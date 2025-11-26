Boba Cat (BOBACAT) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o Boba Cat (BOBACAT) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-26 04:31:02 (UTC+8)
Boba Cat (BOBACAT) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre Boba Cat (BOBACAT) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 1.22M
Celková ponuka:
$ 1.00B
Počet coinov v obehu:
$ 612.88M
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 1.99M
Historické maximum:
$ 0.0097
Historické minimum:
$ 0.00017406913220778
Aktuálna cena:
$ 0.001992
Boba Cat (BOBACAT) informácie

BobaCat is a community-driven memecoin inspired by the Dogecoin founder’s cat, combining crypto with real-world impact by supporting pet shelters worldwide.

Oficiálna webová stránka:
https://www.bobacat.io/
Biela kniha:
https://bobacat.gitbook.io/docs/
Prieskumník blokov:
https://etherscan.io/token/0x6eCf5FE60e27cd03ABdBA3a19Af8dC6845A0dA58

Boba Cat (BOBACAT) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky Boba Cat (BOBACAT) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet BOBACAT tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu BOBACAT tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili BOBACAT tokenomiku, preskúmajte cenu BOBACAT tokenu naživo!

Zrieknutie sa zodpovednosti

Tokenomické údaje na tejto stránke pochádzajú zo zdrojov tretích strán. Spoločnosť MEXC nezaručuje ich presnosť. Pred investíciou vykonajte dôkladný prieskum.

