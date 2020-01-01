BOB (BOB) tokenomika

BOB (BOB) informácie

$BOB will takeover the meme space by surprise. Wasstealth launched and locked for about 690 months(about 57 years) with a renounced contract. Bob’sknowledge will blow away even the most prominentscholars.

Oficiálna webová stránka:
https://explainthisbob.com/
Biela kniha:
https://pdfhost.io/v/43Cy8MUwI_BOBpaper
Prieskumník blokov:
https://etherscan.io/token/0x7d8146cf21e8d7cbe46054e01588207b51198729

BOB (BOB) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre BOB (BOB) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 3.52M
$ 3.52M$ 3.52M
Celková ponuka:
$ 689.13B
$ 689.13B$ 689.13B
Počet coinov v obehu:
$ 689.13B
$ 689.13B$ 689.13B
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 3.52M
$ 3.52M$ 3.52M
Historické maximum:
$ 0.000249
$ 0.000249$ 0.000249
Historické minimum:
$ 0.000000015403283083
$ 0.000000015403283083$ 0.000000015403283083
Aktuálna cena:
$ 0.000005107
$ 0.000005107$ 0.000005107

BOB (BOB) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky BOB (BOB) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet BOB tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu BOB tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili BOB tokenomiku, preskúmajte cenu BOB tokenu naživo!

Zrieknutie sa zodpovednosti

Tokenomické údaje na tejto stránke pochádzajú zo zdrojov tretích strán. Spoločnosť MEXC nezaručuje ich presnosť. Pred investíciou vykonajte dôkladný prieskum.