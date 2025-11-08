Aktuálna dnešná cena BOMO on Base je 0.0003008USD. Trhová kapitalizácia BOMO je 114,604.8USD. Sledujte aktualizácie cien BOMO v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!Aktuálna dnešná cena BOMO on Base je 0.0003008USD. Trhová kapitalizácia BOMO je 114,604.8USD. Sledujte aktualizácie cien BOMO v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!
Aktuálna dnešná cena BOMO on Base (BOMO) je $ 0.0003008, s 3.65% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny BOMO na USD konverzný kurz je $ 0.0003008 za BOMO.
BOMO on Base sa v súčasnosti radí na #2989 podľa trhovej kapitalizácie pri $ 114.60K, pričom počet coinov v obehu je 381.00M BOMO. Počas posledných 24 hodín sa BOMOobchodovalo v rozmedzí od $ 0.00025 (low) do $ 0.0004059 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni $ 0.022125194895044928, zatiaľ čo historické minimum bolo $ 0.000006003498518756.
V krátkodobom vývoji sa BOMO zmenilo o 0.00% za poslednú hodinu a o -27.22% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 709.70.
BOMO on Base (BOMO) informácie o trhu
No.2989
$ 114.60K
$ 709.70
$ 150.40K
381.00M
500,000,000
500,000,000
76.20%
BASE
Aktuálna trhová kapitalizácia BOMO on Base je $ 114.60K, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 709.70. Počet coinov v obehu BOMO je 381.00M, pričom celková zásoba je 500000000. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 150.40K.
História cien BOMO on Base v USD
24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 0.00025
24 hod Low
$ 0.0004059
24 hod High
$ 0.00025
$ 0.0004059
$ 0.022125194895044928
$ 0.000006003498518756
0.00%
-3.65%
-27.22%
-27.22%
BOMO on Base (BOMO) história cien USD
Sledujte zmeny cien BOMO on Base za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:
Obdobie
Zmeniť (USD)
Zmeniť (%)
Dnes
$ -0.000011395
-3.65%
30 dní
$ -0.0034892
-92.07%
60 dní
$ -0.0161692
-98.18%
90 dní
$ -0.0045202
-93.77%
BOMO on Base dnešná zmena ceny
Dnes BOMO zaznamenal zmenu o $ -0.000011395 (-3.65%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.
BOMO on Base zmena ceny za 30 dní
Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ -0.0034892 (-92.07%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.
BOMO on Base zmena ceny za 60 dní
Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal BOMO zmenu o $ -0.0161692 (-98.18%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.
BOMO on Base zmena ceny za 90 dní
Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ -0.0045202 (-93.77%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.
Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby BOMO on Base (BOMO)?
Poznatky riadené umelou inteligenciou, ktoré analyzujú najnovšie cenové pohyby BOMO on Base, trendy v objeme obchodovania a ukazovatele nálady na trhu a poskytujú aktualizácie v reálnom čase na identifikáciu obchodných príležitostí a podporu informovaného rozhodovania.
Aké faktory ovplyvňujú ceny BOMO on Base?
BOMO token prices on Base are influenced by several key factors:
Base Network Adoption: Increased usage and development on the Base blockchain can drive demand for BOMO tokens.
Trading Volume: Higher trading activity typically correlates with price volatility and potential appreciation.
Token Utility: The practical use cases and functionality of BOMO within its ecosystem affect long-term value.
Liquidity: Available liquidity on decentralized exchanges impacts price stability and trading efficiency.
Community Growth: Active community engagement and social media presence can influence market perception.
Partnership Announcements: Strategic collaborations or integrations may trigger price movements.
Regulatory News: Cryptocurrency regulations and compliance developments affect investor confidence.
Technical Analysis: Chart patterns and trading indicators guide investor decisions.
Supply Dynamics: Token distribution, staking mechanisms, and burn events impact scarcity and demand balance.
Prečo chcú ľudia dnes poznať cenu BOMO on Base?
People want to know BOMO on Base price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, identifying buying or selling opportunities, monitoring market volatility, and assessing investment returns. Real-time price data helps traders time their entries and exits effectively in the volatile crypto market.
Cenové predikcie pre BOMO on Base
Cenová predikcia BOMO on Base (BOMO) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena BOMO v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia BOMO on Base (BOMO) pre rok 2040 (o 15 rokov)
V roku 2040 by cena BOMO on Base mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.
MEXC nástroje Na prognózy scenárov v reálnom čase a personalizovanejšiu analýzu môžu používatelia využiť nástroj MEXC na cenové predikcie a AI informácie o trhu.
