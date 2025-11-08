Aktuálna dnešná cena Hyperbot je 0.02002USD. Trhová kapitalizácia BOT je --USD. Sledujte aktualizácie cien BOT v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!Aktuálna dnešná cena Hyperbot je 0.02002USD. Trhová kapitalizácia BOT je --USD. Sledujte aktualizácie cien BOT v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!
Aktuálna dnešná cena Hyperbot (BOT) je $ 0.02002, s 3.41% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny BOT na USD konverzný kurz je $ 0.02002 za BOT.
Hyperbot sa v súčasnosti radí na #- podľa trhovej kapitalizácie pri --, pričom počet coinov v obehu je -- BOT. Počas posledných 24 hodín sa BOTobchodovalo v rozmedzí od $ 0.0191 (low) do $ 0.02048 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni --, zatiaľ čo historické minimum bolo --.
V krátkodobom vývoji sa BOT zmenilo o +1.31% za poslednú hodinu a o -12.85% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 54.80K.
Hyperbot (BOT) informácie o trhu
--
----
$ 54.80K
$ 54.80K$ 54.80K
$ 20.02M
$ 20.02M$ 20.02M
--
----
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
BSC
Aktuálna trhová kapitalizácia Hyperbot je --, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 54.80K. Počet coinov v obehu BOT je --, pričom celková zásoba je 1000000000. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 20.02M.
História cien Hyperbot v USD
24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 0.0191
$ 0.0191$ 0.0191
24 hod Low
$ 0.02048
$ 0.02048$ 0.02048
24 hod High
$ 0.0191
$ 0.0191$ 0.0191
$ 0.02048
$ 0.02048$ 0.02048
--
----
--
----
+1.31%
+3.41%
-12.85%
-12.85%
Hyperbot (BOT) história cien USD
Sledujte zmeny cien Hyperbot za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:
Obdobie
Zmeniť (USD)
Zmeniť (%)
Dnes
$ +0.0006589
+3.41%
30 dní
$ -0.08323
-80.62%
60 dní
$ -0.03078
-60.60%
90 dní
$ -0.00498
-19.92%
Hyperbot dnešná zmena ceny
Dnes BOT zaznamenal zmenu o $ +0.0006589 (+3.41%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.
Hyperbot zmena ceny za 30 dní
Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ -0.08323 (-80.62%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.
Hyperbot zmena ceny za 60 dní
Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal BOT zmenu o $ -0.03078 (-60.60%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.
Hyperbot zmena ceny za 90 dní
Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ -0.00498 (-19.92%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.
Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby Hyperbot (BOT)?
Poznatky riadené umelou inteligenciou, ktoré analyzujú najnovšie cenové pohyby Hyperbot, trendy v objeme obchodovania a ukazovatele nálady na trhu a poskytujú aktualizácie v reálnom čase na identifikáciu obchodných príležitostí a podporu informovaného rozhodovania.
Aké faktory ovplyvňujú ceny Hyperbot?
Several key factors influence Hyperbot (BOT) token prices:
Market Demand: User adoption of Hyperbot's AI trading services directly affects token demand and pricing.
Utility & Features: The token's practical use cases within the Hyperbot ecosystem, including trading fees, staking rewards, and governance rights.
Trading Volume: Higher trading activity typically correlates with price volatility and market interest.
Platform Performance: The effectiveness and reliability of Hyperbot's AI trading algorithms influence user trust and token value.
Competition: Performance relative to other AI trading platforms and DeFi projects affects market positioning.
Token Supply: Circulating supply, burn mechanisms, and tokenomics structure influence scarcity and value.
Partnerships: Strategic alliances and integrations can drive adoption and price appreciation.
Regulatory Environment: Crypto regulations impact overall market conditions and specific project viability.
Technical Developments: Platform updates, new features, and technological improvements affect long-term value propositions.
These factors interact dynamically, creating price fluctuations based on changing market conditions and project fundamentals.
Prečo chcú ľudia dnes poznať cenu Hyperbot?
People want to know Hyperbot (BOT) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, identifying buying or selling opportunities, monitoring market trends, and assessing potential profits or losses. Real-time price data helps investors time their trades effectively and manage risk in the volatile cryptocurrency market.
Cenové predikcie pre Hyperbot
Cenová predikcia Hyperbot (BOT) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena BOT v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia Hyperbot (BOT) pre rok 2040 (o 15 rokov)
V roku 2040 by cena Hyperbot mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.
MEXC nástroje Na prognózy scenárov v reálnom čase a personalizovanejšiu analýzu môžu používatelia využiť nástroj MEXC na cenové predikcie a AI informácie o trhu.
