Aktuálna dnešná cena Hyperbot je 0.02002USD. Trhová kapitalizácia BOT je --USD. Sledujte aktualizácie cien BOT v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!Aktuálna dnešná cena Hyperbot je 0.02002USD. Trhová kapitalizácia BOT je --USD. Sledujte aktualizácie cien BOT v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!

Hyperbot Logo

Hyperbot kurz (BOT)

1 BOT na USD aktuálnu cenu:

$0.01998
+3.41%1D
USD
Hyperbot (BOT) Živý cenový graf
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 03:27:35 (UTC+8)

Dnešná cena Hyperbot

Aktuálna dnešná cena Hyperbot (BOT) je $ 0.02002, s 3.41% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny BOT na USD konverzný kurz je $ 0.02002 za BOT.

Hyperbot sa v súčasnosti radí na #- podľa trhovej kapitalizácie pri --, pričom počet coinov v obehu je -- BOT. Počas posledných 24 hodín sa BOTobchodovalo v rozmedzí od $ 0.0191 (low) do $ 0.02048 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni --, zatiaľ čo historické minimum bolo --.

V krátkodobom vývoji sa BOT zmenilo o +1.31% za poslednú hodinu a o -12.85% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 54.80K.

Hyperbot (BOT) informácie o trhu

$ 54.80K
$ 20.02M
--
1,000,000,000
BSC

Aktuálna trhová kapitalizácia Hyperbot je --, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 54.80K. Počet coinov v obehu BOT je --, pričom celková zásoba je 1000000000. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 20.02M.

História cien Hyperbot v USD

24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 0.0191
24 hod Low
$ 0.02048
24 hod High

$ 0.0191
$ 0.02048
--
--
+1.31%

+3.41%

-12.85%

-12.85%

Hyperbot (BOT) história cien USD

Sledujte zmeny cien Hyperbot za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobieZmeniť (USD)Zmeniť (%)
Dnes$ +0.0006589+3.41%
30 dní$ -0.08323-80.62%
60 dní$ -0.03078-60.60%
90 dní$ -0.00498-19.92%
Hyperbot dnešná zmena ceny

Dnes BOT zaznamenal zmenu o $ +0.0006589 (+3.41%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.

Hyperbot zmena ceny za 30 dní

Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ -0.08323 (-80.62%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.

Hyperbot zmena ceny za 60 dní

Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal BOT zmenu o $ -0.03078 (-60.60%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.

Hyperbot zmena ceny za 90 dní

Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ -0.00498 (-19.92%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.

Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby Hyperbot (BOT)?

Pozrite si Hyperbotstránku histórie cien.

Analýza umelej inteligencie pre Hyperbot

Poznatky riadené umelou inteligenciou, ktoré analyzujú najnovšie cenové pohyby Hyperbot, trendy v objeme obchodovania a ukazovatele nálady na trhu a poskytujú aktualizácie v reálnom čase na identifikáciu obchodných príležitostí a podporu informovaného rozhodovania.

Aké faktory ovplyvňujú ceny Hyperbot?

Several key factors influence Hyperbot (BOT) token prices:

Market Demand: User adoption of Hyperbot's AI trading services directly affects token demand and pricing.

Utility & Features: The token's practical use cases within the Hyperbot ecosystem, including trading fees, staking rewards, and governance rights.

Trading Volume: Higher trading activity typically correlates with price volatility and market interest.

Market Sentiment: Overall cryptocurrency market trends and investor confidence impact BOT prices.

Platform Performance: The effectiveness and reliability of Hyperbot's AI trading algorithms influence user trust and token value.

Competition: Performance relative to other AI trading platforms and DeFi projects affects market positioning.

Token Supply: Circulating supply, burn mechanisms, and tokenomics structure influence scarcity and value.

Partnerships: Strategic alliances and integrations can drive adoption and price appreciation.

Regulatory Environment: Crypto regulations impact overall market conditions and specific project viability.

Technical Developments: Platform updates, new features, and technological improvements affect long-term value propositions.

These factors interact dynamically, creating price fluctuations based on changing market conditions and project fundamentals.

Prečo chcú ľudia dnes poznať cenu Hyperbot?

People want to know Hyperbot (BOT) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, identifying buying or selling opportunities, monitoring market trends, and assessing potential profits or losses. Real-time price data helps investors time their trades effectively and manage risk in the volatile cryptocurrency market.

Cenové predikcie pre Hyperbot

Cenová predikcia Hyperbot (BOT) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena BOT v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia Hyperbot (BOT) pre rok 2040 (o 15 rokov)

V roku 2040 by cena Hyperbot mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.

O Hyperbot

BOT (Bounce Token) is a decentralized auction protocol that enables users to create, bid, and participate in auctions on the Ethereum blockchain. The protocol is designed to facilitate a variety of auction formats, including fixed swap auctions, English auctions, and Dutch auctions, among others. BOT serves as the native utility token of the Bounce platform, providing users with access to platform features, voting rights in the governance of the protocol, and incentives to maintain the ecosystem's health and growth. The token's issuance follows a deflationary model, with a portion of the supply being burned over time to potentially preserve and enhance its value.

Ako nakupovať a investovať Hyperbot

Sprievodca – ako kúpiť Hyperbot (BOT)

Čo je Hyperbot (BOT)

Hyperbot is an AI–powered on–chain contract trading terminal that aggregates data and execution across multiple DEXs, enabling users to track smart money and whales, detect market signals, and perform intelligent copy trading with greater speed and precision.

Hyperbot Zdroj

Pre hlbšie pochopenie Hyperbot zvážte preskúmanie ďalších zdrojov, ako sú biela kniha, oficiálna webová stránka a ďalšie publikácie:

Biela kniha
Oficiálna Hyperbot webová stránka
Prieskumník blokov

Ľudia sa tiež pýtajú: Ďalšie otázky o Hyperbot

Akú hodnotu bude mať 1 Hyperbot v roku 2030?
Ak by hodnota Hyperbot rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do Hyperbot podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 03:27:35 (UTC+8)