Vyhlásenie: Tieto scenáre sú ilustračné a vzdelávacie; kryptomeny sú volatilné – pred rozhodnutím si urobte vlastný prieskum (DYOR). Chcete vedieť, akú cenu dosiahne BOMO on Base v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku BOMO cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na BOMO on Base Cenové predikcie.
O BOMO on Base
BOMO is a cryptocurrency that operates on a decentralized platform, focusing on providing solutions for the digital advertising industry. It aims to leverage blockchain technology to create a more transparent and efficient advertising ecosystem, where advertisers and content creators can interact directly without the need for intermediaries. BOMO uses a Proof of Stake (PoS) consensus mechanism, which is known for its energy efficiency compared to Proof of Work systems. The token is used within the BOMO ecosystem for transactions, rewards, and governance, allowing users to participate in decision-making processes.
Ako nakupovať a investovať BOMO on Base
Ste pripravení začať s BOMO on Base? Nákup BOMO na MEXC je rýchly a vhodný pre začiatočníkov. Po prvom nákupe môžete začať obchodovať okamžite. Ak sa chcete dozvedieť viac, pozrite si v našom úplnom sprievodcovi nákupom BOMO on Base. Nižšie nájdete stručný prehľad 5 krokov, ktoré vám pomôžu začať cestu BOMO on Base (BOMO) nákupu.
1. krok
Zaregistrujte si účet a dokončite KYC
Najprv si zaregistrujte účet a vyplňte KYC na MEXC. Môžete tak urobiť na oficiálnej webovej stránke MEXC alebo v aplikácii MEXC pomocou svojho telefónneho čísla alebo e-mailovej adresy.
Na webovej lokalite MEXC kliknite na Spot v hornej lište a vyhľadajte preferované tokeny.
Krok 4
Vyberte si tokeny
K dispozícii je viac ako 381.00M tokenov, takže si môžete ľahko kúpiť Bitcoin, Ethereum a trendové tokeny.
Krok 5
Dokončite svoj nákup
Zadajte sumu tokenov alebo jej ekvivalent v miestnej mene. Kliknite na tlačidlo Kúpiť a BOMO on Base sa okamžite pripíše do vašej peňaženky.
Čo môžete urobiť s BOMO on Base
Vlastníctvo BOMO on Base vám umožňuje otvoriť viac dverí, ako len kúpiť a držať. Môžete obchodovať s BTC na stovkách trhov, získavať pasívne odmeny prostredníctvom flexibilného stakovania a sporiacich produktov alebo využívať profesionálne obchodné nástroje na rast svojho majetku. Či už ste začiatočník alebo profesionálny skúsený investor, MEXC vám uľahčí maximalizáciu vášho krypto potenciálu. Nižšie sú uvedené štyri hlavné spôsoby, ako môžete čo najlepšie využiť svoje tokeny Bitcoin
Obchodovanie s extrémne nízkymi poplatkami na MEXC
Nákup BOMO on Base (BOMO) na MEXC znamená väčšiu hodnotu za vaše peniaze. Ako jedna z platforiem s najnižšími poplatkami za krypto transakcie na trhu vám MEXC pomáha znížiť náklady už od prvého obchodu.
Ľudia sa tiež pýtajú: Ďalšie otázky o BOMO on Base
Akú hodnotu bude mať 1 BOMO on Base v roku 2030?
Ak by hodnota BOMO on Base rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do BOMO on Base podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Koľko dnes stojíBOMO on Base?
Dnešná cena BOMO on Base je $ 0.0003008. V sekcii História cien nájdete informácie o histórii cien za dnešok, 30 dní, 60 dní a 90 dní.
Je BOMO on Base stále dobrou investíciou?
BOMO on Base zostáva aktívne obchodovanou kryptomenou s prebiehajúcou trhovou aktivitou a rozvojom ekosystému. Investície do kryptomien, ako napríklad do BOMO, sú však zo svojej podstaty nestabilné a mali by zodpovedať vašej osobnej tolerancii voči riziku. Pred finančnými rozhodnutiami a investíciami si vždy urobte nezávislý prieskum (DYOR) a zvážte podmienky na trhu.
Aký je denný objem obchodovania s BOMO on Base?
Na MEXC sa za posledných 24 hodín zobchodovalo BOMO on Base v hodnote $ 709.70.
Aká je aktuálna cena BOMO on Base?
