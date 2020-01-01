BlackFort (BXN) tokenomika

BlackFort (BXN) tokenomika

BlackFort (BXN) informácie

BlackFort is a cutting-edge blockchain platform, designed to be a top-tier Layer 1 blockchain. It is EVM-compatible, boasting fast transaction speeds, scalability, security, and efficiency. Utilizing the POSA consensus algorithm, it offers straightforward access for users to become delegators.

Oficiálna webová stránka:
https://blackfort.exchange
Biela kniha:
https://storage.googleapis.com/skydelis-static/whitepaper.pdf
Prieskumník blokov:
https://explorer.blackfort.network/

BlackFort (BXN) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre BlackFort (BXN) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 5.76M
$ 5.76M
Celková ponuka:
$ 50.00B
$ 50.00B
Počet coinov v obehu:
$ 4.49B
$ 4.49B
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 64.10M
$ 64.10M
Historické maximum:
$ 0.01899
$ 0.01899
Historické minimum:
$ 0.00106927774927751
$ 0.00106927774927751
Aktuálna cena:
$ 0.001282
$ 0.001282

BlackFort (BXN) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky BlackFort (BXN) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet BXN tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu BXN tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili BXN tokenomiku, preskúmajte cenu BXN tokenu naživo!

