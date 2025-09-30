BoxBet (BXBT) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o BoxBet (BXBT) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-09-30 13:55:30 (UTC+8)
BoxBet (BXBT) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre BoxBet (BXBT) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 0.00
$ 0.00
Celková ponuka:
$ 100.00M
$ 100.00M
Počet coinov v obehu:
$ 0.00
$ 0.00
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 1.98M
$ 1.98M
Historické maximum:
$ 0.09434
$ 0.09434
Historické minimum:
$ 0.000147539917865889
$ 0.000147539917865889
Aktuálna cena:
$ 0.01984
$ 0.01984

BoxBet (BXBT) informácie

BoxBet is an iGaming platform that connects directly with Telegram’s extensive network of millions of users. The platform features a well-designed, straightforward interface that allows users to start gaming within 60 seconds.

The project was launched in 2024 and is fully licensed, backed by tier-one investors, and powered by BXBT. The platform is built for the 900 million Telegram users and offers easy Casino and Sports betting with a deflationary token and real rewards.

Oficiálna webová stránka:
http://www.boxbet.io/
Prieskumník blokov:
https://etherscan.io/token/0x33f289d91286535c47270C8479f6776Fb3AdEB3e

BoxBet (BXBT) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky BoxBet (BXBT) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet BXBT tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu BXBT tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili BXBT tokenomiku, preskúmajte cenu BXBT tokenu naživo!

Ako kúpiť BXBT

Máte záujem pridať BoxBet (BXBT) do svojho portfólia? MEXC podporuje rôzne spôsoby nákupu BXBT vrátane kreditných kariet, bankových prevodov a peer-to-peer obchodovania. Či už ste začiatočník alebo profesionál, MEXC umožňuje jednoduchý a bezpečný nákup krypta.

BoxBet (BXBT) história cien

Analýza histórie cien BXBT pomáha používateľom pochopiť minulé pohyby na trhu, kľúčové úrovne podpory/odporu a vzory volatility. Či už sledujete historické maximá alebo identifikujete trendy, historické údaje sú dôležitou súčasťou predpovedania cien a technickej analýzy.

BXBT cenová predikcia

Chcete vedieť, kam BXBT asi smeruje? Naša BXBT stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.

