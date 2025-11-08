Aktuálna dnešná cena Baby Shark Universe je 0.23796USD. Trhová kapitalizácia BSU je 39,977,280USD. Sledujte aktualizácie cien BSU v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!Aktuálna dnešná cena Baby Shark Universe je 0.23796USD. Trhová kapitalizácia BSU je 39,977,280USD. Sledujte aktualizácie cien BSU v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!
Aktuálna dnešná cena Baby Shark Universe (BSU) je $ 0.23796, s 3.24% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny BSU na USD konverzný kurz je $ 0.23796 za BSU.
Baby Shark Universe sa v súčasnosti radí na #570 podľa trhovej kapitalizácie pri $ 39.98M, pričom počet coinov v obehu je 168.00M BSU. Počas posledných 24 hodín sa BSUobchodovalo v rozmedzí od $ 0.21552 (low) do $ 0.2496 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni $ 0.37631193723515616, zatiaľ čo historické minimum bolo $ 0.05070113905338495.
V krátkodobom vývoji sa BSU zmenilo o +1.34% za poslednú hodinu a o +10.07% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 90.00K.
Baby Shark Universe (BSU) informácie o trhu
No.570
$ 39.98M
$ 90.00K
$ 202.27M
168.00M
850,000,000
850,000,000
19.76%
BSC
Aktuálna trhová kapitalizácia Baby Shark Universe je $ 39.98M, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 90.00K. Počet coinov v obehu BSU je 168.00M, pričom celková zásoba je 850000000. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 202.27M.
História cien Baby Shark Universe v USD
24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 0.21552
24 hod Low
$ 0.2496
24 hod High
$ 0.21552
$ 0.2496
$ 0.37631193723515616
$ 0.05070113905338495
+1.34%
+3.24%
+10.07%
+10.07%
Baby Shark Universe (BSU) história cien USD
Sledujte zmeny cien Baby Shark Universe za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:
Obdobie
Zmeniť (USD)
Zmeniť (%)
Dnes
$ +0.0075621
+3.24%
30 dní
$ -0.00242
-1.01%
60 dní
$ +0.13137
+123.24%
90 dní
$ +0.13843
+139.08%
Baby Shark Universe dnešná zmena ceny
Dnes BSU zaznamenal zmenu o $ +0.0075621 (+3.24%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.
Baby Shark Universe zmena ceny za 30 dní
Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ -0.00242 (-1.01%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.
Baby Shark Universe zmena ceny za 60 dní
Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal BSU zmenu o $ +0.13137 (+123.24%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.
Baby Shark Universe zmena ceny za 90 dní
Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ +0.13843 (+139.08%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.
Analýza umelej inteligencie pre Baby Shark Universe
Poznatky riadené umelou inteligenciou, ktoré analyzujú najnovšie cenové pohyby Baby Shark Universe, trendy v objeme obchodovania a ukazovatele nálady na trhu a poskytujú aktualizácie v reálnom čase na identifikáciu obchodných príležitostí a podporu informovaného rozhodovania.
Aké faktory ovplyvňujú ceny Baby Shark Universe?
Baby Shark Universe (BSU) token prices are influenced by several key factors:
Partnership Announcements: Collaborations with entertainment companies or blockchain platforms can drive price movements.
Community Engagement: Active user base and social media presence influence demand.
Regulatory Environment: Cryptocurrency regulations and compliance requirements impact investor confidence.
Technical Development: Platform updates, new features, and roadmap progress affect long-term value perception.
Trading Volume: Liquidity and exchange listings determine price stability and accessibility.
Seasonal Trends: Entertainment industry cycles and holiday seasons may affect demand for Baby Shark content and related tokens.
Competition: Other entertainment-focused cryptocurrencies and gaming tokens influence BSU's market position.
Like all cryptocurrencies, BSU prices remain highly volatile and speculative, driven by both fundamental factors and market psychology.
Prečo chcú ľudia dnes poznať cenu Baby Shark Universe?
People want to know Baby Shark Universe (BSU) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, timing market entry or exit points, assessing profit/loss potential, and staying updated on market volatility. Active traders need real-time pricing data.
Cenové predikcie pre Baby Shark Universe
Cenová predikcia Baby Shark Universe (BSU) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena BSU v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia Baby Shark Universe (BSU) pre rok 2040 (o 15 rokov)
V roku 2040 by cena Baby Shark Universe mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.
MEXC nástroje Na prognózy scenárov v reálnom čase a personalizovanejšiu analýzu môžu používatelia využiť nástroj MEXC na cenové predikcie a AI informácie o trhu.
