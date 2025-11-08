Aktuálna dnešná cena Openverse Network je 7.892USD. Trhová kapitalizácia BTG je 14,994,800USD. Sledujte aktualizácie cien BTG v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!Aktuálna dnešná cena Openverse Network je 7.892USD. Trhová kapitalizácia BTG je 14,994,800USD. Sledujte aktualizácie cien BTG v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!
Aktuálna dnešná cena Openverse Network (BTG) je $ 7.892, s 0.90% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny BTG na USD konverzný kurz je $ 7.892 za BTG.
Openverse Network sa v súčasnosti radí na #902 podľa trhovej kapitalizácie pri $ 14.99M, pričom počet coinov v obehu je 1.90M BTG. Počas posledných 24 hodín sa BTGobchodovalo v rozmedzí od $ 7.501 (low) do $ 8.935 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni $ 18.80127296990911, zatiaľ čo historické minimum bolo $ 3.477213386513058.
V krátkodobom vývoji sa BTG zmenilo o -1.37% za poslednú hodinu a o -44.83% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 68.40K.
Openverse Network (BTG) informácie o trhu
No.902
$ 14.99M
$ 68.40K
$ 157.84M
1.90M
20,000,000
20,000,000
9.50%
BSC
Aktuálna trhová kapitalizácia Openverse Network je $ 14.99M, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 68.40K. Počet coinov v obehu BTG je 1.90M, pričom celková zásoba je 20000000. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 157.84M.
História cien Openverse Network v USD
24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 7.501
24 hod Low
$ 8.935
24 hod High
$ 7.501
$ 8.935
$ 18.80127296990911
$ 3.477213386513058
-1.37%
+0.90%
-44.83%
-44.83%
Openverse Network (BTG) história cien USD
Sledujte zmeny cien Openverse Network za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:
Obdobie
Zmeniť (USD)
Zmeniť (%)
Dnes
$ +0.07039
+0.90%
30 dní
$ +1.678
+27.00%
60 dní
$ +6.392
+426.13%
90 dní
$ +6.392
+426.13%
Openverse Network dnešná zmena ceny
Dnes BTG zaznamenal zmenu o $ +0.07039 (+0.90%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.
Openverse Network zmena ceny za 30 dní
Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ +1.678 (+27.00%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.
Openverse Network zmena ceny za 60 dní
Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal BTG zmenu o $ +6.392 (+426.13%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.
Openverse Network zmena ceny za 90 dní
Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ +6.392 (+426.13%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.
Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby Openverse Network (BTG)?
Poznatky riadené umelou inteligenciou, ktoré analyzujú najnovšie cenové pohyby Openverse Network, trendy v objeme obchodovania a ukazovatele nálady na trhu a poskytujú aktualizácie v reálnom čase na identifikáciu obchodných príležitostí a podporu informovaného rozhodovania.
Aké faktory ovplyvňujú ceny Openverse Network?
BTG (Bitcoin Gold) prices are influenced by several key factors:
Market sentiment and overall cryptocurrency trends significantly impact BTG value. Bitcoin's price movements often correlate with BTG due to shared branding.
Mining difficulty and hash rate changes affect supply dynamics. BTG uses GPU-friendly mining, making it accessible to more miners.
Competition from other GPU-mineable coins impacts miner interest and network security.
These factors combine to create BTG's price movements in the volatile cryptocurrency market.
Prečo chcú ľudia dnes poznať cenu Openverse Network?
People want to know BTG price today for several reasons: making informed trading decisions, portfolio management, market timing for buying or selling, tracking investment performance, and staying updated on market trends. Real-time price data helps investors assess volatility, identify opportunities, and manage risk in their cryptocurrency holdings.
Cenové predikcie pre Openverse Network
Cenová predikcia Openverse Network (BTG) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena BTG v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia Openverse Network (BTG) pre rok 2040 (o 15 rokov)
V roku 2040 by cena Openverse Network mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.
MEXC nástroje Na prognózy scenárov v reálnom čase a personalizovanejšiu analýzu môžu používatelia využiť nástroj MEXC na cenové predikcie a AI informácie o trhu.
