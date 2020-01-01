Broak on Base (BROAK) tokenomika

Broak on Base (BROAK) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o Broak on Base (BROAK) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
Broak on Base (BROAK) informácie

Meet BROAK, the #1 frog on Base — with a little bit of attitude and a lot of grit, BROAK leaps into battle against the Rugpullers and Jeets to keep your bags safe and your gains strong. Armed with memes, community power, and zero tolerance for scams, BROAK is here to flip the script on getting rugged and create a fun, sustainable, meme coin community. Join the RugFreeVerse, where a team of meme-frogs fights for financial freedom across all chains - and diamond hands thrive.

Oficiálna webová stránka:
https://www.broakonbase.fyi/
Biela kniha:
https://drive.google.com/file/d/182LQSD-z0OaW4_XBv3gue303ler3UWXr/view
Prieskumník blokov:
https://basescan.org/token/0x02537463e57a44f861Ee861Ba4F590C413f984a6

Broak on Base (BROAK) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre Broak on Base (BROAK) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 720.60K
Celková ponuka:
$ 690.00M
Počet coinov v obehu:
$ 618.54M
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 803.85K
Historické maximum:
$ 0.01515
Historické minimum:
$ 0.00037184903730048
Aktuálna cena:
$ 0.001165
Broak on Base (BROAK) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky Broak on Base (BROAK) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet BROAK tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu BROAK tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili BROAK tokenomiku, preskúmajte cenu BROAK tokenu naživo!

Ako kúpiť BROAK

Máte záujem pridať Broak on Base (BROAK) do svojho portfólia? MEXC podporuje rôzne spôsoby nákupu BROAK vrátane kreditných kariet, bankových prevodov a peer-to-peer obchodovania. Či už ste začiatočník alebo profesionál, MEXC umožňuje jednoduchý a bezpečný nákup krypta.

Broak on Base (BROAK) história cien

Analýza histórie cien BROAK pomáha používateľom pochopiť minulé pohyby na trhu, kľúčové úrovne podpory/odporu a vzory volatility. Či už sledujete historické maximá alebo identifikujete trendy, historické údaje sú dôležitou súčasťou predpovedania cien a technickej analýzy.

BROAK cenová predikcia

Chcete vedieť, kam BROAK asi smeruje? Naša BROAK stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.

Zrieknutie sa zodpovednosti

Tokenomické údaje na tejto stránke pochádzajú zo zdrojov tretích strán. Spoločnosť MEXC nezaručuje ich presnosť. Pred investíciou vykonajte dôkladný prieskum.