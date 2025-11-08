BurzaDEX+
Kúp kryptomenyTrhySpotFutures500XEarnPodujatia
Viac
Flip Fest
Aktuálna dnešná cena Openverse Network je 7.892USD. Trhová kapitalizácia BTG je 14,994,800USD. Sledujte aktualizácie cien BTG v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!Aktuálna dnešná cena Openverse Network je 7.892USD. Trhová kapitalizácia BTG je 14,994,800USD. Sledujte aktualizácie cien BTG v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!

Viac informácií o BTG

BTG informácie o cene

Čo je BTG

BTG biela kniha

BTG oficiálna webová stránka

BTG tokenomika

BTG predpoveď cien

BTG história

BTG Sprievodca nákupom

BTG-na-fiat prevodník mien

BTG spot

Pre-market

Zarábať

Airdrop+

Novinky

Blog

Zistiť

Openverse Network Logo

Openverse Network kurz (BTG)

1 BTG na USD aktuálnu cenu:

$7.892
$7.892$7.892
+0.90%1D
USD
Openverse Network (BTG) Živý cenový graf
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 03:28:05 (UTC+8)

Dnešná cena Openverse Network

Aktuálna dnešná cena Openverse Network (BTG) je $ 7.892, s 0.90% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny BTG na USD konverzný kurz je $ 7.892 za BTG.

Openverse Network sa v súčasnosti radí na #902 podľa trhovej kapitalizácie pri $ 14.99M, pričom počet coinov v obehu je 1.90M BTG. Počas posledných 24 hodín sa BTGobchodovalo v rozmedzí od $ 7.501 (low) do $ 8.935 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni $ 18.80127296990911, zatiaľ čo historické minimum bolo $ 3.477213386513058.

V krátkodobom vývoji sa BTG zmenilo o -1.37% za poslednú hodinu a o -44.83% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 68.40K.

Openverse Network (BTG) informácie o trhu

No.902

$ 14.99M
$ 14.99M$ 14.99M

$ 68.40K
$ 68.40K$ 68.40K

$ 157.84M
$ 157.84M$ 157.84M

1.90M
1.90M 1.90M

20,000,000
20,000,000 20,000,000

20,000,000
20,000,000 20,000,000

9.50%

BSC

Aktuálna trhová kapitalizácia Openverse Network je $ 14.99M, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 68.40K. Počet coinov v obehu BTG je 1.90M, pričom celková zásoba je 20000000. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 157.84M.

História cien Openverse Network v USD

24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 7.501
$ 7.501$ 7.501
24 hod Low
$ 8.935
$ 8.935$ 8.935
24 hod High

$ 7.501
$ 7.501$ 7.501

$ 8.935
$ 8.935$ 8.935

$ 18.80127296990911
$ 18.80127296990911$ 18.80127296990911

$ 3.477213386513058
$ 3.477213386513058$ 3.477213386513058

-1.37%

+0.90%

-44.83%

-44.83%

Openverse Network (BTG) história cien USD

Sledujte zmeny cien Openverse Network za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobieZmeniť (USD)Zmeniť (%)
Dnes$ +0.07039+0.90%
30 dní$ +1.678+27.00%
60 dní$ +6.392+426.13%
90 dní$ +6.392+426.13%
Openverse Network dnešná zmena ceny

Dnes BTG zaznamenal zmenu o $ +0.07039 (+0.90%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.

Openverse Network zmena ceny za 30 dní

Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ +1.678 (+27.00%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.

Openverse Network zmena ceny za 60 dní

Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal BTG zmenu o $ +6.392 (+426.13%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.

Openverse Network zmena ceny za 90 dní

Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ +6.392 (+426.13%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.

Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby Openverse Network (BTG)?

Pozrite si Openverse Networkstránku histórie cien.

Analýza umelej inteligencie pre Openverse Network

Poznatky riadené umelou inteligenciou, ktoré analyzujú najnovšie cenové pohyby Openverse Network, trendy v objeme obchodovania a ukazovatele nálady na trhu a poskytujú aktualizácie v reálnom čase na identifikáciu obchodných príležitostí a podporu informovaného rozhodovania.

Aké faktory ovplyvňujú ceny Openverse Network?

BTG (Bitcoin Gold) prices are influenced by several key factors:

Market sentiment and overall cryptocurrency trends significantly impact BTG value. Bitcoin's price movements often correlate with BTG due to shared branding.

Mining difficulty and hash rate changes affect supply dynamics. BTG uses GPU-friendly mining, making it accessible to more miners.

Exchange listings and delisting announcements create price volatility. Limited exchange availability restricts liquidity.

Development updates, security improvements, and network upgrades influence investor confidence.

Regulatory news and government policies toward cryptocurrencies affect all altcoins including BTG.

Trading volume and liquidity levels determine price stability. Lower volume increases volatility.

