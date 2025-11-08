BurzaDEX+
Aktuálna dnešná cena BOMO on Base je 0.0003008USD. Trhová kapitalizácia BOMO je 114,604.8USD. Sledujte aktualizácie cien BOMO v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!

Viac informácií o BOMO

BOMO informácie o cene

Čo je BOMO

BOMO oficiálna webová stránka

BOMO tokenomika

BOMO predpoveď cien

BOMO história

BOMO Sprievodca nákupom

BOMO-na-fiat prevodník mien

BOMO spot

Pre-market

Zarábať

Airdrop+

Novinky

Blog

Zistiť

BOMO on Base Logo

BOMO on Base kurz (BOMO)

1 BOMO na USD aktuálnu cenu:

$0.0003008
$0.0003008
-3.65%1D
USD
BOMO on Base (BOMO) Živý cenový graf
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 03:27:06 (UTC+8)

Dnešná cena BOMO on Base

Aktuálna dnešná cena BOMO on Base (BOMO) je $ 0.0003008, s 3.65% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny BOMO na USD konverzný kurz je $ 0.0003008 za BOMO.

BOMO on Base sa v súčasnosti radí na #2989 podľa trhovej kapitalizácie pri $ 114.60K, pričom počet coinov v obehu je 381.00M BOMO. Počas posledných 24 hodín sa BOMOobchodovalo v rozmedzí od $ 0.00025 (low) do $ 0.0004059 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni $ 0.022125194895044928, zatiaľ čo historické minimum bolo $ 0.000006003498518756.

V krátkodobom vývoji sa BOMO zmenilo o 0.00% za poslednú hodinu a o -27.22% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 709.70.

BOMO on Base (BOMO) informácie o trhu

No.2989

$ 114.60K
$ 114.60K

$ 709.70
$ 709.70

$ 150.40K
$ 150.40K

381.00M
381.00M

500,000,000
500,000,000

500,000,000
500,000,000

76.20%

BASE

Aktuálna trhová kapitalizácia BOMO on Base je $ 114.60K, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 709.70. Počet coinov v obehu BOMO je 381.00M, pričom celková zásoba je 500000000. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 150.40K.

História cien BOMO on Base v USD

24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 0.00025
$ 0.00025
24 hod Low
$ 0.0004059
$ 0.0004059
24 hod High

$ 0.00025
$ 0.00025

$ 0.0004059
$ 0.0004059

$ 0.022125194895044928
$ 0.022125194895044928

$ 0.000006003498518756
$ 0.000006003498518756

0.00%

-3.65%

-27.22%

-27.22%

BOMO on Base (BOMO) história cien USD

Sledujte zmeny cien BOMO on Base za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobieZmeniť (USD)Zmeniť (%)
Dnes$ -0.000011395-3.65%
30 dní$ -0.0034892-92.07%
60 dní$ -0.0161692-98.18%
90 dní$ -0.0045202-93.77%
BOMO on Base dnešná zmena ceny

Dnes BOMO zaznamenal zmenu o $ -0.000011395 (-3.65%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.

BOMO on Base zmena ceny za 30 dní

Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ -0.0034892 (-92.07%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.

BOMO on Base zmena ceny za 60 dní

Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal BOMO zmenu o $ -0.0161692 (-98.18%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.

BOMO on Base zmena ceny za 90 dní

Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ -0.0045202 (-93.77%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.

Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby BOMO on Base (BOMO)?

Pozrite si BOMO on Basestránku histórie cien.

Analýza umelej inteligencie pre BOMO on Base

Poznatky riadené umelou inteligenciou, ktoré analyzujú najnovšie cenové pohyby BOMO on Base, trendy v objeme obchodovania a ukazovatele nálady na trhu a poskytujú aktualizácie v reálnom čase na identifikáciu obchodných príležitostí a podporu informovaného rozhodovania.

Aké faktory ovplyvňujú ceny BOMO on Base?

BOMO token prices on Base are influenced by several key factors:

Market Sentiment: Overall crypto market trends and investor confidence directly impact BOMO pricing.

Base Network Adoption: Increased usage and development on the Base blockchain can drive demand for BOMO tokens.

Trading Volume: Higher trading activity typically correlates with price volatility and potential appreciation.

Token Utility: The practical use cases and functionality of BOMO within its ecosystem affect long-term value.

