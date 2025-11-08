BurzaDEX+
Aktuálna dnešná cena Baby Shark Universe je 0.23796USD. Trhová kapitalizácia BSU je 39,977,280USD. Sledujte aktualizácie cien BSU v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!

Baby Shark Universe Logo

Baby Shark Universe kurz (BSU)

1 BSU na USD aktuálnu cenu:

$0.24096
+3.24%1D
USD
Baby Shark Universe (BSU) Živý cenový graf
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 03:28:04 (UTC+8)

Dnešná cena Baby Shark Universe

Aktuálna dnešná cena Baby Shark Universe (BSU) je $ 0.23796, s 3.24% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny BSU na USD konverzný kurz je $ 0.23796 za BSU.

Baby Shark Universe sa v súčasnosti radí na #570 podľa trhovej kapitalizácie pri $ 39.98M, pričom počet coinov v obehu je 168.00M BSU. Počas posledných 24 hodín sa BSUobchodovalo v rozmedzí od $ 0.21552 (low) do $ 0.2496 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni $ 0.37631193723515616, zatiaľ čo historické minimum bolo $ 0.05070113905338495.

V krátkodobom vývoji sa BSU zmenilo o +1.34% za poslednú hodinu a o +10.07% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 90.00K.

Baby Shark Universe (BSU) informácie o trhu

No.570

$ 39.98M
$ 90.00K
$ 202.27M
168.00M
850,000,000
850,000,000
19.76%

BSC

Aktuálna trhová kapitalizácia Baby Shark Universe je $ 39.98M, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 90.00K. Počet coinov v obehu BSU je 168.00M, pričom celková zásoba je 850000000. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 202.27M.

História cien Baby Shark Universe v USD

24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 0.21552
24 hod Low
$ 0.2496
24 hod High

$ 0.21552
$ 0.2496
$ 0.37631193723515616
$ 0.05070113905338495
+1.34%

+3.24%

+10.07%

+10.07%

Baby Shark Universe (BSU) história cien USD

Sledujte zmeny cien Baby Shark Universe za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobieZmeniť (USD)Zmeniť (%)
Dnes$ +0.0075621+3.24%
30 dní$ -0.00242-1.01%
60 dní$ +0.13137+123.24%
90 dní$ +0.13843+139.08%
Baby Shark Universe dnešná zmena ceny

Dnes BSU zaznamenal zmenu o $ +0.0075621 (+3.24%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.

Baby Shark Universe zmena ceny za 30 dní

Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ -0.00242 (-1.01%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.

Baby Shark Universe zmena ceny za 60 dní

Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal BSU zmenu o $ +0.13137 (+123.24%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.

Baby Shark Universe zmena ceny za 90 dní

Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ +0.13843 (+139.08%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.

Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby Baby Shark Universe (BSU)?

Pozrite si Baby Shark Universestránku histórie cien.

Analýza umelej inteligencie pre Baby Shark Universe

Poznatky riadené umelou inteligenciou, ktoré analyzujú najnovšie cenové pohyby Baby Shark Universe, trendy v objeme obchodovania a ukazovatele nálady na trhu a poskytujú aktualizácie v reálnom čase na identifikáciu obchodných príležitostí a podporu informovaného rozhodovania.

Aké faktory ovplyvňujú ceny Baby Shark Universe?

Baby Shark Universe (BSU) token prices are influenced by several key factors:

Market Sentiment: Overall cryptocurrency market trends and investor confidence significantly impact BSU pricing.

Utility & Adoption: The token's use cases within the Baby Shark ecosystem, including gaming, NFTs, and entertainment content access.

Supply Mechanics: Token distribution, burning mechanisms, and circulation supply affect price dynamics.

Partnership Announcements: Collaborations with entertainment companies or blockchain platforms can drive price movements.

Community Engagement: Active user base and social media presence influence demand.

Regulatory Environment: Cryptocurrency regulations and compliance requirements impact investor confidence.

Technical Development: Platform updates, new features, and roadmap progress affect long-term value perception.

Trading Volume: Liquidity and exchange listings determine price stability and accessibility.

Seasonal Trends: Entertainment industry cycles and holiday seasons may affect demand for Baby Shark content and related tokens.

Competition: Other entertainment-focused cryptocurrencies and gaming tokens influence BSU's market position.

Like all cryptocurrencies, BSU prices remain highly volatile and speculative, driven by both fundamental factors and market psychology.

Prečo chcú ľudia dnes poznať cenu Baby Shark Universe?

People want to know Baby Shark Universe (BSU) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, timing market entry or exit points, assessing profit/loss potential, and staying updated on market volatility. Active traders need real-time pricing data.

