Aktuálna dnešná cena Bridgent (BRIDGENT) je $ 0.00003664, s 4.52% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny BRIDGENT na USD konverzný kurz je $ 0.00003664 za BRIDGENT.
Bridgent sa v súčasnosti radí na #- podľa trhovej kapitalizácie pri --, pričom počet coinov v obehu je -- BRIDGENT. Počas posledných 24 hodín sa BRIDGENTobchodovalo v rozmedzí od $ 0.0000321 (low) do $ 0.000037 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni --, zatiaľ čo historické minimum bolo --.
V krátkodobom vývoji sa BRIDGENT zmenilo o +2.26% za poslednú hodinu a o +38.31% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 99.23K.
Bridgent (BRIDGENT) informácie o trhu
$ 99.23K
$ 366.40K
9,999,999,999
MATIC
Aktuálna trhová kapitalizácia Bridgent je --, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 99.23K. Počet coinov v obehu BRIDGENT je --, pričom celková zásoba je 9999999999. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 366.40K.
História cien Bridgent v USD
24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 0.0000321
24 hod Low
$ 0.000037
24 hod High
$ 0.0000321
$ 0.000037
+2.26%
+4.52%
+38.31%
+38.31%
Bridgent (BRIDGENT) história cien USD
Sledujte zmeny cien Bridgent za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:
Obdobie
Zmeniť (USD)
Zmeniť (%)
Dnes
$ +0.0000015798
+4.52%
30 dní
$ -0.00027036
-88.07%
60 dní
$ -0.07056336
-99.95%
90 dní
$ -0.02496336
-99.86%
Bridgent dnešná zmena ceny
Dnes BRIDGENT zaznamenal zmenu o $ +0.0000015798 (+4.52%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.
Bridgent zmena ceny za 30 dní
Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ -0.00027036 (-88.07%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.
Bridgent zmena ceny za 60 dní
Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal BRIDGENT zmenu o $ -0.07056336 (-99.95%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.
Bridgent zmena ceny za 90 dní
Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ -0.02496336 (-99.86%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.
Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby Bridgent (BRIDGENT)?
Poznatky riadené umelou inteligenciou, ktoré analyzujú najnovšie cenové pohyby Bridgent, trendy v objeme obchodovania a ukazovatele nálady na trhu a poskytujú aktualizácie v reálnom čase na identifikáciu obchodných príležitostí a podporu informovaného rozhodovania.
Aké faktory ovplyvňujú ceny Bridgent?
Several key factors influence Bridgent (BRIDGENT) prices:
Market sentiment and investor confidence drive demand. Trading volume and liquidity affect price stability. Broader cryptocurrency market trends impact BRIDGENT alongside other altcoins. Project development updates, partnerships, and technological improvements can boost value. Regulatory news and compliance affect investor sentiment. Supply and demand dynamics, including token burns or releases, influence scarcity and price movements.
Prečo chcú ľudia dnes poznať cenu Bridgent?
People want to know Bridgent (BRIDGENT) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, identifying market trends, and timing buy/sell orders. Real-time price data helps investors assess profitability, manage risk, and capitalize on volatility opportunities in the cryptocurrency market.
Cenové predikcie pre Bridgent
Cenová predikcia Bridgent (BRIDGENT) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena BRIDGENT v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia Bridgent (BRIDGENT) pre rok 2040 (o 15 rokov)
V roku 2040 by cena Bridgent mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.
MEXC nástroje Na prognózy scenárov v reálnom čase a personalizovanejšiu analýzu môžu používatelia využiť nástroj MEXC na cenové predikcie a AI informácie o trhu.
Vyhlásenie: Tieto scenáre sú ilustračné a vzdelávacie; kryptomeny sú volatilné – pred rozhodnutím si urobte vlastný prieskum (DYOR). Chcete vedieť, akú cenu dosiahne Bridgent v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku BRIDGENT cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na Bridgent Cenové predikcie.
O Bridgent
BRIDGENT is a digital cryptocurrency that operates on a decentralized network. It is designed to facilitate seamless transactions across different blockchains, thereby promoting interoperability among various crypto assets. The general purpose of BRIDGENT is to bridge the gap between distinct blockchain networks, allowing for the smooth transfer of digital assets from one blockchain to another. It employs a unique consensus mechanism to validate transactions and maintain the integrity of its network. While the specifics of its supply and issuance model are not widely known, BRIDGENT's primary use case is in the realm of cross-chain transactions and blockchain interoperability, providing a critical solution to the challenge of siloed blockchain networks.
