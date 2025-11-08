BurzaDEX+
Aktuálna dnešná cena Bitlayer je 0.06274USD. Trhová kapitalizácia BTR je --USD. Sledujte aktualizácie cien BTR v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!

Bitlayer kurz (BTR)

1 BTR na USD aktuálnu cenu:

$0.06269
$0.06269
+2.92%1D
USD
Bitlayer (BTR) Živý cenový graf
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 03:28:07 (UTC+8)

Dnešná cena Bitlayer

Aktuálna dnešná cena Bitlayer (BTR) je $ 0.06274, s 2.92% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny BTR na USD konverzný kurz je $ 0.06274 za BTR.

Bitlayer sa v súčasnosti radí na #- podľa trhovej kapitalizácie pri --, pričom počet coinov v obehu je -- BTR. Počas posledných 24 hodín sa BTRobchodovalo v rozmedzí od $ 0.05743 (low) do $ 0.06309 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni --, zatiaľ čo historické minimum bolo --.

V krátkodobom vývoji sa BTR zmenilo o +0.30% za poslednú hodinu a o -3.11% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 294.63K.

Bitlayer (BTR) informácie o trhu

--
----

$ 294.63K
$ 294.63K

$ 62.74M
$ 62.74M

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000

Aktuálna trhová kapitalizácia Bitlayer je --, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 294.63K. Počet coinov v obehu BTR je --, pričom celková zásoba je 1000000000. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 62.74M.

História cien Bitlayer v USD

24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 0.05743
$ 0.05743
24 hod Low
$ 0.06309
$ 0.06309
24 hod High

$ 0.05743
$ 0.05743

$ 0.06309
$ 0.06309

--
----

--
----

+0.30%

+2.92%

-3.11%

-3.11%

Bitlayer (BTR) história cien USD

Sledujte zmeny cien Bitlayer za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobieZmeniť (USD)Zmeniť (%)
Dnes$ +0.0017786+2.92%
30 dní$ -0.02219-26.13%
60 dní$ -0.00793-11.23%
90 dní$ +0.00024+0.38%
Bitlayer dnešná zmena ceny

Dnes BTR zaznamenal zmenu o $ +0.0017786 (+2.92%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.

Bitlayer zmena ceny za 30 dní

Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ -0.02219 (-26.13%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.

Bitlayer zmena ceny za 60 dní

Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal BTR zmenu o $ -0.00793 (-11.23%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.

Bitlayer zmena ceny za 90 dní

Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ +0.00024 (+0.38%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.

Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby Bitlayer (BTR)?

Pozrite si Bitlayerstránku histórie cien.

Analýza umelej inteligencie pre Bitlayer

Poznatky riadené umelou inteligenciou, ktoré analyzujú najnovšie cenové pohyby Bitlayer, trendy v objeme obchodovania a ukazovatele nálady na trhu a poskytujú aktualizácie v reálnom čase na identifikáciu obchodných príležitostí a podporu informovaného rozhodovania.

Aké faktory ovplyvňujú ceny Bitlayer?

Several key factors influence Bitlayer (BTR) prices:

1. Market sentiment and overall crypto market trends
2. Bitcoin price movements, as layer-2 solutions often correlate with Bitcoin
3. Adoption rate and usage of Bitlayer's scaling solutions
4. Technical developments and protocol upgrades
5. Partnership announcements and ecosystem growth
6. Trading volume and liquidity on exchanges
7. Regulatory news affecting Bitcoin layer-2 projects
8. Competition from other scaling solutions
9. Investor confidence in the project's roadmap
10. General economic conditions and risk appetite

Prečo chcú ľudia dnes poznať cenu Bitlayer?

People want to know Bitlayer (BTR) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, timing market entries or exits, assessing investment gains or losses, and staying updated on market volatility. Current price data helps traders execute strategies effectively.

Cenové predikcie pre Bitlayer

Cenová predikcia Bitlayer (BTR) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena BTR v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia Bitlayer (BTR) pre rok 2040 (o 15 rokov)

V roku 2040 by cena Bitlayer mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.

Chcete vedieť, akú cenu dosiahne Bitlayer v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku BTR cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na Bitlayer Cenové predikcie.

O Bitlayer

Bitrue Coin (BTR) is a utility token native to the Bitrue exchange platform. It is primarily used to pay for transaction fees on the platform, participate in special events, and gain access to premium features. BTR operates on a deflationary model where a portion of the tokens used for transaction fees are burned periodically to reduce the overall supply and potentially increase the value of remaining tokens. The token is built on the Ethereum blockchain, adhering to the ERC-20 standard, which ensures compatibility with a wide range of wallets and other Ethereum-based tokens. As part of the Bitrue ecosystem, BTR plays a crucial role in facilitating and incentivizing user engagement on the platform.

