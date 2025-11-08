Aktuálna dnešná cena Bitlayer je 0.06274USD. Trhová kapitalizácia BTR je --USD. Sledujte aktualizácie cien BTR v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!Aktuálna dnešná cena Bitlayer je 0.06274USD. Trhová kapitalizácia BTR je --USD. Sledujte aktualizácie cien BTR v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!
Aktuálna dnešná cena Bitlayer (BTR) je $ 0.06274, s 2.92% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny BTR na USD konverzný kurz je $ 0.06274 za BTR.
Bitlayer sa v súčasnosti radí na #- podľa trhovej kapitalizácie pri --, pričom počet coinov v obehu je -- BTR. Počas posledných 24 hodín sa BTRobchodovalo v rozmedzí od $ 0.05743 (low) do $ 0.06309 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni --, zatiaľ čo historické minimum bolo --.
V krátkodobom vývoji sa BTR zmenilo o +0.30% za poslednú hodinu a o -3.11% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 294.63K.
Bitlayer (BTR) informácie o trhu
BITLAYER
Aktuálna trhová kapitalizácia Bitlayer je --, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 294.63K. Počet coinov v obehu BTR je --, pričom celková zásoba je 1000000000. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 62.74M.
História cien Bitlayer v USD
24-hodinový rozsah zmeny ceny:
24 hod Low
$ 0.06309
$ 0.06309$ 0.06309
24 hod High
+0.30%
+2.92%
-3.11%
-3.11%
Bitlayer (BTR) história cien USD
Sledujte zmeny cien Bitlayer za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:
Obdobie
Zmeniť (USD)
Zmeniť (%)
Dnes
$ +0.0017786
+2.92%
30 dní
$ -0.02219
-26.13%
60 dní
$ -0.00793
-11.23%
90 dní
$ +0.00024
+0.38%
Bitlayer dnešná zmena ceny
Dnes BTR zaznamenal zmenu o $ +0.0017786 (+2.92%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.
Bitlayer zmena ceny za 30 dní
Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ -0.02219 (-26.13%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.
Bitlayer zmena ceny za 60 dní
Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal BTR zmenu o $ -0.00793 (-11.23%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.
Bitlayer zmena ceny za 90 dní
Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ +0.00024 (+0.38%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.
Several key factors influence Bitlayer (BTR) prices:
1. Market sentiment and overall crypto market trends 2. Bitcoin price movements, as layer-2 solutions often correlate with Bitcoin 3. Adoption rate and usage of Bitlayer's scaling solutions 4. Technical developments and protocol upgrades 5. Partnership announcements and ecosystem growth 6. Trading volume and liquidity on exchanges 7. Regulatory news affecting Bitcoin layer-2 projects 8. Competition from other scaling solutions 9. Investor confidence in the project's roadmap 10. General economic conditions and risk appetite
Prečo chcú ľudia dnes poznať cenu Bitlayer?
People want to know Bitlayer (BTR) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, timing market entries or exits, assessing investment gains or losses, and staying updated on market volatility. Current price data helps traders execute strategies effectively.
Cenové predikcie pre Bitlayer
Cenová predikcia Bitlayer (BTR) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena BTR v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia Bitlayer (BTR) pre rok 2040 (o 15 rokov)
V roku 2040 by cena Bitlayer mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.
O Bitlayer
Bitrue Coin (BTR) is a utility token native to the Bitrue exchange platform. It is primarily used to pay for transaction fees on the platform, participate in special events, and gain access to premium features. BTR operates on a deflationary model where a portion of the tokens used for transaction fees are burned periodically to reduce the overall supply and potentially increase the value of remaining tokens. The token is built on the Ethereum blockchain, adhering to the ERC-20 standard, which ensures compatibility with a wide range of wallets and other Ethereum-based tokens. As part of the Bitrue ecosystem, BTR plays a crucial role in facilitating and incentivizing user engagement on the platform.
Čo je Bitlayer (BTR)
Bitlayer unlocks the full potential of Bitcoin DeFi by merging unparalleled security with a lightning-fast smart contract engine. Built on Bitcoin-native security, Bitlayer combines a trust-minimized BitVM bridge, a Bitcoin rollup architecture, and a high-performance execution layer to bring real utility, speed, and composability to Bitcoin. Bitlayer is building a full-stack infrastructure for Bitcoin DeFi.
Ak by hodnota Bitlayer rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do Bitlayer podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Koľko dnes stojíBitlayer?
Dnešná cena Bitlayer je $ 0.06274. V sekcii História cien nájdete informácie o histórii cien za dnešok, 30 dní, 60 dní a 90 dní.
Je Bitlayer stále dobrou investíciou?
Bitlayer zostáva aktívne obchodovanou kryptomenou s prebiehajúcou trhovou aktivitou a rozvojom ekosystému. Investície do kryptomien, ako napríklad do BTR, sú však zo svojej podstaty nestabilné a mali by zodpovedať vašej osobnej tolerancii voči riziku. Pred finančnými rozhodnutiami a investíciami si vždy urobte nezávislý prieskum (DYOR) a zvážte podmienky na trhu.
Aký je denný objem obchodovania s Bitlayer?
Na MEXC sa za posledných 24 hodín zobchodovalo Bitlayer v hodnote $ 294.63K.
Aká je aktuálna cena Bitlayer?
Živá cena BTR sa aktualizuje v reálnom čase na základe globálnej obchodnej aktivity na hlavných burzách vrátane MEXC. Trhové ceny neustále kolíšu v dôsledku zmien likvidity, objemu obchodovania a celkového sentimentu. Ak chcete zobraziť najnovšiu cenu Bitlayer vo vašej preferovanej mene, navštívte stránku Cena BTR, kde nájdete ďalšie informácie.
Čo ovplyvňuje cenu Bitlayer?
Cenu BTR ovplyvňuje niekoľko kľúčových faktorov vrátane celkovej nálady na trhu, objemu obchodovania, technologického vývoja a trendov prijímania používateľmi. Dôležitú úlohu pri pohybe cien zohrávajú aj širšie makroekonomické podmienky, ako sú zmeny úrokových sadzieb, cykly likvidity a regulačné opatrenia.
Ak chcete byť informovaní o zmenách na trhu v reálnom čase a aktualizáciách projektov, navštívte MEXC News, kde nájdete najnovšie analýzy a poznatky o kryptomenách.
Zvýši sa cena Bitlayer v tomto roku?
Cena Bitlayer by sa v tomto roku mohla zvýšiť v závislosti od podmienok na trhu a vývoja projektov. Pre hlbšiu analýzu si prečítajte cenovú predikciu Bitlayer (BTR).