Competition from other GPU-mineable coins impacts miner interest and network security.

These factors combine to create BTG's price movements in the volatile cryptocurrency market.

Prečo chcú ľudia dnes poznať cenu Openverse Network?

People want to know BTG price today for several reasons: making informed trading decisions, portfolio management, market timing for buying or selling, tracking investment performance, and staying updated on market trends. Real-time price data helps investors assess volatility, identify opportunities, and manage risk in their cryptocurrency holdings.

Cenové predikcie pre Openverse Network

Cenová predikcia Openverse Network (BTG) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena BTG v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia Openverse Network (BTG) pre rok 2040 (o 15 rokov)

V roku 2040 by cena Openverse Network mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.

MEXC nástroje
Na prognózy scenárov v reálnom čase a personalizovanejšiu analýzu môžu používatelia využiť nástroj MEXC na cenové predikcie a AI informácie o trhu.
Vyhlásenie: Tieto scenáre sú ilustračné a vzdelávacie; kryptomeny sú volatilné – pred rozhodnutím si urobte vlastný prieskum (DYOR).
Chcete vedieť, akú cenu dosiahne Openverse Network v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku BTG cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na Openverse Network Cenové predikcie.

O Openverse Network

Bitcoin Gold (BTG) is a decentralized digital asset that was created through a hard fork of the original Bitcoin blockchain in October 2017. The primary purpose of BTG is to democratize the mining process by implementing a new proof-of-work algorithm, Equihash, which allows for more widespread participation and decentralization. This change makes mining more accessible to the general public by reducing the advantage of specialized hardware. Bitcoin Gold maintains the 21 million coin supply cap of the original Bitcoin and follows the same issuance model, with block rewards halving approximately every four years. It is commonly used for peer-to-peer transactions within its own ecosystem.

Ako nakupovať a investovať Openverse Network

Ste pripravení začať s Openverse Network? Nákup BTG na MEXC je rýchly a vhodný pre začiatočníkov. Po prvom nákupe môžete začať obchodovať okamžite. Ak sa chcete dozvedieť viac, pozrite si v našom úplnom sprievodcovi nákupom Openverse Network. Nižšie nájdete stručný prehľad 5 krokov, ktoré vám pomôžu začať cestu Openverse Network (BTG) nákupu.

1. krok

Zaregistrujte si účet a dokončite KYC

Najprv si zaregistrujte účet a vyplňte KYC na MEXC. Môžete tak urobiť na oficiálnej webovej stránke MEXC alebo v aplikácii MEXC pomocou svojho telefónneho čísla alebo e-mailovej adresy.
Krok 2

Pridajte USDT, USDC alebo USDE do peňaženky

USDT, USDC a USDE uľahčujú obchodovanie na MEXC. USDT, USDC a USDE si môžete kúpiť bankovým prevodom, mimoburzovým obchodovaním alebo P2P obchodovaním.

Krok 3

Prejdite na stránku Spotové obchodovanie

Na webovej lokalite MEXC kliknite na Spot v hornej lište a vyhľadajte preferované tokeny.
Krok 4

Vyberte si tokeny

K dispozícii je viac ako 1.90M tokenov, takže si môžete ľahko kúpiť Bitcoin, Ethereum a trendové tokeny.
Krok 5

Dokončite svoj nákup

Zadajte sumu tokenov alebo jej ekvivalent v miestnej mene. Kliknite na tlačidlo Kúpiť a Openverse Network sa okamžite pripíše do vašej peňaženky.
Sprievodca – ako kúpiť Openverse Network (BTG)

Čo môžete urobiť s Openverse Network

Vlastníctvo Openverse Network vám umožňuje otvoriť viac dverí, ako len kúpiť a držať. Môžete obchodovať s BTC na stovkách trhov, získavať pasívne odmeny prostredníctvom flexibilného stakovania a sporiacich produktov alebo využívať profesionálne obchodné nástroje na rast svojho majetku. Či už ste začiatočník alebo profesionálny skúsený investor, MEXC vám uľahčí maximalizáciu vášho krypto potenciálu. Nižšie sú uvedené štyri hlavné spôsoby, ako môžete čo najlepšie využiť svoje tokeny Bitcoin

Obchodovanie s extrémne nízkymi poplatkami na MEXC

Nákup Openverse Network (BTG) na MEXC znamená väčšiu hodnotu za vaše peniaze. Ako jedna z platforiem s najnižšími poplatkami za krypto transakcie na trhu vám MEXC pomáha znížiť náklady už od prvého obchodu.

Obchodné spotové poplatky:
--
Zadávateľ
--
Prijímateľ
Obchodné futures poplatky:
--
Zadávateľ
--
Prijímateľ

Pozrite si konkurenčné obchodné poplatky MEXC

Okrem toho môžete obchodovať s vybranými spotovými tokenmi úplne bez poplatkov prostredníctvom MEXC Zero Fee Fest.

