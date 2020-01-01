Burger Swap (BURGER) tokenomika

Burger Swap (BURGER) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o Burger Swap (BURGER) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
Burger Swap (BURGER) informácie

BurgerSwap is an AMM decentralized trading platform on the Binance Smart Chain, and liquidity providers can obtain BURGER token rewards.

For project details, please visit the project official website mentioned above.

Oficiálna webová stránka:
http://app.burgercities.org/
Biela kniha:
https://burgerswap.gitbook.io/burgercities/
Prieskumník blokov:
https://www.bscscan.com/token/0xAe9269f27437f0fcBC232d39Ec814844a51d6b8f

Burger Swap (BURGER) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre Burger Swap (BURGER) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 122.48K
$ 122.48K$ 122.48K
Celková ponuka:
$ 43.04M
$ 43.04M$ 43.04M
Počet coinov v obehu:
$ 43.04M
$ 43.04M$ 43.04M
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 179.30K
$ 179.30K$ 179.30K
Historické maximum:
$ 28.9196
$ 28.9196$ 28.9196
Historické minimum:
$ 0.002155003062250417
$ 0.002155003062250417$ 0.002155003062250417
Aktuálna cena:
$ 0.002846
$ 0.002846$ 0.002846

Burger Swap (BURGER) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky Burger Swap (BURGER) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet BURGER tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu BURGER tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili BURGER tokenomiku, preskúmajte cenu BURGER tokenu naživo!

Ako kúpiť BURGER

Máte záujem pridať Burger Swap (BURGER) do svojho portfólia? MEXC podporuje rôzne spôsoby nákupu BURGER vrátane kreditných kariet, bankových prevodov a peer-to-peer obchodovania. Či už ste začiatočník alebo profesionál, MEXC umožňuje jednoduchý a bezpečný nákup krypta.

Burger Swap (BURGER) história cien

Analýza histórie cien BURGER pomáha používateľom pochopiť minulé pohyby na trhu, kľúčové úrovne podpory/odporu a vzory volatility. Či už sledujete historické maximá alebo identifikujete trendy, historické údaje sú dôležitou súčasťou predpovedania cien a technickej analýzy.

BURGER cenová predikcia

Chcete vedieť, kam BURGER asi smeruje? Naša BURGER stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.

Prečo by ste si mali vybrať MEXC?

MEXC je jednou z najlepších svetových kryptobúrz, ktorej dôverujú milióny používateľov na celom svete. Či už ste začiatočník, alebo profesionál, MEXC je najjednoduchšia cesta ku kryptu.

Viac ako 4 000 obchodných párov na spotových a futures trhoch
Najrýchlejšie zaradenie tokenov medzi burzami CEX
Najvyššia likvidita v rámci celého odvetvia
Najnižšie poplatky s nepretržitým zákazníckym servisom
100%+ transparentnosť rezervných tokenov pre prostriedky používateľov
Mimoriadne nízke vstupné bariéry: nákup krypta len za 1 USDT
Kúpte si krypto len za 1 USDT: Najjednoduchší spôsob, ako sa dostať ku kryptu!

Zrieknutie sa zodpovednosti

Tokenomické údaje na tejto stránke pochádzajú zo zdrojov tretích strán. Spoločnosť MEXC nezaručuje ich presnosť. Pred investíciou vykonajte dôkladný prieskum.