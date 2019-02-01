BitTorrent (BTT) tokenomika

BitTorrent (BTT) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o BitTorrent (BTT) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
USD

BitTorrent (BTT) informácie

Many internet users today are familiar with the BitTorrent peer-to-peer protocol invented by Bram Cohen that powers the torrent clients used around the world today. With BitTorrent (BTT), a TRC-10 utility token based on the TRON blockchain, BitTorrent extends its familiar protocol to create a token-based economy for networking, bandwidth, and storage resources on the existing BitTorrent network, thus providing a way for network participants to capture the value of sharing bandwidth and storage.

Oficiálna webová stránka:
https://bt.io/
Biela kniha:
https://www.bittorrent.com/btt/btt-docs/BitTorrent_(BTT)_White_Paper_v0.8.7_Feb_2019.pdf
Prieskumník blokov:
https://tronscan.org/#/token20/TAFjULxiVgT4qWk6UZwjqwZXTSaGaqnVp4

BitTorrent (BTT) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre BitTorrent (BTT) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 591.44M
$ 591.44M$ 591.44M
Celková ponuka:
$ 990.00T
$ 990.00T$ 990.00T
Počet coinov v obehu:
$ 986.06T
$ 986.06T$ 986.06T
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 593.80M
$ 593.80M$ 593.80M
Historické maximum:
$ 0.0136306
$ 0.0136306$ 0.0136306
Historické minimum:
$ 0.000000365670530465
$ 0.000000365670530465$ 0.000000365670530465
Aktuálna cena:
$ 0.0000005998
$ 0.0000005998$ 0.0000005998

BitTorrent (BTT) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky BitTorrent (BTT) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet BTT tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu BTT tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili BTT tokenomiku, preskúmajte cenu BTT tokenu naživo!

Ako kúpiť BTT

Máte záujem pridať BitTorrent (BTT) do svojho portfólia? MEXC podporuje rôzne spôsoby nákupu BTT vrátane kreditných kariet, bankových prevodov a peer-to-peer obchodovania. Či už ste začiatočník alebo profesionál, MEXC umožňuje jednoduchý a bezpečný nákup krypta.

BitTorrent (BTT) história cien

Analýza histórie cien BTT pomáha používateľom pochopiť minulé pohyby na trhu, kľúčové úrovne podpory/odporu a vzory volatility. Či už sledujete historické maximá alebo identifikujete trendy, historické údaje sú dôležitou súčasťou predpovedania cien a technickej analýzy.

BTT cenová predikcia

Chcete vedieť, kam BTT asi smeruje? Naša BTT stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.

Prečo by ste si mali vybrať MEXC?

MEXC je jednou z najlepších svetových kryptobúrz, ktorej dôverujú milióny používateľov na celom svete. Či už ste začiatočník, alebo profesionál, MEXC je najjednoduchšia cesta ku kryptu.

Viac ako 4 000 obchodných párov na spotových a futures trhoch
Najrýchlejšie zaradenie tokenov medzi burzami CEX
Najvyššia likvidita v rámci celého odvetvia
Najnižšie poplatky s nepretržitým zákazníckym servisom
100%+ transparentnosť rezervných tokenov pre prostriedky používateľov
Mimoriadne nízke vstupné bariéry: nákup krypta len za 1 USDT
mc_how_why_title
Kúpte si krypto len za 1 USDT: Najjednoduchší spôsob, ako sa dostať ku kryptu!

Zrieknutie sa zodpovednosti

Tokenomické údaje na tejto stránke pochádzajú zo zdrojov tretích strán. Spoločnosť MEXC nezaručuje ich presnosť. Pred investíciou vykonajte dôkladný prieskum.