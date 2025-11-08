Aktuálna dnešná cena Boba Cat je 0.002374USD. Trhová kapitalizácia BOBACAT je 1,454,975.697974USD. Sledujte aktualizácie cien BOBACAT v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!Aktuálna dnešná cena Boba Cat je 0.002374USD. Trhová kapitalizácia BOBACAT je 1,454,975.697974USD. Sledujte aktualizácie cien BOBACAT v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!
Aktuálna dnešná cena Boba Cat (BOBACAT) je $ 0.002374, s 6.55% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny BOBACAT na USD konverzný kurz je $ 0.002374 za BOBACAT.
Boba Cat sa v súčasnosti radí na #1952 podľa trhovej kapitalizácie pri $ 1.45M, pričom počet coinov v obehu je 612.88M BOBACAT. Počas posledných 24 hodín sa BOBACATobchodovalo v rozmedzí od $ 0.002127 (low) do $ 0.002444 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni $ 0.09484798014935664, zatiaľ čo historické minimum bolo $ 0.00017406913220778.
V krátkodobom vývoji sa BOBACAT zmenilo o +2.28% za poslednú hodinu a o -8.66% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 13.77K.
Boba Cat (BOBACAT) informácie o trhu
No.1952
$ 1.45M
$ 13.77K
$ 2.37M
612.88M
1,000,000,000
1,000,000,000
61.28%
ETH
Aktuálna trhová kapitalizácia Boba Cat je $ 1.45M, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 13.77K. Počet coinov v obehu BOBACAT je 612.88M, pričom celková zásoba je 1000000000. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 2.37M.
História cien Boba Cat v USD
24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 0.002127
24 hod Low
$ 0.002444
24 hod High
$ 0.002127
$ 0.002444
$ 0.09484798014935664
$ 0.00017406913220778
+2.28%
+6.55%
-8.66%
-8.66%
Boba Cat (BOBACAT) história cien USD
Sledujte zmeny cien Boba Cat za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:
Obdobie
Zmeniť (USD)
Zmeniť (%)
Dnes
$ +0.00014594
+6.55%
30 dní
$ -0.001778
-42.83%
60 dní
$ +0.000374
+18.70%
90 dní
$ +0.000374
+18.70%
Boba Cat dnešná zmena ceny
Dnes BOBACAT zaznamenal zmenu o $ +0.00014594 (+6.55%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.
Boba Cat zmena ceny za 30 dní
Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ -0.001778 (-42.83%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.
Boba Cat zmena ceny za 60 dní
Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal BOBACAT zmenu o $ +0.000374 (+18.70%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.
Boba Cat zmena ceny za 90 dní
Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ +0.000374 (+18.70%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.
Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby Boba Cat (BOBACAT)?
Poznatky riadené umelou inteligenciou, ktoré analyzujú najnovšie cenové pohyby Boba Cat, trendy v objeme obchodovania a ukazovatele nálady na trhu a poskytujú aktualizácie v reálnom čase na identifikáciu obchodných príležitostí a podporu informovaného rozhodovania.
Aké faktory ovplyvňujú ceny Boba Cat?
Several key factors influence BOBACAT prices:
Market Sentiment: Community enthusiasm and social media buzz drive demand fluctuations.
Trading Volume: Higher volume typically indicates stronger price movements and liquidity.
Exchange Listings: New exchange additions can increase accessibility and trading activity.
Tokenomics: Supply mechanics, burn events, and distribution affect scarcity.
Broader Crypto Market: Bitcoin and major altcoin trends often correlate with meme token performance.
Community Growth: Active holder base and engagement levels impact long-term sustainability.
Whale Activity: Large holder transactions can cause significant price volatility.
Prečo chcú ľudia dnes poznať cenu Boba Cat?
People want to know BOBACAT price today for several reasons: active trading decisions, portfolio tracking, market timing for buying/selling, profit/loss calculations, and staying updated on their investment performance. Real-time pricing helps traders capitalize on volatility and make informed decisions.
Cenové predikcie pre Boba Cat
Cenová predikcia Boba Cat (BOBACAT) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena BOBACAT v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia Boba Cat (BOBACAT) pre rok 2040 (o 15 rokov)
V roku 2040 by cena Boba Cat mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.