Cenové predikcie pre Baby Shark Universe

Cenová predikcia Baby Shark Universe (BSU) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena BSU v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia Baby Shark Universe (BSU) pre rok 2040 (o 15 rokov)

V roku 2040 by cena Baby Shark Universe mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.

MEXC nástroje
Na prognózy scenárov v reálnom čase a personalizovanejšiu analýzu môžu používatelia využiť nástroj MEXC na cenové predikcie a AI informácie o trhu.
Vyhlásenie: Tieto scenáre sú ilustračné a vzdelávacie; kryptomeny sú volatilné – pred rozhodnutím si urobte vlastný prieskum (DYOR).
Chcete vedieť, akú cenu dosiahne Baby Shark Universe v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku BSU cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na Baby Shark Universe Cenové predikcie.

O Baby Shark Universe

BitShares University (BSU) is a crypto asset that operates on the BitShares blockchain, a decentralized platform designed for trading assets in a transparent and secure environment. BSU is primarily used within the BitShares University ecosystem, which aims to educate individuals about blockchain technology and its various applications. The platform utilizes a Delegated Proof-of-Stake (DPoS) consensus mechanism, which is known for its efficiency and scalability. BSU tokens are used to incentivize learning and participation within the platform, serving as a reward for completing courses and participating in community activities. The supply model of BSU is not fixed, with new tokens being issued as rewards for active participation in the ecosystem.

Ako nakupovať a investovať Baby Shark Universe

Ste pripravení začať s Baby Shark Universe? Nákup BSU na MEXC je rýchly a vhodný pre začiatočníkov. Po prvom nákupe môžete začať obchodovať okamžite. Ak sa chcete dozvedieť viac, pozrite si v našom úplnom sprievodcovi nákupom Baby Shark Universe. Nižšie nájdete stručný prehľad 5 krokov, ktoré vám pomôžu začať cestu Baby Shark Universe (BSU) nákupu.

1. krok

Zaregistrujte si účet a dokončite KYC

Najprv si zaregistrujte účet a vyplňte KYC na MEXC. Môžete tak urobiť na oficiálnej webovej stránke MEXC alebo v aplikácii MEXC pomocou svojho telefónneho čísla alebo e-mailovej adresy.
Krok 2

Pridajte USDT, USDC alebo USDE do peňaženky

USDT, USDC a USDE uľahčujú obchodovanie na MEXC. USDT, USDC a USDE si môžete kúpiť bankovým prevodom, mimoburzovým obchodovaním alebo P2P obchodovaním.

Krok 3

Prejdite na stránku Spotové obchodovanie

Na webovej lokalite MEXC kliknite na Spot v hornej lište a vyhľadajte preferované tokeny.
Krok 4

Vyberte si tokeny

K dispozícii je viac ako 168.00M tokenov, takže si môžete ľahko kúpiť Bitcoin, Ethereum a trendové tokeny.
Krok 5

Dokončite svoj nákup

Zadajte sumu tokenov alebo jej ekvivalent v miestnej mene. Kliknite na tlačidlo Kúpiť a Baby Shark Universe sa okamžite pripíše do vašej peňaženky.
Sprievodca – ako kúpiť Baby Shark Universe (BSU)

Čo môžete urobiť s Baby Shark Universe

Čo je Baby Shark Universe (BSU)

Baby Shark Universe (BSU) is a hybrid entertainment and digital asset platform that leverages the globally recognized Baby Shark intellectual property (IP) to bridge Web2 users and the Web3 ecosystem. The project aims to naturally onboard its vast existing fan base into the Web3 space, building a sustainable economic model through diverse digital experiences, including games, NFTs, and the metaverse.

Baby Shark Universe Zdroj

Pre hlbšie pochopenie Baby Shark Universe zvážte preskúmanie ďalších zdrojov, ako sú biela kniha, oficiálna webová stránka a ďalšie publikácie:

Biela kniha
Oficiálna Baby Shark Universe webová stránka
Prieskumník blokov

Ľudia sa tiež pýtajú: Ďalšie otázky o Baby Shark Universe

Akú hodnotu bude mať 1 Baby Shark Universe v roku 2030?
Ak by hodnota Baby Shark Universe rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do Baby Shark Universe podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 03:28:04 (UTC+8)

Baby Shark Universe (BSU) dôležité aktualizácie v odvetví

Čas (UTC+8)TypInformácie
11-07 01:12:41Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Aktualizácie odvetvia
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Aktualizácie odvetvia
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Aktualizácie odvetvia
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00On-chain údaje
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

$0.24096
