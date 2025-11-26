BOMO on Base (BOMO) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o BOMO on Base (BOMO) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-26 04:58:29 (UTC+8)
USD

BOMO on Base (BOMO) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre BOMO on Base (BOMO) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 138.00K
$ 138.00K
Celková ponuka:
$ 500.00M
$ 500.00M
Počet coinov v obehu:
$ 381.00M
$ 381.00M
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 181.10K
$ 181.10K
Historické maximum:
$ 0.02592
$ 0.02592
Historické minimum:
$ 0.000006003498518756
$ 0.000006003498518756
Aktuálna cena:
$ 0.0003622
$ 0.0003622

BOMO on Base (BOMO) informácie

Bomo is driven by its passionate holders who share a common interest in fun, memes, and the potential of decentralized finance.

Oficiálna webová stránka:
https://bomobase.fyi/
Prieskumník blokov:
https://basescan.org/token/0x0215eD0FE07951b2CD68e1b39fFbd0a841fE3C6E

BOMO on Base (BOMO) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky BOMO on Base (BOMO) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet BOMO tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu BOMO tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili BOMO tokenomiku, preskúmajte cenu BOMO tokenu naživo!

Ako kúpiť BOMO

Máte záujem pridať BOMO on Base (BOMO) do svojho portfólia? MEXC podporuje rôzne spôsoby nákupu BOMO vrátane kreditných kariet, bankových prevodov a peer-to-peer obchodovania. Či už ste začiatočník alebo profesionál, MEXC umožňuje jednoduchý a bezpečný nákup krypta.

BOMO on Base (BOMO) história cien

Analýza histórie cien BOMO pomáha používateľom pochopiť minulé pohyby na trhu, kľúčové úrovne podpory/odporu a vzory volatility. Či už sledujete historické maximá alebo identifikujete trendy, historické údaje sú dôležitou súčasťou predpovedania cien a technickej analýzy.

BOMO cenová predikcia

Chcete vedieť, kam BOMO asi smeruje? Naša BOMO stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.

Prečo by ste si mali vybrať MEXC?

Prečo by ste si mali vybrať MEXC?

MEXC je jednou z najlepších svetových kryptobúrz, ktorej dôverujú milióny používateľov na celom svete.

Viac ako 4 000 obchodných párov na spotových a futures trhoch
Najrýchlejšie zaradenie tokenov medzi burzami CEX
Najvyššia likvidita v rámci celého odvetvia
Najnižšie poplatky s nepretržitým zákazníckym servisom
100%+ transparentnosť rezervných tokenov pre prostriedky používateľov
Mimoriadne nízke vstupné bariéry: nákup krypta len za 1 USDT
Kúpte si krypto len za 1 USDT: Najjednoduchší spôsob, ako sa dostať ku kryptu!

