Aktuálna dnešná cena Boom je 0.01614USD. Trhová kapitalizácia BOOM je 3,965,909.6875567021692USD. Sledujte aktualizácie cien BOOM v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!

Boom Logo

Boom kurz (BOOM)

1 BOOM na USD aktuálnu cenu:

$0.01615
+3.08%1D
USD
Boom (BOOM) Živý cenový graf
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 03:27:13 (UTC+8)

Dnešná cena Boom

Aktuálna dnešná cena Boom (BOOM) je $ 0.01614, s 3.08% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny BOOM na USD konverzný kurz je $ 0.01614 za BOOM.

Boom sa v súčasnosti radí na #1483 podľa trhovej kapitalizácie pri $ 3.97M, pričom počet coinov v obehu je 245.72M BOOM. Počas posledných 24 hodín sa BOOMobchodovalo v rozmedzí od $ 0.01513 (low) do $ 0.01682 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni $ 0.10212728909564246, zatiaľ čo historické minimum bolo $ 0.006827737632749464.

V krátkodobom vývoji sa BOOM zmenilo o +1.38% za poslednú hodinu a o -33.31% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 385.81K.

Boom (BOOM) informácie o trhu

No.1483

$ 3.97M
$ 385.81K
$ 16.14M
245.72M
1,000,000,000
999,990,145.496732
24.57%

BSC

Aktuálna trhová kapitalizácia Boom je $ 3.97M, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 385.81K. Počet coinov v obehu BOOM je 245.72M, pričom celková zásoba je 999990145.496732. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 16.14M.

História cien Boom v USD

24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 0.01513
24 hod Low
$ 0.01682
24 hod High

$ 0.01513
$ 0.01682
$ 0.10212728909564246
$ 0.006827737632749464
+1.38%

+3.08%

-33.31%

-33.31%

Boom (BOOM) história cien USD

Sledujte zmeny cien Boom za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobieZmeniť (USD)Zmeniť (%)
Dnes$ +0.00048256+3.08%
30 dní$ -0.015198-48.50%
60 dní$ +0.00917+131.56%
90 dní$ +0.001+6.60%
Boom dnešná zmena ceny

Dnes BOOM zaznamenal zmenu o $ +0.00048256 (+3.08%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.

Boom zmena ceny za 30 dní

Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ -0.015198 (-48.50%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.

Boom zmena ceny za 60 dní

Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal BOOM zmenu o $ +0.00917 (+131.56%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.

Boom zmena ceny za 90 dní

Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ +0.001 (+6.60%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.

Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby Boom (BOOM)?

Pozrite si Boomstránku histórie cien.

Analýza umelej inteligencie pre Boom

Poznatky riadené umelou inteligenciou, ktoré analyzujú najnovšie cenové pohyby Boom, trendy v objeme obchodovania a ukazovatele nálady na trhu a poskytujú aktualizácie v reálnom čase na identifikáciu obchodných príležitostí a podporu informovaného rozhodovania.

Aké faktory ovplyvňujú ceny Boom?

BOOM token prices are influenced by several key factors:

Market Sentiment: Overall crypto market trends and investor confidence directly impact BOOM's value.

Utility & Adoption: Real-world use cases, partnerships, and platform integration drive demand.

Supply Dynamics: Token burning mechanisms, staking rewards, and circulating supply affect scarcity.

Trading Volume: Higher liquidity and exchange listings improve price stability.

Community Growth: Active user base and social media presence boost market interest.

Regulatory News: Government policies on cryptocurrencies create price volatility.

Technical Developments: Platform updates, security improvements, and new features influence investor perception.

Whale Activity: Large holder transactions can cause significant price movements.

Prečo chcú ľudia dnes poznať cenu Boom?

People want to know Boom (BOOM) price today for several key reasons: active trading decisions, portfolio management, and market timing. Traders need real-time prices to execute buy/sell orders profitably. Investors monitor daily fluctuations to assess their holdings' value and make strategic moves.

Cenové predikcie pre Boom

Cenová predikcia Boom (BOOM) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena BOOM v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia Boom (BOOM) pre rok 2040 (o 15 rokov)

V roku 2040 by cena Boom mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.

MEXC nástroje
Na prognózy scenárov v reálnom čase a personalizovanejšiu analýzu môžu používatelia využiť nástroj MEXC na cenové predikcie a AI informácie o trhu.
Vyhlásenie: Tieto scenáre sú ilustračné a vzdelávacie; kryptomeny sú volatilné – pred rozhodnutím si urobte vlastný prieskum (DYOR).
Chcete vedieť, akú cenu dosiahne Boom v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku BOOM cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na Boom Cenové predikcie.

O Boom

BOOM is a cryptocurrency asset that operates on a decentralized blockchain network. It is primarily designed to facilitate peer-to-peer transactions, allowing users to send and receive payments in a secure and efficient manner. BOOM employs a proof-of-stake consensus mechanism, which is widely recognized for its energy efficiency compared to the traditional proof-of-work model. The asset's issuance model is based on a fixed supply, with new coins released into the ecosystem through a process known as staking. In addition to its role in transactions, BOOM is also used within its native ecosystem to participate in governance decisions, providing holders with a say in the development and direction of the platform.