Vyhlásenie: Tieto scenáre sú ilustračné a vzdelávacie; kryptomeny sú volatilné – pred rozhodnutím si urobte vlastný prieskum (DYOR). Chcete vedieť, akú cenu dosiahne Openverse Network v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku BTG cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na Openverse Network Cenové predikcie.
O Openverse Network
Bitcoin Gold (BTG) is a decentralized digital asset that was created through a hard fork of the original Bitcoin blockchain in October 2017. The primary purpose of BTG is to democratize the mining process by implementing a new proof-of-work algorithm, Equihash, which allows for more widespread participation and decentralization. This change makes mining more accessible to the general public by reducing the advantage of specialized hardware. Bitcoin Gold maintains the 21 million coin supply cap of the original Bitcoin and follows the same issuance model, with block rewards halving approximately every four years. It is commonly used for peer-to-peer transactions within its own ecosystem.
Ako nakupovať a investovať Openverse Network
Ste pripravení začať s Openverse Network? Nákup BTG na MEXC je rýchly a vhodný pre začiatočníkov. Po prvom nákupe môžete začať obchodovať okamžite. Ak sa chcete dozvedieť viac, pozrite si v našom úplnom sprievodcovi nákupom Openverse Network. Nižšie nájdete stručný prehľad 5 krokov, ktoré vám pomôžu začať cestu Openverse Network (BTG) nákupu.
1. krok
Zaregistrujte si účet a dokončite KYC
Najprv si zaregistrujte účet a vyplňte KYC na MEXC. Môžete tak urobiť na oficiálnej webovej stránke MEXC alebo v aplikácii MEXC pomocou svojho telefónneho čísla alebo e-mailovej adresy.
Na webovej lokalite MEXC kliknite na Spot v hornej lište a vyhľadajte preferované tokeny.
Krok 4
Vyberte si tokeny
K dispozícii je viac ako 1.90M tokenov, takže si môžete ľahko kúpiť Bitcoin, Ethereum a trendové tokeny.
Krok 5
Dokončite svoj nákup
Zadajte sumu tokenov alebo jej ekvivalent v miestnej mene. Kliknite na tlačidlo Kúpiť a Openverse Network sa okamžite pripíše do vašej peňaženky.
Čo môžete urobiť s Openverse Network
Vlastníctvo Openverse Network vám umožňuje otvoriť viac dverí, ako len kúpiť a držať. Môžete obchodovať s BTC na stovkách trhov, získavať pasívne odmeny prostredníctvom flexibilného stakovania a sporiacich produktov alebo využívať profesionálne obchodné nástroje na rast svojho majetku. Či už ste začiatočník alebo profesionálny skúsený investor, MEXC vám uľahčí maximalizáciu vášho krypto potenciálu. Nižšie sú uvedené štyri hlavné spôsoby, ako môžete čo najlepšie využiť svoje tokeny Bitcoin
Obchodovanie s extrémne nízkymi poplatkami na MEXC
Nákup Openverse Network (BTG) na MEXC znamená väčšiu hodnotu za vaše peniaze. Ako jedna z platforiem s najnižšími poplatkami za krypto transakcie na trhu vám MEXC pomáha znížiť náklady už od prvého obchodu.
Okrem toho môžete obchodovať s vybranými spotovými tokenmi úplne bez poplatkov prostredníctvom MEXC Zero Fee Fest.
Čo je Openverse Network (BTG)
Openverse Network is a Layer 0 hub network based on blockchain technology. Building upon existing blockchain frameworks, it introduces the concept of a “fully open protocol-based cross-chain” system. It aims to “make the transfer of value (tokens/NFTs/messages) between different blockchains and the traditional Internet as simple as sending an email. ”
Openverse Network Zdroj
Pre hlbšie pochopenie Openverse Network zvážte preskúmanie ďalších zdrojov, ako sú biela kniha, oficiálna webová stránka a ďalšie publikácie:
Ľudia sa tiež pýtajú: Ďalšie otázky o Openverse Network
Akú hodnotu bude mať 1 Openverse Network v roku 2030?
