Hive AI (BUZZ) tokenomika

Hive AI (BUZZ) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o Hive AI (BUZZ) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
USD

Hive AI (BUZZ) informácie

A modular network of interoperable DeFi agents

Oficiálna webová stránka:
https://www.askthehive.ai/
Prieskumník blokov:
https://solscan.io/token/9DHe3pycTuymFk4H4bbPoAJ4hQrr2kaLDF6J6aAKpump

Hive AI (BUZZ) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre Hive AI (BUZZ) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 5.35M
$ 5.35M$ 5.35M
Celková ponuka:
$ 999.87M
$ 999.87M$ 999.87M
Počet coinov v obehu:
$ 999.87M
$ 999.87M$ 999.87M
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 5.35M
$ 5.35M$ 5.35M
Historické maximum:
$ 0.19101
$ 0.19101$ 0.19101
Historické minimum:
$ 0.005015884302613237
$ 0.005015884302613237$ 0.005015884302613237
Aktuálna cena:
$ 0.005351
$ 0.005351$ 0.005351

Hive AI (BUZZ) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky Hive AI (BUZZ) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet BUZZ tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu BUZZ tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili BUZZ tokenomiku, preskúmajte cenu BUZZ tokenu naživo!

Ako kúpiť BUZZ

Máte záujem pridať Hive AI (BUZZ) do svojho portfólia? MEXC podporuje rôzne spôsoby nákupu BUZZ vrátane kreditných kariet, bankových prevodov a peer-to-peer obchodovania. Či už ste začiatočník alebo profesionál, MEXC umožňuje jednoduchý a bezpečný nákup krypta.

Hive AI (BUZZ) história cien

Analýza histórie cien BUZZ pomáha používateľom pochopiť minulé pohyby na trhu, kľúčové úrovne podpory/odporu a vzory volatility. Či už sledujete historické maximá alebo identifikujete trendy, historické údaje sú dôležitou súčasťou predpovedania cien a technickej analýzy.

BUZZ cenová predikcia

Chcete vedieť, kam BUZZ asi smeruje? Naša BUZZ stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.

Prečo by ste si mali vybrať MEXC?

MEXC je jednou z najlepších svetových kryptobúrz, ktorej dôverujú milióny používateľov na celom svete. Či už ste začiatočník, alebo profesionál, MEXC je najjednoduchšia cesta ku kryptu.

Viac ako 4 000 obchodných párov na spotových a futures trhoch
Najrýchlejšie zaradenie tokenov medzi burzami CEX
Najvyššia likvidita v rámci celého odvetvia
Najnižšie poplatky s nepretržitým zákazníckym servisom
100%+ transparentnosť rezervných tokenov pre prostriedky používateľov
Mimoriadne nízke vstupné bariéry: nákup krypta len za 1 USDT
mc_how_why_title
Kúpte si krypto len za 1 USDT: Najjednoduchší spôsob, ako sa dostať ku kryptu!

Zrieknutie sa zodpovednosti

Tokenomické údaje na tejto stránke pochádzajú zo zdrojov tretích strán. Spoločnosť MEXC nezaručuje ich presnosť. Pred investíciou vykonajte dôkladný prieskum.