MEXC nástroje Na prognózy scenárov v reálnom čase a personalizovanejšiu analýzu môžu používatelia využiť nástroj MEXC na cenové predikcie a AI informácie o trhu.
Vyhlásenie: Tieto scenáre sú ilustračné a vzdelávacie; kryptomeny sú volatilné – pred rozhodnutím si urobte vlastný prieskum (DYOR). Chcete vedieť, akú cenu dosiahne Boba Cat v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku BOBACAT cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na Boba Cat Cenové predikcie.
O Boba Cat
BOBACAT is a digital asset that operates on a decentralized blockchain network. It is designed to facilitate peer-to-peer transactions, allowing users to send and receive payments in a secure and efficient manner. BOBACAT's consensus mechanism is based on proof-of-stake, which is widely recognized for its energy efficiency compared to proof-of-work systems. The asset's issuance model is fixed, providing a predictable supply and helping to maintain its value. In addition to its primary role as a medium of exchange, BOBACAT also supports smart contracts, enabling the development of decentralized applications (dApps) within its ecosystem. This versatility has positioned BOBACAT as a significant player in the broader cryptocurrency market.
Ak by hodnota Boba Cat rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do Boba Cat podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Koľko dnes stojíBoba Cat?
Dnešná cena Boba Cat je $ 0.002374. V sekcii História cien nájdete informácie o histórii cien za dnešok, 30 dní, 60 dní a 90 dní.
Je Boba Cat stále dobrou investíciou?
Boba Cat zostáva aktívne obchodovanou kryptomenou s prebiehajúcou trhovou aktivitou a rozvojom ekosystému. Investície do kryptomien, ako napríklad do BOBACAT, sú však zo svojej podstaty nestabilné a mali by zodpovedať vašej osobnej tolerancii voči riziku. Pred finančnými rozhodnutiami a investíciami si vždy urobte nezávislý prieskum (DYOR) a zvážte podmienky na trhu.
Aký je denný objem obchodovania s Boba Cat?
Na MEXC sa za posledných 24 hodín zobchodovalo Boba Cat v hodnote $ 13.77K.
Aká je aktuálna cena Boba Cat?
Živá cena BOBACAT sa aktualizuje v reálnom čase na základe globálnej obchodnej aktivity na hlavných burzách vrátane MEXC. Trhové ceny neustále kolíšu v dôsledku zmien likvidity, objemu obchodovania a celkového sentimentu. Ak chcete zobraziť najnovšiu cenu Boba Cat vo vašej preferovanej mene, navštívte stránku Cena BOBACAT, kde nájdete ďalšie informácie.
Čo ovplyvňuje cenu Boba Cat?
Cenu BOBACAT ovplyvňuje niekoľko kľúčových faktorov vrátane celkovej nálady na trhu, objemu obchodovania, technologického vývoja a trendov prijímania používateľmi. Dôležitú úlohu pri pohybe cien zohrávajú aj širšie makroekonomické podmienky, ako sú zmeny úrokových sadzieb, cykly likvidity a regulačné opatrenia.
Ak chcete byť informovaní o zmenách na trhu v reálnom čase a aktualizáciách projektov, navštívte MEXC News, kde nájdete najnovšie analýzy a poznatky o kryptomenách.
Ktorý token má najvyšší objem obchodovania na MEXC?
Nižšie sú uvedené aktuálne najviac obchodované tokeny na MEXC podľa 24-hodinového objemu obchodovania. Ceny a výkonnosť sa priebežne aktualizujú na základe živých trhových údajov.
Token s najväčším záujmom
Cena
Zmeniť
BTC
102,907.3
+2.09%
ETH
3,429.7
+4.00%
SOL
163.01
+4.89%
COAI
1.1941
+9.27%
USDC
1.0004
-0.01%
Zvýši sa cena Boba Cat v tomto roku?
Cena Boba Cat by sa v tomto roku mohla zvýšiť v závislosti od podmienok na trhu a vývoja projektov. Pre hlbšiu analýzu si prečítajte cenovú predikciu Boba Cat (BOBACAT).
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 03:26:59 (UTC+8)
Boba Cat (BOBACAT) dôležité aktualizácie v odvetví
Čas (UTC+8)
Typ
Informácie
11-07 01:12:41
Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13
Aktualizácie odvetvia
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30
Aktualizácie odvetvia
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00
Aktualizácie odvetvia
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00
On-chain údaje
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15
Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