Ak by hodnota Openverse Network rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do Openverse Network podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Koľko dnes stojíOpenverse Network?
Dnešná cena Openverse Network je $ 7.892. V sekcii História cien nájdete informácie o histórii cien za dnešok, 30 dní, 60 dní a 90 dní.
Je Openverse Network stále dobrou investíciou?
Openverse Network zostáva aktívne obchodovanou kryptomenou s prebiehajúcou trhovou aktivitou a rozvojom ekosystému. Investície do kryptomien, ako napríklad do BTG, sú však zo svojej podstaty nestabilné a mali by zodpovedať vašej osobnej tolerancii voči riziku. Pred finančnými rozhodnutiami a investíciami si vždy urobte nezávislý prieskum (DYOR) a zvážte podmienky na trhu.
Aký je denný objem obchodovania s Openverse Network?
Na MEXC sa za posledných 24 hodín zobchodovalo Openverse Network v hodnote $ 68.40K.
Aká je aktuálna cena Openverse Network?
Živá cena BTG sa aktualizuje v reálnom čase na základe globálnej obchodnej aktivity na hlavných burzách vrátane MEXC. Trhové ceny neustále kolíšu v dôsledku zmien likvidity, objemu obchodovania a celkového sentimentu. Ak chcete zobraziť najnovšiu cenu Openverse Network vo vašej preferovanej mene, navštívte stránku Cena BTG, kde nájdete ďalšie informácie.
Čo ovplyvňuje cenu Openverse Network?
Cenu BTG ovplyvňuje niekoľko kľúčových faktorov vrátane celkovej nálady na trhu, objemu obchodovania, technologického vývoja a trendov prijímania používateľmi. Dôležitú úlohu pri pohybe cien zohrávajú aj širšie makroekonomické podmienky, ako sú zmeny úrokových sadzieb, cykly likvidity a regulačné opatrenia.
Ak chcete byť informovaní o zmenách na trhu v reálnom čase a aktualizáciách projektov, navštívte MEXC News, kde nájdete najnovšie analýzy a poznatky o kryptomenách.
Ktorý token má najvyšší objem obchodovania na MEXC?
Nižšie sú uvedené aktuálne najviac obchodované tokeny na MEXC podľa 24-hodinového objemu obchodovania. Ceny a výkonnosť sa priebežne aktualizujú na základe živých trhových údajov.
Token s najväčším záujmom
Cena
Zmeniť
BTC
102,878.12
+2.06%
ETH
3,427.16
+3.93%
SOL
163
+4.88%
COAI
1.1859
+8.52%
USDC
1.0005
0.00%
Ako môžem zadať príkaz Stop-loss alebo Take-profit pre BTG na MEXC?
MEXC podporuje príkazy Stop-loss a Take-profit, ktoré pomáhajú automaticky riadiť riziko.
1. Prejdite do sekcie Spot alebo Obchodovanie s futures a vyberte pár BTG/USDT.
2. V ponuke typu príkazu vyberte „Stop-Limit“ alebo „Spúšťač príkazu“.
3. Nastavte spúšťaciu cenu (úroveň, ktorá aktivuje príkaz) a cenu vykonania (cena, za ktorú bude príkaz vyplnený).
4. Potvrďte podrobnosti o príkaze a odošlite ho.
Váš Stop-loss príkaz sa aktivuje, ak sa cena Openverse Network pohne proti vašej pozícii, zatiaľ čo Take-profit príkaz sa vykoná automaticky, keď dosiahne vašu cieľovú úroveň zisku.
Podrobné príklady a návody nájdete v príručke MEXC na spotové obchodovanie
Zvýši sa cena Openverse Network v tomto roku?
Cena Openverse Network by sa v tomto roku mohla zvýšiť v závislosti od podmienok na trhu a vývoja projektov. Pre hlbšiu analýzu si prečítajte cenovú predikciu Openverse Network (BTG).
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 03:28:05 (UTC+8)
