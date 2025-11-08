BurzaDEX+
Aktuálna dnešná cena Bridgent je 0.00003664USD. Trhová kapitalizácia BRIDGENT je --USD. Sledujte aktualizácie cien BRIDGENT v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!

Bridgent (BRIDGENT) Živý cenový graf
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 03:27:50 (UTC+8)

Dnešná cena Bridgent

Aktuálna dnešná cena Bridgent (BRIDGENT) je $ 0.00003664, s 4.52% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny BRIDGENT na USD konverzný kurz je $ 0.00003664 za BRIDGENT.

Bridgent sa v súčasnosti radí na #- podľa trhovej kapitalizácie pri --, pričom počet coinov v obehu je -- BRIDGENT. Počas posledných 24 hodín sa BRIDGENTobchodovalo v rozmedzí od $ 0.0000321 (low) do $ 0.000037 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni --, zatiaľ čo historické minimum bolo --.

V krátkodobom vývoji sa BRIDGENT zmenilo o +2.26% za poslednú hodinu a o +38.31% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 99.23K.

Bridgent (BRIDGENT) informácie o trhu

$ 99.23K
$ 99.23K$ 99.23K

$ 366.40K
$ 366.40K$ 366.40K

9,999,999,999
9,999,999,999 9,999,999,999

MATIC

Aktuálna trhová kapitalizácia Bridgent je --, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 99.23K. Počet coinov v obehu BRIDGENT je --, pričom celková zásoba je 9999999999. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 366.40K.

História cien Bridgent v USD

Bridgent (BRIDGENT) história cien USD

Sledujte zmeny cien Bridgent za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobieZmeniť (USD)Zmeniť (%)
Dnes$ +0.0000015798+4.52%
30 dní$ -0.00027036-88.07%
60 dní$ -0.07056336-99.95%
90 dní$ -0.02496336-99.86%
Bridgent dnešná zmena ceny

Dnes BRIDGENT zaznamenal zmenu o $ +0.0000015798 (+4.52%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.

Bridgent zmena ceny za 30 dní

Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ -0.00027036 (-88.07%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.

Bridgent zmena ceny za 60 dní

Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal BRIDGENT zmenu o $ -0.07056336 (-99.95%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.

Bridgent zmena ceny za 90 dní

Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ -0.02496336 (-99.86%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.

Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby Bridgent (BRIDGENT)?

Pozrite si Bridgentstránku histórie cien.

Analýza umelej inteligencie pre Bridgent

Poznatky riadené umelou inteligenciou, ktoré analyzujú najnovšie cenové pohyby Bridgent, trendy v objeme obchodovania a ukazovatele nálady na trhu a poskytujú aktualizácie v reálnom čase na identifikáciu obchodných príležitostí a podporu informovaného rozhodovania.

Aké faktory ovplyvňujú ceny Bridgent?

Several key factors influence Bridgent (BRIDGENT) prices:

Market sentiment and investor confidence drive demand. Trading volume and liquidity affect price stability. Broader cryptocurrency market trends impact BRIDGENT alongside other altcoins. Project development updates, partnerships, and technological improvements can boost value. Regulatory news and compliance affect investor sentiment. Supply and demand dynamics, including token burns or releases, influence scarcity and price movements.

Prečo chcú ľudia dnes poznať cenu Bridgent?

People want to know Bridgent (BRIDGENT) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, identifying market trends, and timing buy/sell orders. Real-time price data helps investors assess profitability, manage risk, and capitalize on volatility opportunities in the cryptocurrency market.

Cenové predikcie pre Bridgent

Cenová predikcia Bridgent (BRIDGENT) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena BRIDGENT v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia Bridgent (BRIDGENT) pre rok 2040 (o 15 rokov)

V roku 2040 by cena Bridgent mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.

Chcete vedieť, akú cenu dosiahne Bridgent v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku BRIDGENT cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na Bridgent Cenové predikcie.

O Bridgent

BRIDGENT is a digital cryptocurrency that operates on a decentralized network. It is designed to facilitate seamless transactions across different blockchains, thereby promoting interoperability among various crypto assets. The general purpose of BRIDGENT is to bridge the gap between distinct blockchain networks, allowing for the smooth transfer of digital assets from one blockchain to another. It employs a unique consensus mechanism to validate transactions and maintain the integrity of its network. While the specifics of its supply and issuance model are not widely known, BRIDGENT's primary use case is in the realm of cross-chain transactions and blockchain interoperability, providing a critical solution to the challenge of siloed blockchain networks.

Ako nakupovať a investovať Bridgent

Sprievodca – ako kúpiť Bridgent (BRIDGENT)

Čo je Bridgent (BRIDGENT)

Bridgent is a cross-chain coordination and execution engine that enables assets, smart contracts, and data to flow seamlessly between multiple blockchains. Its main roles include: Providing secure and efficient cross-chain communication; Enforcing compliance with an execution filter layer; Offering a unified API to reduce development complexity; Supporting real-time state synchronization across chains.

Bridgent Zdroj

Pre hlbšie pochopenie Bridgent zvážte preskúmanie ďalších zdrojov, ako sú biela kniha, oficiálna webová stránka a ďalšie publikácie:

Biela kniha
Oficiálna Bridgent webová stránka
Prieskumník blokov

Ľudia sa tiež pýtajú: Ďalšie otázky o Bridgent

Akú hodnotu bude mať 1 Bridgent v roku 2030?
Ak by hodnota Bridgent rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do Bridgent podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 03:27:50 (UTC+8)

Bridgent (BRIDGENT) dôležité aktualizácie v odvetví

