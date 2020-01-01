Imaginary Ones (BUBBLE) tokenomika
Imaginary Ones (BUBBLE) informácie
Imaginary Ones is known for our colorful and fun bubble characters. We create stories and content that are family-friendly and positive, aiming to bring joy to people worldwide.Our goal is to spark imagination without limits. We use Web3 technology to blend gaming, merchandise, and entertaining content, creating the Imaginary World.
Imaginary Ones (BUBBLE) tokenomika a analýza cien
Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre Imaginary Ones (BUBBLE) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.
Imaginary Ones (BUBBLE) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia
Pochopenie tokenomiky Imaginary Ones (BUBBLE) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.
Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:
Celková ponuka:
Maximálny počet BUBBLE tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.
Počet coinov v obehu:
Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.
Max. počet coinov:
Pevný limit celkového počtu BUBBLE tokenov.
FDV (plne zriedené ocenenie):
Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.
Miera inflácie:
Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.
Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?
Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.
Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.
Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.
Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.
Teraz, keď ste pochopili BUBBLE tokenomiku, preskúmajte cenu BUBBLE tokenu naživo!
