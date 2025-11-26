Burnr (BURNR) tokenomika

Burnr (BURNR) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o Burnr (BURNR) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-26 04:31:46 (UTC+8)
USD

Burnr (BURNR) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre Burnr (BURNR) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
--
----
Celková ponuka:
$ 1.00B
$ 1.00B
Počet coinov v obehu:
--
----
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 17.10
$ 17.10
Historické maximum:
$ 0.0216
$ 0.0216
Historické minimum:
--
----
Aktuálna cena:
$ 0.0000000171
$ 0.0000000171

Burnr (BURNR) informácie

Burnr gives you absolute control over what you share; encrypted messages and files that vanish after a single view. No tacking. No traces. Just pure privacy.

Oficiálna webová stránka:
https://burnrchat.io
Biela kniha:
https://docs.burnrchat.io/fundamentals/tokenomics
Prieskumník blokov:
https://bscscan.com/token/0x2645544b5f5e52437c4d3A5D451724A2f1e8e715

Burnr (BURNR) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky Burnr (BURNR) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet BURNR tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu BURNR tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili BURNR tokenomiku, preskúmajte cenu BURNR tokenu naživo!

Ako kúpiť BURNR

Máte záujem pridať Burnr (BURNR) do svojho portfólia? MEXC podporuje rôzne spôsoby nákupu BURNR vrátane kreditných kariet, bankových prevodov a peer-to-peer obchodovania. Či už ste začiatočník alebo profesionál, MEXC umožňuje jednoduchý a bezpečný nákup krypta.

Burnr (BURNR) história cien

Analýza histórie cien BURNR pomáha používateľom pochopiť minulé pohyby na trhu, kľúčové úrovne podpory/odporu a vzory volatility. Či už sledujete historické maximá alebo identifikujete trendy, historické údaje sú dôležitou súčasťou predpovedania cien a technickej analýzy.

BURNR cenová predikcia

Chcete vedieť, kam BURNR asi smeruje? Naša BURNR stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.

Zrieknutie sa zodpovednosti

Tokenomické údaje na tejto stránke pochádzajú zo zdrojov tretích strán. Spoločnosť MEXC nezaručuje ich presnosť. Pred investíciou vykonajte dôkladný prieskum.