Ako nakupovať a investovať Bitlayer

Ste pripravení začať s Bitlayer? Nákup BTR na MEXC je rýchly a vhodný pre začiatočníkov. Po prvom nákupe môžete začať obchodovať okamžite. Ak sa chcete dozvedieť viac, pozrite si v našom úplnom sprievodcovi nákupom Bitlayer. Nižšie nájdete stručný prehľad 5 krokov, ktoré vám pomôžu začať cestu Bitlayer (BTR) nákupu.

1. krok

Zaregistrujte si účet a dokončite KYC

Najprv si zaregistrujte účet a vyplňte KYC na MEXC. Môžete tak urobiť na oficiálnej webovej stránke MEXC alebo v aplikácii MEXC pomocou svojho telefónneho čísla alebo e-mailovej adresy.
Krok 2

Pridajte USDT, USDC alebo USDE do peňaženky

USDT, USDC a USDE uľahčujú obchodovanie na MEXC. USDT, USDC a USDE si môžete kúpiť bankovým prevodom, mimoburzovým obchodovaním alebo P2P obchodovaním.

Krok 3

Prejdite na stránku Spotové obchodovanie

Na webovej lokalite MEXC kliknite na Spot v hornej lište a vyhľadajte preferované tokeny.
Krok 4

Vyberte si tokeny

K dispozícii je viac ako -- tokenov, takže si môžete ľahko kúpiť Bitcoin, Ethereum a trendové tokeny.
Krok 5

Dokončite svoj nákup

Zadajte sumu tokenov alebo jej ekvivalent v miestnej mene. Kliknite na tlačidlo Kúpiť a Bitlayer sa okamžite pripíše do vašej peňaženky.
Sprievodca – ako kúpiť Bitlayer (BTR)

Čo môžete urobiť s Bitlayer

Vlastníctvo Bitlayer vám umožňuje otvoriť viac dverí, ako len kúpiť a držať. Môžete obchodovať s BTC na stovkách trhov, získavať pasívne odmeny prostredníctvom flexibilného stakovania a sporiacich produktov alebo využívať profesionálne obchodné nástroje na rast svojho majetku. Či už ste začiatočník alebo profesionálny skúsený investor, MEXC vám uľahčí maximalizáciu vášho krypto potenciálu. Nižšie sú uvedené štyri hlavné spôsoby, ako môžete čo najlepšie využiť svoje tokeny Bitcoin

Obchodovanie s extrémne nízkymi poplatkami na MEXC

Nákup Bitlayer (BTR) na MEXC znamená väčšiu hodnotu za vaše peniaze. Ako jedna z platforiem s najnižšími poplatkami za krypto transakcie na trhu vám MEXC pomáha znížiť náklady už od prvého obchodu.

Okrem toho môžete obchodovať s vybranými spotovými tokenmi úplne bez poplatkov prostredníctvom MEXC Zero Fee Fest.

Čo je Bitlayer (BTR)

Bitlayer unlocks the full potential of Bitcoin DeFi by merging unparalleled security with a lightning-fast smart contract engine. Built on Bitcoin-native security, Bitlayer combines a trust-minimized BitVM bridge, a Bitcoin rollup architecture, and a high-performance execution layer to bring real utility, speed, and composability to Bitcoin. Bitlayer is building a full-stack infrastructure for Bitcoin DeFi.

Bitlayer Zdroj

Pre hlbšie pochopenie Bitlayer zvážte preskúmanie ďalších zdrojov, ako sú biela kniha, oficiálna webová stránka a ďalšie publikácie:

Biela kniha
Oficiálna Bitlayer webová stránka
Prieskumník blokov

Ľudia sa tiež pýtajú: Ďalšie otázky o Bitlayer

Akú hodnotu bude mať 1 Bitlayer v roku 2030?
Ak by hodnota Bitlayer rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do Bitlayer podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 03:28:07 (UTC+8)

Bitlayer (BTR) dôležité aktualizácie v odvetví

Pozrite si viac informácií o Bitlayer

BTR USDT (obchodovanie s futures)

Dlhé alebo krátke pozície BTR s pákovým efektom. Preskúmajte obchodovanie s BTR USDT futures na MEXC a využite výkyvy na trhu.

Obchodujte na trhoch s Bitlayer (BTR) na MEXC

Preskúmajte spotové trhy a trhy s Futures, sledujte aktuálnu cenu a objem Bitlayer a obchodujte priamo.

Páry
Cena
Zmena 24 hodín
24 h objem
BTR/USDC
$0.06263
$0.06263
+2.84%
0.00% (USDT)
BTR/USDT
$0.06269
$0.06269
+3.02%
0.00% (USDT)

$0.00000
$0.00000

$0.00000
$0.00000

$0.00000
$0.00000

$0.00000
$0.00000

$22.40
$22.40

$0.00007793
$0.00007793

$0.009742
$0.009742

$0.000010760
$0.000010760

$0.18407
$0.18407

$0.02223
$0.02223

Zrieknutie sa zodpovednosti