Ako nakupovať a investovať Bridgent
Čo je Bridgent (BRIDGENT)
Bridgent is a cross-chain coordination and execution engine that enables assets, smart contracts, and data to flow seamlessly between multiple blockchains. Its main roles include: Providing secure and efficient cross-chain communication; Enforcing compliance with an execution filter layer; Offering a unified API to reduce development complexity; Supporting real-time state synchronization across chains.
Bridgent Zdroj
Pre hlbšie pochopenie Bridgent zvážte preskúmanie ďalších zdrojov, ako sú biela kniha, oficiálna webová stránka a ďalšie publikácie:
Ak by hodnota Bridgent rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do Bridgent podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Koľko dnes stojíBridgent?
Dnešná cena Bridgent je $ 0.00003664. V sekcii História cien nájdete informácie o histórii cien za dnešok, 30 dní, 60 dní a 90 dní.
Je Bridgent stále dobrou investíciou?
Bridgent zostáva aktívne obchodovanou kryptomenou s prebiehajúcou trhovou aktivitou a rozvojom ekosystému. Investície do kryptomien, ako napríklad do BRIDGENT, sú však zo svojej podstaty nestabilné a mali by zodpovedať vašej osobnej tolerancii voči riziku. Pred finančnými rozhodnutiami a investíciami si vždy urobte nezávislý prieskum (DYOR) a zvážte podmienky na trhu.
Aký je denný objem obchodovania s Bridgent?
Na MEXC sa za posledných 24 hodín zobchodovalo Bridgent v hodnote $ 99.23K.
Aká je aktuálna cena Bridgent?
Živá cena BRIDGENT sa aktualizuje v reálnom čase na základe globálnej obchodnej aktivity na hlavných burzách vrátane MEXC. Trhové ceny neustále kolíšu v dôsledku zmien likvidity, objemu obchodovania a celkového sentimentu. Ak chcete zobraziť najnovšiu cenu Bridgent vo vašej preferovanej mene, navštívte stránku Cena BRIDGENT, kde nájdete ďalšie informácie.
Čo ovplyvňuje cenu Bridgent?
Cenu BRIDGENT ovplyvňuje niekoľko kľúčových faktorov vrátane celkovej nálady na trhu, objemu obchodovania, technologického vývoja a trendov prijímania používateľmi. Dôležitú úlohu pri pohybe cien zohrávajú aj širšie makroekonomické podmienky, ako sú zmeny úrokových sadzieb, cykly likvidity a regulačné opatrenia.
Ak chcete byť informovaní o zmenách na trhu v reálnom čase a aktualizáciách projektov, navštívte MEXC News, kde nájdete najnovšie analýzy a poznatky o kryptomenách.
Ktorý token má najvyšší objem obchodovania na MEXC?
Nižšie sú uvedené aktuálne najviac obchodované tokeny na MEXC podľa 24-hodinového objemu obchodovania. Ceny a výkonnosť sa priebežne aktualizujú na základe živých trhových údajov.
Token s najväčším záujmom
Cena
Zmeniť
BTC
102,863.33
+2.04%
ETH
3,426.94
+3.92%
SOL
163
+4.88%
COAI
1.1891
+8.82%
USDC
1.0005
0.00%
Ako môžem zadať príkaz Stop-loss alebo Take-profit pre BRIDGENT na MEXC?
MEXC podporuje príkazy Stop-loss a Take-profit, ktoré pomáhajú automaticky riadiť riziko.
1. Prejdite do sekcie Spot alebo Obchodovanie s futures a vyberte pár BRIDGENT/USDT.
2. V ponuke typu príkazu vyberte „Stop-Limit“ alebo „Spúšťač príkazu“.
3. Nastavte spúšťaciu cenu (úroveň, ktorá aktivuje príkaz) a cenu vykonania (cena, za ktorú bude príkaz vyplnený).
4. Potvrďte podrobnosti o príkaze a odošlite ho.
Váš Stop-loss príkaz sa aktivuje, ak sa cena Bridgent pohne proti vašej pozícii, zatiaľ čo Take-profit príkaz sa vykoná automaticky, keď dosiahne vašu cieľovú úroveň zisku.
Podrobné príklady a návody nájdete v príručke MEXC na spotové obchodovanie
Zvýši sa cena Bridgent v tomto roku?
Cena Bridgent by sa v tomto roku mohla zvýšiť v závislosti od podmienok na trhu a vývoja projektov. Pre hlbšiu analýzu si prečítajte cenovú predikciu Bridgent (BRIDGENT).
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 03:27:50 (UTC+8)