Vyhlásenie: Tieto scenáre sú ilustračné a vzdelávacie; kryptomeny sú volatilné – pred rozhodnutím si urobte vlastný prieskum (DYOR). Chcete vedieť, akú cenu dosiahne Baby Shark Universe v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku BSU cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na Baby Shark Universe Cenové predikcie.
O Baby Shark Universe
BitShares University (BSU) is a crypto asset that operates on the BitShares blockchain, a decentralized platform designed for trading assets in a transparent and secure environment. BSU is primarily used within the BitShares University ecosystem, which aims to educate individuals about blockchain technology and its various applications. The platform utilizes a Delegated Proof-of-Stake (DPoS) consensus mechanism, which is known for its efficiency and scalability. BSU tokens are used to incentivize learning and participation within the platform, serving as a reward for completing courses and participating in community activities. The supply model of BSU is not fixed, with new tokens being issued as rewards for active participation in the ecosystem.
Ako nakupovať a investovať Baby Shark Universe
Ste pripravení začať s Baby Shark Universe? Nákup BSU na MEXC je rýchly a vhodný pre začiatočníkov. Po prvom nákupe môžete začať obchodovať okamžite. Ak sa chcete dozvedieť viac, pozrite si v našom úplnom sprievodcovi nákupom Baby Shark Universe. Nižšie nájdete stručný prehľad 5 krokov, ktoré vám pomôžu začať cestu Baby Shark Universe (BSU) nákupu.
1. krok
Zaregistrujte si účet a dokončite KYC
Najprv si zaregistrujte účet a vyplňte KYC na MEXC. Môžete tak urobiť na oficiálnej webovej stránke MEXC alebo v aplikácii MEXC pomocou svojho telefónneho čísla alebo e-mailovej adresy.
Na webovej lokalite MEXC kliknite na Spot v hornej lište a vyhľadajte preferované tokeny.
Krok 4
Vyberte si tokeny
K dispozícii je viac ako 168.00M tokenov, takže si môžete ľahko kúpiť Bitcoin, Ethereum a trendové tokeny.
Krok 5
Dokončite svoj nákup
Zadajte sumu tokenov alebo jej ekvivalent v miestnej mene. Kliknite na tlačidlo Kúpiť a Baby Shark Universe sa okamžite pripíše do vašej peňaženky.
Čo môžete urobiť s Baby Shark Universe
Vlastníctvo Baby Shark Universe vám umožňuje otvoriť viac dverí, ako len kúpiť a držať. Môžete obchodovať s BTC na stovkách trhov, získavať pasívne odmeny prostredníctvom flexibilného stakovania a sporiacich produktov alebo využívať profesionálne obchodné nástroje na rast svojho majetku. Či už ste začiatočník alebo profesionálny skúsený investor, MEXC vám uľahčí maximalizáciu vášho krypto potenciálu. Nižšie sú uvedené štyri hlavné spôsoby, ako môžete čo najlepšie využiť svoje tokeny Bitcoin
Obchodovanie s extrémne nízkymi poplatkami na MEXC
Nákup Baby Shark Universe (BSU) na MEXC znamená väčšiu hodnotu za vaše peniaze. Ako jedna z platforiem s najnižšími poplatkami za krypto transakcie na trhu vám MEXC pomáha znížiť náklady už od prvého obchodu.
Okrem toho môžete obchodovať s vybranými spotovými tokenmi úplne bez poplatkov prostredníctvom MEXC Zero Fee Fest.
Čo je Baby Shark Universe (BSU)
Baby Shark Universe (BSU) is a hybrid entertainment and digital asset platform that leverages the globally recognized Baby Shark intellectual property (IP) to bridge Web2 users and the Web3 ecosystem. The project aims to naturally onboard its vast existing fan base into the Web3 space, building a sustainable economic model through diverse digital experiences, including games, NFTs, and the metaverse.
Baby Shark Universe (BSU) is a hybrid entertainment and digital asset platform that leverages the globally recognized Baby Shark intellectual property (IP) to bridge Web2 users and the Web3 ecosystem. The project aims to naturally onboard its vast existing fan base into the Web3 space, building a sustainable economic model through diverse digital experiences, including games, NFTs, and the metaverse.
Baby Shark Universe Zdroj
Pre hlbšie pochopenie Baby Shark Universe zvážte preskúmanie ďalších zdrojov, ako sú biela kniha, oficiálna webová stránka a ďalšie publikácie:
Ľudia sa tiež pýtajú: Ďalšie otázky o Baby Shark Universe
Akú hodnotu bude mať 1 Baby Shark Universe v roku 2030?