Liquidity: Available liquidity on decentralized exchanges impacts price stability and trading efficiency.

Community Growth: Active community engagement and social media presence can influence market perception.

Partnership Announcements: Strategic collaborations or integrations may trigger price movements.

Regulatory News: Cryptocurrency regulations and compliance developments affect investor confidence.

Technical Analysis: Chart patterns and trading indicators guide investor decisions.

Supply Dynamics: Token distribution, staking mechanisms, and burn events impact scarcity and demand balance.

Prečo chcú ľudia dnes poznať cenu BOMO on Base?

People want to know BOMO on Base price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, identifying buying or selling opportunities, monitoring market volatility, and assessing investment returns. Real-time price data helps traders time their entries and exits effectively in the volatile crypto market.

Cenové predikcie pre BOMO on Base

Cenová predikcia BOMO on Base (BOMO) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena BOMO v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia BOMO on Base (BOMO) pre rok 2040 (o 15 rokov)

V roku 2040 by cena BOMO on Base mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.

O BOMO on Base

BOMO is a cryptocurrency that operates on a decentralized platform, focusing on providing solutions for the digital advertising industry. It aims to leverage blockchain technology to create a more transparent and efficient advertising ecosystem, where advertisers and content creators can interact directly without the need for intermediaries. BOMO uses a Proof of Stake (PoS) consensus mechanism, which is known for its energy efficiency compared to Proof of Work systems. The token is used within the BOMO ecosystem for transactions, rewards, and governance, allowing users to participate in decision-making processes.

Ako nakupovať a investovať BOMO on Base

Ste pripravení začať s BOMO on Base? Nákup BOMO na MEXC je rýchly a vhodný pre začiatočníkov. Po prvom nákupe môžete začať obchodovať okamžite. Ak sa chcete dozvedieť viac, pozrite si v našom úplnom sprievodcovi nákupom BOMO on Base. Nižšie nájdete stručný prehľad 5 krokov, ktoré vám pomôžu začať cestu BOMO on Base (BOMO) nákupu.

1. krok

Zaregistrujte si účet a dokončite KYC

Najprv si zaregistrujte účet a vyplňte KYC na MEXC. Môžete tak urobiť na oficiálnej webovej stránke MEXC alebo v aplikácii MEXC pomocou svojho telefónneho čísla alebo e-mailovej adresy.
Krok 2

Pridajte USDT, USDC alebo USDE do peňaženky

USDT, USDC a USDE uľahčujú obchodovanie na MEXC. USDT, USDC a USDE si môžete kúpiť bankovým prevodom, mimoburzovým obchodovaním alebo P2P obchodovaním.

Krok 3

Prejdite na stránku Spotové obchodovanie

Na webovej lokalite MEXC kliknite na Spot v hornej lište a vyhľadajte preferované tokeny.
Krok 4

Vyberte si tokeny

K dispozícii je viac ako 381.00M tokenov, takže si môžete ľahko kúpiť Bitcoin, Ethereum a trendové tokeny.
Krok 5

Dokončite svoj nákup

Zadajte sumu tokenov alebo jej ekvivalent v miestnej mene. Kliknite na tlačidlo Kúpiť a BOMO on Base sa okamžite pripíše do vašej peňaženky.
Okrem toho môžete obchodovať s vybranými spotovými tokenmi úplne bez poplatkov prostredníctvom MEXC Zero Fee Fest.

Čo je BOMO on Base (BOMO)

Bomo is driven by its passionate holders who share a common interest in fun, memes, and the potential of decentralized finance.

BOMO on Base Zdroj

Pre hlbšie pochopenie BOMO on Base zvážte preskúmanie ďalších zdrojov, ako sú biela kniha, oficiálna webová stránka a ďalšie publikácie:

Oficiálna BOMO on Base webová stránka
Prieskumník blokov

Ľudia sa tiež pýtajú: Ďalšie otázky o BOMO on Base

Akú hodnotu bude mať 1 BOMO on Base v roku 2030?
Ak by hodnota BOMO on Base rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do BOMO on Base podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 03:27:06 (UTC+8)

BOMO on Base (BOMO) dôležité aktualizácie v odvetví

Čas (UTC+8)TypInformácie
11-07 01:12:41Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Aktualizácie odvetvia
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Aktualizácie odvetvia
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Aktualizácie odvetvia
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00On-chain údaje
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

$0.0003008
