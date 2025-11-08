BurzaDEX+
Aktuálna dnešná cena Bucky je 0.01187USD. Trhová kapitalizácia BUCKY je --USD. Sledujte aktualizácie cien BUCKY v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!

Bucky kurz (BUCKY)

1 BUCKY na USD aktuálnu cenu:

$0.01187
+17.99%1D
Bucky (BUCKY) Živý cenový graf
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 03:28:16 (UTC+8)

Dnešná cena Bucky

Aktuálna dnešná cena Bucky (BUCKY) je $ 0.01187, s 17.99% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny BUCKY na USD konverzný kurz je $ 0.01187 za BUCKY.

Bucky sa v súčasnosti radí na #- podľa trhovej kapitalizácie pri --, pričom počet coinov v obehu je -- BUCKY. Počas posledných 24 hodín sa BUCKYobchodovalo v rozmedzí od $ 0.0075 (low) do $ 0.01281 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni --, zatiaľ čo historické minimum bolo --.

V krátkodobom vývoji sa BUCKY zmenilo o +1.62% za poslednú hodinu a o -35.46% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 58.11K.

Bucky (BUCKY) informácie o trhu

$ 58.11K
$ 0.00
SOL

Aktuálna trhová kapitalizácia Bucky je --, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 58.11K. Počet coinov v obehu BUCKY je --, pričom celková zásoba je --. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je --.

História cien Bucky v USD

24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 0.0075
24 hod Low
$ 0.01281
24 hod High

$ 0.0075
$ 0.01281
+1.62%

+17.99%

-35.46%

-35.46%

Bucky (BUCKY) história cien USD

Sledujte zmeny cien Bucky za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobieZmeniť (USD)Zmeniť (%)
Dnes$ +0.0018098+17.99%
30 dní$ -0.00579-32.79%
60 dní$ -0.01058-47.13%
90 dní$ -0.0061-33.95%
Bucky dnešná zmena ceny

Dnes BUCKY zaznamenal zmenu o $ +0.0018098 (+17.99%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.

Bucky zmena ceny za 30 dní

Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ -0.00579 (-32.79%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.

Bucky zmena ceny za 60 dní

Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal BUCKY zmenu o $ -0.01058 (-47.13%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.

Bucky zmena ceny za 90 dní

Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ -0.0061 (-33.95%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.

Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby Bucky (BUCKY)?

Pozrite si Buckystránku histórie cien.

Analýza umelej inteligencie pre Bucky

Poznatky riadené umelou inteligenciou, ktoré analyzujú najnovšie cenové pohyby Bucky, trendy v objeme obchodovania a ukazovatele nálady na trhu a poskytujú aktualizácie v reálnom čase na identifikáciu obchodných príležitostí a podporu informovaného rozhodovania.

Aké faktory ovplyvňujú ceny Bucky?

BUCKY token prices are influenced by several key factors:

Market Sentiment: Overall crypto market trends and investor confidence directly impact BUCKY's value.

Supply & Demand: Token circulation, trading volume, and holder behavior affect price movements.

Utility & Adoption: Real-world use cases, partnerships, and platform integration drive demand.

Regulatory News: Government policies and crypto regulations create market volatility.

Technical Developments: Protocol upgrades, security improvements, and feature releases influence investor interest.

Social Media & Community: Online discussions, influencer opinions, and community engagement impact perception.

Liquidity: Exchange listings and trading pairs availability affect accessibility and price stability.

Prečo chcú ľudia dnes poznať cenu Bucky?

People want to know Bucky (BUCKY) price today for several reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio value, timing buy/sell orders, assessing market trends, calculating profits/losses, and staying updated on their investment performance in real-time.

Cenové predikcie pre Bucky

Cenová predikcia Bucky (BUCKY) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena BUCKY v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia Bucky (BUCKY) pre rok 2040 (o 15 rokov)

V roku 2040 by cena Bucky mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.

Chcete vedieť, akú cenu dosiahne Bucky v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku BUCKY cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na Bucky Cenové predikcie.

O Bucky

BUCKY is a digital asset designed to facilitate transactions within a decentralized network. It operates on a blockchain platform, utilizing a consensus mechanism to validate and record transactions. The primary role of BUCKY is to serve as a medium of exchange, enabling users to transfer value across the network quickly and efficiently. It also plays a significant role in the network's governance, allowing holders to participate in decision-making processes. The supply and issuance model of BUCKY is predetermined and transparent, contributing to its trustworthiness and stability. BUCKY's typical uses include peer-to-peer transactions, remittances, and online purchases, making it an integral part of the broader digital economy.