Ak by hodnota Baby Shark Universe rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do Baby Shark Universe podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Koľko dnes stojíBaby Shark Universe?
Dnešná cena Baby Shark Universe je $ 0.23796. V sekcii História cien nájdete informácie o histórii cien za dnešok, 30 dní, 60 dní a 90 dní.
Je Baby Shark Universe stále dobrou investíciou?
Baby Shark Universe zostáva aktívne obchodovanou kryptomenou s prebiehajúcou trhovou aktivitou a rozvojom ekosystému. Investície do kryptomien, ako napríklad do BSU, sú však zo svojej podstaty nestabilné a mali by zodpovedať vašej osobnej tolerancii voči riziku. Pred finančnými rozhodnutiami a investíciami si vždy urobte nezávislý prieskum (DYOR) a zvážte podmienky na trhu.
Aký je denný objem obchodovania s Baby Shark Universe?
Na MEXC sa za posledných 24 hodín zobchodovalo Baby Shark Universe v hodnote $ 90.00K.
Aká je aktuálna cena Baby Shark Universe?
Živá cena BSU sa aktualizuje v reálnom čase na základe globálnej obchodnej aktivity na hlavných burzách vrátane MEXC. Trhové ceny neustále kolíšu v dôsledku zmien likvidity, objemu obchodovania a celkového sentimentu. Ak chcete zobraziť najnovšiu cenu Baby Shark Universe vo vašej preferovanej mene, navštívte stránku Cena BSU, kde nájdete ďalšie informácie.
Čo ovplyvňuje cenu Baby Shark Universe?
Cenu BSU ovplyvňuje niekoľko kľúčových faktorov vrátane celkovej nálady na trhu, objemu obchodovania, technologického vývoja a trendov prijímania používateľmi. Dôležitú úlohu pri pohybe cien zohrávajú aj širšie makroekonomické podmienky, ako sú zmeny úrokových sadzieb, cykly likvidity a regulačné opatrenia.
Ak chcete byť informovaní o zmenách na trhu v reálnom čase a aktualizáciách projektov, navštívte MEXC News, kde nájdete najnovšie analýzy a poznatky o kryptomenách.
Ktorý token má najvyšší objem obchodovania na MEXC?
Nižšie sú uvedené aktuálne najviac obchodované tokeny na MEXC podľa 24-hodinového objemu obchodovania. Ceny a výkonnosť sa priebežne aktualizujú na základe živých trhových údajov.
Token s najväčším záujmom
Cena
Zmeniť
BTC
102,878.12
+2.06%
ETH
3,427.16
+3.93%
SOL
163
+4.88%
COAI
1.1859
+8.52%
USDC
1.0005
0.00%
Ako môžem zadať príkaz Stop-loss alebo Take-profit pre BSU na MEXC?
MEXC podporuje príkazy Stop-loss a Take-profit, ktoré pomáhajú automaticky riadiť riziko.
1. Prejdite do sekcie Spot alebo Obchodovanie s futures a vyberte pár BSU/USDT.
2. V ponuke typu príkazu vyberte „Stop-Limit“ alebo „Spúšťač príkazu“.
3. Nastavte spúšťaciu cenu (úroveň, ktorá aktivuje príkaz) a cenu vykonania (cena, za ktorú bude príkaz vyplnený).
4. Potvrďte podrobnosti o príkaze a odošlite ho.
Váš Stop-loss príkaz sa aktivuje, ak sa cena Baby Shark Universe pohne proti vašej pozícii, zatiaľ čo Take-profit príkaz sa vykoná automaticky, keď dosiahne vašu cieľovú úroveň zisku.
Podrobné príklady a návody nájdete v príručke MEXC na spotové obchodovanie
Zvýši sa cena Baby Shark Universe v tomto roku?
Cena Baby Shark Universe by sa v tomto roku mohla zvýšiť v závislosti od podmienok na trhu a vývoja projektov. Pre hlbšiu analýzu si prečítajte cenovú predikciu Baby Shark Universe (BSU).
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 03:28:04 (UTC+8)
Baby Shark Universe (BSU) dôležité aktualizácie v odvetví
Čas (UTC+8)
Typ
Informácie
11-07 01:12:41
Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13
Aktualizácie odvetvia
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30
Aktualizácie odvetvia
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00
Aktualizácie odvetvia
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00
On-chain údaje
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15
Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
