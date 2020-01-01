Broccoli (BROCCOLIF3B) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o Broccoli (BROCCOLIF3B) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
USD

Broccoli (BROCCOLIF3B) informácie

The first Broccoli（CZ’s dog） on Four.meme

Oficiálna webová stránka:
https://firstbroccoli.com/
Prieskumník blokov:
https://bscscan.com/token/0x12B4356C65340Fb02cdff01293F95FEBb1512F3b

Broccoli (BROCCOLIF3B) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre Broccoli (BROCCOLIF3B) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 10.09M
$ 10.09M$ 10.09M
Celková ponuka:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Počet coinov v obehu:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 10.09M
$ 10.09M$ 10.09M
Historické maximum:
$ 0.120571
$ 0.120571$ 0.120571
Historické minimum:
$ 0.002153616438246692
$ 0.002153616438246692$ 0.002153616438246692
Aktuálna cena:
$ 0.010086
$ 0.010086$ 0.010086

Broccoli (BROCCOLIF3B) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky Broccoli (BROCCOLIF3B) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet BROCCOLIF3B tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu BROCCOLIF3B tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili BROCCOLIF3B tokenomiku, preskúmajte cenu BROCCOLIF3B tokenu naživo!

Ako kúpiť BROCCOLIF3B

Máte záujem pridať Broccoli (BROCCOLIF3B) do svojho portfólia? MEXC podporuje rôzne spôsoby nákupu BROCCOLIF3B vrátane kreditných kariet, bankových prevodov a peer-to-peer obchodovania. Či už ste začiatočník alebo profesionál, MEXC umožňuje jednoduchý a bezpečný nákup krypta.

Broccoli (BROCCOLIF3B) história cien

Analýza histórie cien BROCCOLIF3B pomáha používateľom pochopiť minulé pohyby na trhu, kľúčové úrovne podpory/odporu a vzory volatility. Či už sledujete historické maximá alebo identifikujete trendy, historické údaje sú dôležitou súčasťou predpovedania cien a technickej analýzy.

BROCCOLIF3B cenová predikcia

Chcete vedieť, kam BROCCOLIF3B asi smeruje? Naša BROCCOLIF3B stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.

Zrieknutie sa zodpovednosti

Tokenomické údaje na tejto stránke pochádzajú zo zdrojov tretích strán. Spoločnosť MEXC nezaručuje ich presnosť. Pred investíciou vykonajte dôkladný prieskum.