Ako nakupovať a investovať Bucky

Ste pripravení začať s Bucky? Nákup BUCKY na MEXC je rýchly a vhodný pre začiatočníkov. Po prvom nákupe môžete začať obchodovať okamžite. Ak sa chcete dozvedieť viac, pozrite si v našom úplnom sprievodcovi nákupom Bucky. Nižšie nájdete stručný prehľad 5 krokov, ktoré vám pomôžu začať cestu Bucky (BUCKY) nákupu.

1. krok

Zaregistrujte si účet a dokončite KYC

Najprv si zaregistrujte účet a vyplňte KYC na MEXC. Môžete tak urobiť na oficiálnej webovej stránke MEXC alebo v aplikácii MEXC pomocou svojho telefónneho čísla alebo e-mailovej adresy.
Krok 2

Pridajte USDT, USDC alebo USDE do peňaženky

USDT, USDC a USDE uľahčujú obchodovanie na MEXC. USDT, USDC a USDE si môžete kúpiť bankovým prevodom, mimoburzovým obchodovaním alebo P2P obchodovaním.

Krok 3

Prejdite na stránku Spotové obchodovanie

Na webovej lokalite MEXC kliknite na Spot v hornej lište a vyhľadajte preferované tokeny.
Krok 4

Vyberte si tokeny

K dispozícii je viac ako -- tokenov, takže si môžete ľahko kúpiť Bitcoin, Ethereum a trendové tokeny.
Krok 5

Dokončite svoj nákup

Zadajte sumu tokenov alebo jej ekvivalent v miestnej mene. Kliknite na tlačidlo Kúpiť a Bucky sa okamžite pripíše do vašej peňaženky.
Sprievodca – ako kúpiť Bucky (BUCKY)

Čo môžete urobiť s Bucky

Vlastníctvo Bucky vám umožňuje otvoriť viac dverí, ako len kúpiť a držať. Môžete obchodovať s BTC na stovkách trhov, získavať pasívne odmeny prostredníctvom flexibilného stakovania a sporiacich produktov alebo využívať profesionálne obchodné nástroje na rast svojho majetku. Či už ste začiatočník alebo profesionálny skúsený investor, MEXC vám uľahčí maximalizáciu vášho krypto potenciálu. Nižšie sú uvedené štyri hlavné spôsoby, ako môžete čo najlepšie využiť svoje tokeny Bitcoin

Obchodovanie s extrémne nízkymi poplatkami na MEXC

Nákup Bucky (BUCKY) na MEXC znamená väčšiu hodnotu za vaše peniaze. Ako jedna z platforiem s najnižšími poplatkami za krypto transakcie na trhu vám MEXC pomáha znížiť náklady už od prvého obchodu.

Obchodné spotové poplatky:
Zadávateľ
Prijímateľ
Obchodné futures poplatky:
Zadávateľ
Prijímateľ

Pozrite si konkurenčné obchodné poplatky MEXC

Okrem toho môžete obchodovať s vybranými spotovými tokenmi úplne bez poplatkov prostredníctvom MEXC Zero Fee Fest.

Čo je Bucky (BUCKY)

Originating from the green, crudely drawn character “Bucky” that appeared on 4chan’s /v/ board in March 2019—an MS Paint-style variant of Pepe—Bucky has since evolved into a memecoin within the Solana ecosystem.

Bucky Zdroj

Pre hlbšie pochopenie Bucky zvážte preskúmanie ďalších zdrojov, ako sú biela kniha, oficiálna webová stránka a ďalšie publikácie:

Prieskumník blokov

Ľudia sa tiež pýtajú: Ďalšie otázky o Bucky

Akú hodnotu bude mať 1 Bucky v roku 2030?
Ak by hodnota Bucky rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do Bucky podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Bucky (BUCKY) dôležité aktualizácie v odvetví

Čas (UTC+8)TypInformácie
11-07 01:12:41Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Aktualizácie odvetvia
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Aktualizácie odvetvia
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Aktualizácie odvetvia
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00On-chain údaje
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

Prečo toľko ľudí stále stráca peniaze počas býčieho trhu?

October 6, 2025

Vzostup Bitcoin Layer 2 sietí: Porozumenie technológii, ktorá preformuje budúcnosť Bitcoinu v roku 2025

October 6, 2025

Altcoiny v 2025: Keď TOTAL3 dosiahne nové maximá, ale váš portfólio sa nepohne

October 5, 2025