Vyhlásenie: Tieto scenáre sú ilustračné a vzdelávacie; kryptomeny sú volatilné – pred rozhodnutím si urobte vlastný prieskum (DYOR). Chcete vedieť, akú cenu dosiahne Hyperbot v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku BOT cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na Hyperbot Cenové predikcie.
O Hyperbot
BOT (Bounce Token) is a decentralized auction protocol that enables users to create, bid, and participate in auctions on the Ethereum blockchain. The protocol is designed to facilitate a variety of auction formats, including fixed swap auctions, English auctions, and Dutch auctions, among others. BOT serves as the native utility token of the Bounce platform, providing users with access to platform features, voting rights in the governance of the protocol, and incentives to maintain the ecosystem's health and growth. The token's issuance follows a deflationary model, with a portion of the supply being burned over time to potentially preserve and enhance its value.
BOT (Bounce Token) is a decentralized auction protocol that enables users to create, bid, and participate in auctions on the Ethereum blockchain. The protocol is designed to facilitate a variety of auction formats, including fixed swap auctions, English auctions, and Dutch auctions, among others. BOT serves as the native utility token of the Bounce platform, providing users with access to platform features, voting rights in the governance of the protocol, and incentives to maintain the ecosystem's health and growth. The token's issuance follows a deflationary model, with a portion of the supply being burned over time to potentially preserve and enhance its value.
Ako nakupovať a investovať Hyperbot
Ste pripravení začať s Hyperbot? Nákup BOT na MEXC je rýchly a vhodný pre začiatočníkov. Po prvom nákupe môžete začať obchodovať okamžite. Ak sa chcete dozvedieť viac, pozrite si v našom úplnom sprievodcovi nákupom Hyperbot. Nižšie nájdete stručný prehľad 5 krokov, ktoré vám pomôžu začať cestu Hyperbot (BOT) nákupu.
1. krok
Zaregistrujte si účet a dokončite KYC
Najprv si zaregistrujte účet a vyplňte KYC na MEXC. Môžete tak urobiť na oficiálnej webovej stránke MEXC alebo v aplikácii MEXC pomocou svojho telefónneho čísla alebo e-mailovej adresy.
Na webovej lokalite MEXC kliknite na Spot v hornej lište a vyhľadajte preferované tokeny.
Krok 4
Vyberte si tokeny
K dispozícii je viac ako -- tokenov, takže si môžete ľahko kúpiť Bitcoin, Ethereum a trendové tokeny.
Krok 5
Dokončite svoj nákup
Zadajte sumu tokenov alebo jej ekvivalent v miestnej mene. Kliknite na tlačidlo Kúpiť a Hyperbot sa okamžite pripíše do vašej peňaženky.
Čo môžete urobiť s Hyperbot
Vlastníctvo Hyperbot vám umožňuje otvoriť viac dverí, ako len kúpiť a držať. Môžete obchodovať s BTC na stovkách trhov, získavať pasívne odmeny prostredníctvom flexibilného stakovania a sporiacich produktov alebo využívať profesionálne obchodné nástroje na rast svojho majetku. Či už ste začiatočník alebo profesionálny skúsený investor, MEXC vám uľahčí maximalizáciu vášho krypto potenciálu. Nižšie sú uvedené štyri hlavné spôsoby, ako môžete čo najlepšie využiť svoje tokeny Bitcoin
Okrem toho môžete obchodovať s vybranými spotovými tokenmi úplne bez poplatkov prostredníctvom MEXC Zero Fee Fest.
Čo je Hyperbot (BOT)
Hyperbot is an AI–powered on–chain contract trading terminal that aggregates data and execution across multiple DEXs, enabling users to track smart money and whales, detect market signals, and perform intelligent copy trading with greater speed and precision.
Hyperbot is an AI–powered on–chain contract trading terminal that aggregates data and execution across multiple DEXs, enabling users to track smart money and whales, detect market signals, and perform intelligent copy trading with greater speed and precision.
Hyperbot Zdroj
Pre hlbšie pochopenie Hyperbot zvážte preskúmanie ďalších zdrojov, ako sú biela kniha, oficiálna webová stránka a ďalšie publikácie:
Ak by hodnota Hyperbot rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do Hyperbot podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Koľko dnes stojíHyperbot?
Dnešná cena Hyperbot je $ 0.02002. V sekcii História cien nájdete informácie o histórii cien za dnešok, 30 dní, 60 dní a 90 dní.
Je Hyperbot stále dobrou investíciou?
Hyperbot zostáva aktívne obchodovanou kryptomenou s prebiehajúcou trhovou aktivitou a rozvojom ekosystému. Investície do kryptomien, ako napríklad do BOT, sú však zo svojej podstaty nestabilné a mali by zodpovedať vašej osobnej tolerancii voči riziku. Pred finančnými rozhodnutiami a investíciami si vždy urobte nezávislý prieskum (DYOR) a zvážte podmienky na trhu.