Ako nakupovať a investovať Boom

Ste pripravení začať s Boom? Nákup BOOM na MEXC je rýchly a vhodný pre začiatočníkov. Po prvom nákupe môžete začať obchodovať okamžite. Ak sa chcete dozvedieť viac, pozrite si v našom úplnom sprievodcovi nákupom Boom. Nižšie nájdete stručný prehľad 5 krokov, ktoré vám pomôžu začať cestu Boom (BOOM) nákupu.

1. krok

Zaregistrujte si účet a dokončite KYC

Najprv si zaregistrujte účet a vyplňte KYC na MEXC. Môžete tak urobiť na oficiálnej webovej stránke MEXC alebo v aplikácii MEXC pomocou svojho telefónneho čísla alebo e-mailovej adresy.
Krok 2

Pridajte USDT, USDC alebo USDE do peňaženky

USDT, USDC a USDE uľahčujú obchodovanie na MEXC. USDT, USDC a USDE si môžete kúpiť bankovým prevodom, mimoburzovým obchodovaním alebo P2P obchodovaním.

Krok 3

Prejdite na stránku Spotové obchodovanie

Na webovej lokalite MEXC kliknite na Spot v hornej lište a vyhľadajte preferované tokeny.
Krok 4

Vyberte si tokeny

K dispozícii je viac ako 245.72M tokenov, takže si môžete ľahko kúpiť Bitcoin, Ethereum a trendové tokeny.
Krok 5

Dokončite svoj nákup

Zadajte sumu tokenov alebo jej ekvivalent v miestnej mene. Kliknite na tlačidlo Kúpiť a Boom sa okamžite pripíše do vašej peňaženky.
Sprievodca – ako kúpiť Boom (BOOM)

Čo môžete urobiť s Boom

Vlastníctvo Boom vám umožňuje otvoriť viac dverí, ako len kúpiť a držať. Môžete obchodovať s BTC na stovkách trhov, získavať pasívne odmeny prostredníctvom flexibilného stakovania a sporiacich produktov alebo využívať profesionálne obchodné nástroje na rast svojho majetku. Či už ste začiatočník alebo profesionálny skúsený investor, MEXC vám uľahčí maximalizáciu vášho krypto potenciálu. Nižšie sú uvedené štyri hlavné spôsoby, ako môžete čo najlepšie využiť svoje tokeny Bitcoin

Obchodovanie s extrémne nízkymi poplatkami na MEXC

Nákup Boom (BOOM) na MEXC znamená väčšiu hodnotu za vaše peniaze. Ako jedna z platforiem s najnižšími poplatkami za krypto transakcie na trhu vám MEXC pomáha znížiť náklady už od prvého obchodu.

Pozrite si konkurenčné obchodné poplatky MEXC

Okrem toho môžete obchodovať s vybranými spotovými tokenmi úplne bez poplatkov prostredníctvom MEXC Zero Fee Fest.

Čo je Boom (BOOM)

Boom is the pioneer AI-powered data incentive layer designed to bridge the gap between off-chain activity and on-chain economies. Evolving from GamerBoom, the platform now supports not just gaming, but also social networks, real-world assets (RWA), and internet-scale capital markets through intelligent, decentralized data infrastructure.

Boom Zdroj

Pre hlbšie pochopenie Boom zvážte preskúmanie ďalších zdrojov, ako sú biela kniha, oficiálna webová stránka a ďalšie publikácie:

Biela kniha
Oficiálna Boom webová stránka
Prieskumník blokov

Ľudia sa tiež pýtajú: Ďalšie otázky o Boom

Akú hodnotu bude mať 1 Boom v roku 2030?
Ak by hodnota Boom rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do Boom podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Boom (BOOM) dôležité aktualizácie v odvetví

Čas (UTC+8)TypInformácie
11-07 01:12:41Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Aktualizácie odvetvia
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Aktualizácie odvetvia
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Aktualizácie odvetvia
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00On-chain údaje
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

Zrieknutie sa zodpovednosti

Ceny kryptomien sú vystavené vysokým trhovým rizikám a cenovej volatilite. Mali by ste investovať do projektov a produktov, ktoré poznáte a kde rozumiete súvisiacim rizikám. Pred uskutočnením akejkoľvek investície by ste mali dôkladne zvážiť svoje investičné skúsenosti, finančnú situáciu, investičné ciele a toleranciu rizika a poradiť sa s nezávislým finančným poradcom. Tento materiál by nemal slúžiť ako finančné poradenstvo. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Hodnota vašej investície môže klesať aj stúpať a investovaná suma sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť. MEXC nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Ďalšie informácie nájdete v našich podmienkach používania a upozornení na riziká. Upozorňujeme tiež, že údaje súvisiace s vyššie uvedenou kryptomenou tu prezentovanou (napríklad jej aktuálna cena) sú založené na zdrojoch tretích strán. Sú vám prezentované „tak ako sú“ a slúžia len na informačné účely, bez zastúpenia alebo záruky akéhokoľvek druhu. Odkazy poskytnuté na stránky tretích strán tiež nie sú pod kontrolou spoločnosti MEXC. MEXC nezodpovedá za spoľahlivosť a presnosť takýchto stránok tretích strán a ich obsahu.

