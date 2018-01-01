BOBO (BOBO) tokenomika

BOBO (BOBO) informácie

Bobo Coin is a meme ERC-20 token based off of Bobo the Bear. Bobo the Bear is a meme character associated with bearish markets and is often posted on 4chan's /biz/ board. It originated in 2018 and has since gained popularity with over 40,000 mentions.

Oficiálna webová stránka:
https://www.bobothebear.io/
Prieskumník blokov:
https://etherscan.io/token/0xb90b2a35c65dbc466b04240097ca756ad2005295

BOBO (BOBO) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre BOBO (BOBO) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 24.29M
Celková ponuka:
$ 66.48T
Počet coinov v obehu:
$ 66.13T
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 25.34M
Historické maximum:
$ 0.0000036
Historické minimum:
$ 0.00000000004584169
Aktuálna cena:
$ 0.000000367208
BOBO (BOBO) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky BOBO (BOBO) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet BOBO tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu BOBO tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili BOBO tokenomiku, preskúmajte cenu BOBO tokenu naživo!

Zrieknutie sa zodpovednosti

Tokenomické údaje na tejto stránke pochádzajú zo zdrojov tretích strán. Spoločnosť MEXC nezaručuje ich presnosť. Pred investíciou vykonajte dôkladný prieskum.