Aký je denný objem obchodovania s Hyperbot?
Na MEXC sa za posledných 24 hodín zobchodovalo Hyperbot v hodnote $ 54.80K.
Aká je aktuálna cena Hyperbot?
Živá cena BOT sa aktualizuje v reálnom čase na základe globálnej obchodnej aktivity na hlavných burzách vrátane MEXC. Trhové ceny neustále kolíšu v dôsledku zmien likvidity, objemu obchodovania a celkového sentimentu. Ak chcete zobraziť najnovšiu cenu Hyperbot vo vašej preferovanej mene, navštívte stránku Cena BOT, kde nájdete ďalšie informácie.
Čo ovplyvňuje cenu Hyperbot?
Cenu BOT ovplyvňuje niekoľko kľúčových faktorov vrátane celkovej nálady na trhu, objemu obchodovania, technologického vývoja a trendov prijímania používateľmi. Dôležitú úlohu pri pohybe cien zohrávajú aj širšie makroekonomické podmienky, ako sú zmeny úrokových sadzieb, cykly likvidity a regulačné opatrenia.
Ak chcete byť informovaní o zmenách na trhu v reálnom čase a aktualizáciách projektov, navštívte MEXC News, kde nájdete najnovšie analýzy a poznatky o kryptomenách.
Ktorý token má najvyšší objem obchodovania na MEXC?
Nižšie sú uvedené aktuálne najviac obchodované tokeny na MEXC podľa 24-hodinového objemu obchodovania. Ceny a výkonnosť sa priebežne aktualizujú na základe živých trhových údajov.
Token s najväčším záujmom
Cena
Zmeniť
BTC
102,887.95
+2.07%
ETH
3,428.32
+3.96%
SOL
163.03
+4.90%
COAI
1.1895
+8.85%
USDC
1.0005
0.00%
Ako môžem zadať príkaz Stop-loss alebo Take-profit pre BOT na MEXC?
MEXC podporuje príkazy Stop-loss a Take-profit, ktoré pomáhajú automaticky riadiť riziko.
1. Prejdite do sekcie Spot alebo Obchodovanie s futures a vyberte pár BOT/USDT.
2. V ponuke typu príkazu vyberte „Stop-Limit“ alebo „Spúšťač príkazu“.
3. Nastavte spúšťaciu cenu (úroveň, ktorá aktivuje príkaz) a cenu vykonania (cena, za ktorú bude príkaz vyplnený).
4. Potvrďte podrobnosti o príkaze a odošlite ho.
Váš Stop-loss príkaz sa aktivuje, ak sa cena Hyperbot pohne proti vašej pozícii, zatiaľ čo Take-profit príkaz sa vykoná automaticky, keď dosiahne vašu cieľovú úroveň zisku.
Podrobné príklady a návody nájdete v príručke MEXC na spotové obchodovanie
Zvýši sa cena Hyperbot v tomto roku?
Cena Hyperbot by sa v tomto roku mohla zvýšiť v závislosti od podmienok na trhu a vývoja projektov. Pre hlbšiu analýzu si prečítajte cenovú predikciu Hyperbot (BOT).
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 03:27:35 (UTC+8)
Hyperbot (BOT) dôležité aktualizácie v odvetví
Čas (UTC+8)
Typ
Informácie
11-07 01:12:41
Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13
Aktualizácie odvetvia
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30
Aktualizácie odvetvia
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00
Aktualizácie odvetvia
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00
On-chain údaje
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15
Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
Ceny kryptomien sú vystavené vysokým trhovým rizikám a cenovej volatilite. Mali by ste investovať do projektov a produktov, ktoré poznáte a kde rozumiete súvisiacim rizikám. Pred uskutočnením akejkoľvek investície by ste mali dôkladne zvážiť svoje investičné skúsenosti, finančnú situáciu, investičné ciele a toleranciu rizika a poradiť sa s nezávislým finančným poradcom. Tento materiál by nemal slúžiť ako finančné poradenstvo. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Hodnota vašej investície môže klesať aj stúpať a investovaná suma sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť. MEXC nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Ďalšie informácie nájdete v našich podmienkach používania a upozornení na riziká.
Upozorňujeme tiež, že údaje súvisiace s vyššie uvedenou kryptomenou tu prezentovanou (napríklad jej aktuálna cena) sú založené na zdrojoch tretích strán. Sú vám prezentované „tak ako sú“ a slúžia len na informačné účely, bez zastúpenia alebo záruky akéhokoľvek druhu. Odkazy poskytnuté na stránky tretích strán tiež nie sú pod kontrolou spoločnosti MEXC. MEXC nezodpovedá za spoľahlivosť a presnosť takýchto stránok tretích strán a ich obsahu.