Živá cena BOMO sa aktualizuje v reálnom čase na základe globálnej obchodnej aktivity na hlavných burzách vrátane MEXC. Trhové ceny neustále kolíšu v dôsledku zmien likvidity, objemu obchodovania a celkového sentimentu. Ak chcete zobraziť najnovšiu cenu BOMO on Base vo vašej preferovanej mene, navštívte stránku Cena BOMO, kde nájdete ďalšie informácie.
Čo ovplyvňuje cenu BOMO on Base?
Cenu BOMO ovplyvňuje niekoľko kľúčových faktorov vrátane celkovej nálady na trhu, objemu obchodovania, technologického vývoja a trendov prijímania používateľmi. Dôležitú úlohu pri pohybe cien zohrávajú aj širšie makroekonomické podmienky, ako sú zmeny úrokových sadzieb, cykly likvidity a regulačné opatrenia.
Ak chcete byť informovaní o zmenách na trhu v reálnom čase a aktualizáciách projektov, navštívte MEXC News, kde nájdete najnovšie analýzy a poznatky o kryptomenách.
Ktorý token má najvyšší objem obchodovania na MEXC?
Nižšie sú uvedené aktuálne najviac obchodované tokeny na MEXC podľa 24-hodinového objemu obchodovania. Ceny a výkonnosť sa priebežne aktualizujú na základe živých trhových údajov.
Token s najväčším záujmom
Cena
Zmeniť
BTC
102,892.12
+2.07%
ETH
3,429.23
+3.99%
SOL
162.99
+4.87%
COAI
1.1917
+9.06%
USDC
1.0005
0.00%
Ako môžem zadať príkaz Stop-loss alebo Take-profit pre BOMO na MEXC?
MEXC podporuje príkazy Stop-loss a Take-profit, ktoré pomáhajú automaticky riadiť riziko.
1. Prejdite do sekcie Spot alebo Obchodovanie s futures a vyberte pár BOMO/USDT.
2. V ponuke typu príkazu vyberte „Stop-Limit“ alebo „Spúšťač príkazu“.
3. Nastavte spúšťaciu cenu (úroveň, ktorá aktivuje príkaz) a cenu vykonania (cena, za ktorú bude príkaz vyplnený).
4. Potvrďte podrobnosti o príkaze a odošlite ho.
Váš Stop-loss príkaz sa aktivuje, ak sa cena BOMO on Base pohne proti vašej pozícii, zatiaľ čo Take-profit príkaz sa vykoná automaticky, keď dosiahne vašu cieľovú úroveň zisku.
Podrobné príklady a návody nájdete v príručke MEXC na spotové obchodovanie
Zvýši sa cena BOMO on Base v tomto roku?
Cena BOMO on Base by sa v tomto roku mohla zvýšiť v závislosti od podmienok na trhu a vývoja projektov. Pre hlbšiu analýzu si prečítajte cenovú predikciu BOMO on Base (BOMO).
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 03:27:06 (UTC+8)
BOMO on Base (BOMO) dôležité aktualizácie v odvetví
Čas (UTC+8)
Typ
Informácie
11-07 01:12:41
Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13
Aktualizácie odvetvia
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30
Aktualizácie odvetvia
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00
Aktualizácie odvetvia
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00
On-chain údaje
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15
Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
Ceny kryptomien sú vystavené vysokým trhovým rizikám a cenovej volatilite. Mali by ste investovať do projektov a produktov, ktoré poznáte a kde rozumiete súvisiacim rizikám. Pred uskutočnením akejkoľvek investície by ste mali dôkladne zvážiť svoje investičné skúsenosti, finančnú situáciu, investičné ciele a toleranciu rizika a poradiť sa s nezávislým finančným poradcom. Tento materiál by nemal slúžiť ako finančné poradenstvo. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Hodnota vašej investície môže klesať aj stúpať a investovaná suma sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť. MEXC nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Ďalšie informácie nájdete v našich podmienkach používania a upozornení na riziká.
Upozorňujeme tiež, že údaje súvisiace s vyššie uvedenou kryptomenou tu prezentovanou (napríklad jej aktuálna cena) sú založené na zdrojoch tretích strán. Sú vám prezentované „tak ako sú“ a slúžia len na informačné účely, bez zastúpenia alebo záruky akéhokoľvek druhu. Odkazy poskytnuté na stránky tretích strán tiež nie sú pod kontrolou spoločnosti MEXC. MEXC nezodpovedá za spoľahlivosť a presnosť takýchto stránok tretích strán a ich obsahu.