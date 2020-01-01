BOOK OF ETHEREUM (BOOE) tokenomika

BOOK OF ETHEREUM (BOOE) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o BOOK OF ETHEREUM (BOOE) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
BOOK OF ETHEREUM (BOOE) informácie

In a space often swayed by short-term gains and fleeting projects, BOOE has emerged as a vision-driven ecosystem built on professionalism, ethics, and community. With its steadfast team, ethical whale, and cult-like following, BOOE stands as a beacon of long-term belief.

Oficiálna webová stránka:
https://bookofeth.xyz/
Biela kniha:
https://bookofeth.xyz/#book
Prieskumník blokov:
https://etherscan.io/token/0x289ff00235d2b98b0145ff5d4435d3e92f9540a6

BOOK OF ETHEREUM (BOOE) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre BOOK OF ETHEREUM (BOOE) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 19.27M
$ 19.27M$ 19.27M
Celková ponuka:
$ 100.00M
$ 100.00M$ 100.00M
Počet coinov v obehu:
$ 96.19M
$ 96.19M$ 96.19M
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 20.04M
$ 20.04M$ 20.04M
Historické maximum:
$ 0.747
$ 0.747$ 0.747
Historické minimum:
$ 0.008879381003767716
$ 0.008879381003767716$ 0.008879381003767716
Aktuálna cena:
$ 0.20037
$ 0.20037$ 0.20037

BOOK OF ETHEREUM (BOOE) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky BOOK OF ETHEREUM (BOOE) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet BOOE tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu BOOE tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili BOOE tokenomiku, preskúmajte cenu BOOE tokenu naživo!

Ako kúpiť BOOE

Máte záujem pridať BOOK OF ETHEREUM (BOOE) do svojho portfólia? MEXC podporuje rôzne spôsoby nákupu BOOE vrátane kreditných kariet, bankových prevodov a peer-to-peer obchodovania. Či už ste začiatočník alebo profesionál, MEXC umožňuje jednoduchý a bezpečný nákup krypta.

BOOK OF ETHEREUM (BOOE) história cien

Analýza histórie cien BOOE pomáha používateľom pochopiť minulé pohyby na trhu, kľúčové úrovne podpory/odporu a vzory volatility. Či už sledujete historické maximá alebo identifikujete trendy, historické údaje sú dôležitou súčasťou predpovedania cien a technickej analýzy.

BOOE cenová predikcia

Chcete vedieť, kam BOOE asi smeruje? Naša BOOE stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.

Prečo by ste si mali vybrať MEXC?

MEXC je jednou z najlepších svetových kryptobúrz, ktorej dôverujú milióny používateľov na celom svete. Či už ste začiatočník, alebo profesionál, MEXC je najjednoduchšia cesta ku kryptu.

Zrieknutie sa zodpovednosti

Tokenomické údaje na tejto stránke pochádzajú zo zdrojov tretích strán. Spoločnosť MEXC nezaručuje ich presnosť. Pred investíciou vykonajte dôkladný prieskum.