Čo je Openverse Network (BTG)

Openverse Network is a Layer 0 hub network based on blockchain technology. Building upon existing blockchain frameworks, it introduces the concept of a “fully open protocol-based cross-chain” system. It aims to “make the transfer of value (tokens/NFTs/messages) between different blockchains and the traditional Internet as simple as sending an email. ”

Openverse Network Zdroj

Pre hlbšie pochopenie Openverse Network zvážte preskúmanie ďalších zdrojov, ako sú biela kniha, oficiálna webová stránka a ďalšie publikácie:

Biela kniha
Oficiálna Openverse Network webová stránka
Prieskumník blokov

Ľudia sa tiež pýtajú: Ďalšie otázky o Openverse Network

Akú hodnotu bude mať 1 Openverse Network v roku 2030?
Ak by hodnota Openverse Network rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do Openverse Network podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 03:28:05 (UTC+8)

Openverse Network (BTG) dôležité aktualizácie v odvetví

Čas (UTC+8)TypInformácie
11-07 01:12:41Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Aktualizácie odvetvia
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Aktualizácie odvetvia
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Aktualizácie odvetvia
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00On-chain údaje
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

Top správy

Prečo toľko ľudí stále stráca peniaze počas býčieho trhu?

October 6, 2025

Vzostup Bitcoin Layer 2 sietí: Porozumenie technológii, ktorá preformuje budúcnosť Bitcoinu v roku 2025

October 6, 2025

Altcoiny v 2025: Keď TOTAL3 dosiahne nové maximá, ale váš portfólio sa nepohne

October 5, 2025
Zobraziť viac

Pozrite si viac informácií o Openverse Network

BTG USDT (obchodovanie s futures)

Dlhé alebo krátke pozície BTG s pákovým efektom. Preskúmajte obchodovanie s BTG USDT futures na MEXC a využite výkyvy na trhu.

Obchodujte na trhoch s Openverse Network (BTG) na MEXC

Preskúmajte spotové trhy a trhy s Futures, sledujte aktuálnu cenu a objem Openverse Network a obchodujte priamo.

Páry
Cena
Zmena 24 hodín
24 h objem
BTG/USDT
$7.892
$7.892$7.892
+0.92%
0.00% (USDT)

Ďalšie kryptomeny na preskúmanie

Top kryptomeny s trhovými údajmi dostupnými na MEXC

HOT

Aktuálne trendové kryptomeny, ktoré získavajú významnú pozornosť trhu

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Solana

Solana

SOL
USDCoin

USDCoin

USDC
Ethereum

Ethereum

ETH
ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

Novo pridané

Nedávno uvedené kryptomeny, ktoré sú dostupné na obchodovanie

BNBird

BNBird

BIRD

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

SPLD

SPLD

SPLD

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

CC

CC

CC

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Capybobo

Capybobo

PYBOBO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

SN51

SN51

SN51

$22.40
$22.40$22.40

+124.00%

Top ziskové kryptomeny

Dnešné top krypto pumpy

Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00007793
$0.00007793$0.00007793

+1,458.60%

ELIZAOS

ELIZAOS

ELIZAOS

$0.009742
$0.009742$0.009742

+143.55%

AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.000010760
$0.000010760$0.000010760

+79.33%

Flux

Flux

FLUX

$0.18407
$0.18407$0.18407

+68.36%

Humanity

Humanity

H

$0.19360
$0.19360$0.19360

+36.12%

Zrieknutie sa zodpovednosti

Ceny kryptomien sú vystavené vysokým trhovým rizikám a cenovej volatilite. Mali by ste investovať do projektov a produktov, ktoré poznáte a kde rozumiete súvisiacim rizikám. Pred uskutočnením akejkoľvek investície by ste mali dôkladne zvážiť svoje investičné skúsenosti, finančnú situáciu, investičné ciele a toleranciu rizika a poradiť sa s nezávislým finančným poradcom. Tento materiál by nemal slúžiť ako finančné poradenstvo. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Hodnota vašej investície môže klesať aj stúpať a investovaná suma sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť. MEXC nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Ďalšie informácie nájdete v našich podmienkach používania a upozornení na riziká. Upozorňujeme tiež, že údaje súvisiace s vyššie uvedenou kryptomenou tu prezentovanou (napríklad jej aktuálna cena) sú založené na zdrojoch tretích strán. Sú vám prezentované „tak ako sú“ a slúžia len na informačné účely, bez zastúpenia alebo záruky akéhokoľvek druhu. Odkazy poskytnuté na stránky tretích strán tiež nie sú pod kontrolou spoločnosti MEXC. MEXC nezodpovedá za spoľahlivosť a presnosť takýchto stránok tretích strán a ich obsahu.

BTG-na-USD kalkulačka

Suma

BTG
BTG
USD
USD

1 BTG = 7.892 USD