Aktuálna cena:
$ 0.1334
$ 0.1334

swarm (BZZ) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky swarm (BZZ) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet BZZ tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu BZZ tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili BZZ tokenomiku, preskúmajte cenu BZZ tokenu naživo!

Ako kúpiť BZZ

Máte záujem pridať swarm (BZZ) do svojho portfólia? MEXC podporuje rôzne spôsoby nákupu BZZ vrátane kreditných kariet, bankových prevodov a peer-to-peer obchodovania. Či už ste začiatočník alebo profesionál, MEXC umožňuje jednoduchý a bezpečný nákup krypta.

swarm (BZZ) história cien

Analýza histórie cien BZZ pomáha používateľom pochopiť minulé pohyby na trhu, kľúčové úrovne podpory/odporu a vzory volatility. Či už sledujete historické maximá alebo identifikujete trendy, historické údaje sú dôležitou súčasťou predpovedania cien a technickej analýzy.

BZZ cenová predikcia

Chcete vedieť, kam BZZ asi smeruje? Naša BZZ stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.

Zrieknutie sa zodpovednosti

Tokenomické údaje na tejto stránke pochádzajú zo zdrojov tretích strán. Spoločnosť MEXC nezaručuje ich presnosť. Pred investíciou vykonajte dôkladný prieskum.