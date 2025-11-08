BurzaDEX+
Aktuálna dnešná cena Boba Cat je 0.002374USD. Trhová kapitalizácia BOBACAT je 1,454,975.697974USD.

Boba Cat Logo

Boba Cat kurz (BOBACAT)

1 BOBACAT na USD aktuálnu cenu:

$0.002374
+6.55%1D
Boba Cat (BOBACAT) Živý cenový graf
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 03:26:59 (UTC+8)

Dnešná cena Boba Cat

Aktuálna dnešná cena Boba Cat (BOBACAT) je $ 0.002374, s 6.55% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny BOBACAT na USD konverzný kurz je $ 0.002374 za BOBACAT.

Boba Cat sa v súčasnosti radí na #1952 podľa trhovej kapitalizácie pri $ 1.45M, pričom počet coinov v obehu je 612.88M BOBACAT. Počas posledných 24 hodín sa BOBACATobchodovalo v rozmedzí od $ 0.002127 (low) do $ 0.002444 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni $ 0.09484798014935664, zatiaľ čo historické minimum bolo $ 0.00017406913220778.

V krátkodobom vývoji sa BOBACAT zmenilo o +2.28% za poslednú hodinu a o -8.66% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 13.77K.

Boba Cat (BOBACAT) informácie o trhu

No.1952

$ 1.45M
$ 13.77K
$ 2.37M
612.88M
1,000,000,000
1,000,000,000
61.28%

Aktuálna trhová kapitalizácia Boba Cat je $ 1.45M, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 13.77K. Počet coinov v obehu BOBACAT je 612.88M, pričom celková zásoba je 1000000000. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 2.37M.

História cien Boba Cat v USD

24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 0.002127
24 hod Low
$ 0.002444
24 hod High

$ 0.002127
$ 0.002444
$ 0.09484798014935664
$ 0.00017406913220778
+2.28%

+6.55%

-8.66%

-8.66%

Boba Cat (BOBACAT) história cien USD

Sledujte zmeny cien Boba Cat za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobieZmeniť (USD)Zmeniť (%)
Dnes$ +0.00014594+6.55%
30 dní$ -0.001778-42.83%
60 dní$ +0.000374+18.70%
90 dní$ +0.000374+18.70%
Boba Cat dnešná zmena ceny

Dnes BOBACAT zaznamenal zmenu o $ +0.00014594 (+6.55%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.

Boba Cat zmena ceny za 30 dní

Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ -0.001778 (-42.83%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.

Boba Cat zmena ceny za 60 dní

Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal BOBACAT zmenu o $ +0.000374 (+18.70%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.

Boba Cat zmena ceny za 90 dní

Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ +0.000374 (+18.70%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.

Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby Boba Cat (BOBACAT)?

Pozrite si Boba Catstránku histórie cien.

Analýza umelej inteligencie pre Boba Cat

Poznatky riadené umelou inteligenciou, ktoré analyzujú najnovšie cenové pohyby Boba Cat, trendy v objeme obchodovania a ukazovatele nálady na trhu a poskytujú aktualizácie v reálnom čase na identifikáciu obchodných príležitostí a podporu informovaného rozhodovania.

Aké faktory ovplyvňujú ceny Boba Cat?

Several key factors influence BOBACAT prices:

Market Sentiment: Community enthusiasm and social media buzz drive demand fluctuations.

Trading Volume: Higher volume typically indicates stronger price movements and liquidity.

Exchange Listings: New exchange additions can increase accessibility and trading activity.

Tokenomics: Supply mechanics, burn events, and distribution affect scarcity.

Broader Crypto Market: Bitcoin and major altcoin trends often correlate with meme token performance.

Community Growth: Active holder base and engagement levels impact long-term sustainability.

Whale Activity: Large holder transactions can cause significant price volatility.

Prečo chcú ľudia dnes poznať cenu Boba Cat?

People want to know BOBACAT price today for several reasons: active trading decisions, portfolio tracking, market timing for buying/selling, profit/loss calculations, and staying updated on their investment performance. Real-time pricing helps traders capitalize on volatility and make informed decisions.

Cenové predikcie pre Boba Cat

Cenová predikcia Boba Cat (BOBACAT) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena BOBACAT v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia Boba Cat (BOBACAT) pre rok 2040 (o 15 rokov)

V roku 2040 by cena Boba Cat mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.

Chcete vedieť, akú cenu dosiahne Boba Cat v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku BOBACAT cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na Boba Cat Cenové predikcie.

O Boba Cat

BOBACAT is a digital asset that operates on a decentralized blockchain network. It is designed to facilitate peer-to-peer transactions, allowing users to send and receive payments in a secure and efficient manner. BOBACAT's consensus mechanism is based on proof-of-stake, which is widely recognized for its energy efficiency compared to proof-of-work systems. The asset's issuance model is fixed, providing a predictable supply and helping to maintain its value. In addition to its primary role as a medium of exchange, BOBACAT also supports smart contracts, enabling the development of decentralized applications (dApps) within its ecosystem. This versatility has positioned BOBACAT as a significant player in the broader cryptocurrency market.

Čo je Boba Cat (BOBACAT)

BobaCat is a community-driven memecoin inspired by the Dogecoin founder’s cat, combining crypto with real-world impact by supporting pet shelters worldwide.

Boba Cat Zdroj

Pre hlbšie pochopenie Boba Cat zvážte preskúmanie ďalších zdrojov, ako sú biela kniha, oficiálna webová stránka a ďalšie publikácie:

Biela kniha
Oficiálna Boba Cat webová stránka
Prieskumník blokov

Ľudia sa tiež pýtajú: Ďalšie otázky o Boba Cat

Akú hodnotu bude mať 1 Boba Cat v roku 2030?
Ak by hodnota Boba Cat rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do Boba Cat podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 03:26:59 (UTC+8)

Boba Cat (BOBACAT) dôležité aktualizácie v odvetví

Pozrite si viac informácií o Boba Cat

Zrieknutie sa zodpovednosti

Ceny kryptomien sú vystavené vysokým trhovým rizikám a cenovej volatilite. Mali by ste investovať do projektov a produktov, ktoré poznáte a kde rozumiete súvisiacim rizikám. Pred uskutočnením akejkoľvek investície by ste mali dôkladne zvážiť svoje investičné skúsenosti, finančnú situáciu, investičné ciele a toleranciu rizika a poradiť sa s nezávislým finančným poradcom. Tento materiál by nemal slúžiť ako finančné poradenstvo. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Hodnota vašej investície môže klesať aj stúpať a investovaná suma sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť. MEXC nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Ďalšie informácie nájdete v našich podmienkach používania a upozornení na riziká. Upozorňujeme tiež, že údaje súvisiace s vyššie uvedenou kryptomenou tu prezentovanou (napríklad jej aktuálna cena) sú založené na zdrojoch tretích strán. Sú vám prezentované „tak ako sú“ a slúžia len na informačné účely, bez zastúpenia alebo záruky akéhokoľvek druhu. Odkazy poskytnuté na stránky tretích strán tiež nie sú pod kontrolou spoločnosti MEXC. MEXC nezodpovedá za spoľahlivosť a presnosť takýchto stránok tretích strán a ich obsahu.

