Aktuálna dnešná cena Pacu Jalur je 0.0001539USD. Trhová kapitalizácia BOATKID je --USD. Sledujte aktualizácie cien BOATKID v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!

Viac informácií o BOATKID

BOATKID informácie o cene

Čo je BOATKID

BOATKID tokenomika

BOATKID predpoveď cien

BOATKID história

BOATKID Sprievodca nákupom

BOATKID-na-fiat prevodník mien

BOATKID spot

Pre-market

Zarábať

Airdrop+

Novinky

Blog

Zistiť

Pacu Jalur Logo

Pacu Jalur kurz (BOATKID)

1 BOATKID na USD aktuálnu cenu:

$0.0001539
$0.0001539
0.00%1D
USD
Pacu Jalur (BOATKID) Živý cenový graf
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 03:26:52 (UTC+8)

Dnešná cena Pacu Jalur

Aktuálna dnešná cena Pacu Jalur (BOATKID) je $ 0.0001539, s 0.00% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny BOATKID na USD konverzný kurz je $ 0.0001539 za BOATKID.

Pacu Jalur sa v súčasnosti radí na #- podľa trhovej kapitalizácie pri --, pričom počet coinov v obehu je -- BOATKID. Počas posledných 24 hodín sa BOATKIDobchodovalo v rozmedzí od $ 0.000131 (low) do $ 0.0001589 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni --, zatiaľ čo historické minimum bolo --.

V krátkodobom vývoji sa BOATKID zmenilo o 0.00% za poslednú hodinu a o -25.51% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 2.25K.

Pacu Jalur (BOATKID) informácie o trhu

--
----

$ 2.25K
$ 2.25K

$ 153.55K
$ 153.55K

--
----

997,735,729
997,735,729

SOL

Aktuálna trhová kapitalizácia Pacu Jalur je --, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 2.25K. Počet coinov v obehu BOATKID je --, pričom celková zásoba je 997735729. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 153.55K.

História cien Pacu Jalur v USD

24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 0.000131
$ 0.000131
24 hod Low
$ 0.0001589
$ 0.0001589
24 hod High

$ 0.000131
$ 0.000131

$ 0.0001589
$ 0.0001589

--
----

--
----

0.00%

0.00%

-25.51%

-25.51%

Pacu Jalur (BOATKID) história cien USD

Sledujte zmeny cien Pacu Jalur za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobieZmeniť (USD)Zmeniť (%)
Dnes$ 00.00%
30 dní$ -0.0008161-84.14%
60 dní$ -0.0009601-86.19%
90 dní$ -0.0011291-88.01%
Pacu Jalur dnešná zmena ceny

Dnes BOATKID zaznamenal zmenu o $ 0 (0.00%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.

Pacu Jalur zmena ceny za 30 dní

Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ -0.0008161 (-84.14%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.

Pacu Jalur zmena ceny za 60 dní

Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal BOATKID zmenu o $ -0.0009601 (-86.19%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.

Pacu Jalur zmena ceny za 90 dní

Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ -0.0011291 (-88.01%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.

Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby Pacu Jalur (BOATKID)?

Pozrite si Pacu Jalurstránku histórie cien.

Analýza umelej inteligencie pre Pacu Jalur

Poznatky riadené umelou inteligenciou, ktoré analyzujú najnovšie cenové pohyby Pacu Jalur, trendy v objeme obchodovania a ukazovatele nálady na trhu a poskytujú aktualizácie v reálnom čase na identifikáciu obchodných príležitostí a podporu informovaného rozhodovania.

Aké faktory ovplyvňujú ceny Pacu Jalur?

Several factors influence Pacu Jalur (BOATKID) prices:

1. Market sentiment and investor confidence
2. Trading volume and liquidity levels
3. Project development updates and roadmap progress
4. Community engagement and social media activity
5. Overall cryptocurrency market trends
6. Token utility and use cases within the ecosystem
7. Partnership announcements and collaborations
8. Regulatory news affecting the crypto space
9. Supply and demand dynamics
10. Exchange listings and accessibility

Prečo chcú ľudia dnes poznať cenu Pacu Jalur?

People want to know Pacu Jalur (BOATKID) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, timing buy/sell orders, assessing market trends, and managing investment risk. Real-time price data helps traders capitalize on volatility and make profitable moves in this emerging cryptocurrency market.

Cenové predikcie pre Pacu Jalur

Cenová predikcia Pacu Jalur (BOATKID) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena BOATKID v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia Pacu Jalur (BOATKID) pre rok 2040 (o 15 rokov)

V roku 2040 by cena Pacu Jalur mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.

O Pacu Jalur

BOATKID is a digital asset that operates on a decentralized network, with its primary role being to facilitate transactions within the ecosystem it supports. It employs a proof-of-stake consensus mechanism, which allows holders of the asset to validate transactions and earn rewards. BOATKID is often used for payments and as a medium of exchange within its native platform, contributing to the liquidity and overall functionality of the system. The asset's issuance model is predetermined and transparent, ensuring a fair distribution to all participants in the network. BOATKID's design and utility make it an integral part of its respective blockchain ecosystem.

Ako nakupovať a investovať Pacu Jalur

Ste pripravení začať s Pacu Jalur? Nákup BOATKID na MEXC je rýchly a vhodný pre začiatočníkov. Po prvom nákupe môžete začať obchodovať okamžite. Ak sa chcete dozvedieť viac, pozrite si v našom úplnom sprievodcovi nákupom Pacu Jalur. Nižšie nájdete stručný prehľad 5 krokov, ktoré vám pomôžu začať cestu Pacu Jalur (BOATKID) nákupu.

1. krok

Zaregistrujte si účet a dokončite KYC

Najprv si zaregistrujte účet a vyplňte KYC na MEXC. Môžete tak urobiť na oficiálnej webovej stránke MEXC alebo v aplikácii MEXC pomocou svojho telefónneho čísla alebo e-mailovej adresy.
Krok 2

Pridajte USDT, USDC alebo USDE do peňaženky

USDT, USDC a USDE uľahčujú obchodovanie na MEXC. USDT, USDC a USDE si môžete kúpiť bankovým prevodom, mimoburzovým obchodovaním alebo P2P obchodovaním.

Krok 3

Prejdite na stránku Spotové obchodovanie

Na webovej lokalite MEXC kliknite na Spot v hornej lište a vyhľadajte preferované tokeny.
Krok 4

Vyberte si tokeny

K dispozícii je viac ako -- tokenov, takže si môžete ľahko kúpiť Bitcoin, Ethereum a trendové tokeny.
Krok 5

Dokončite svoj nákup

Zadajte sumu tokenov alebo jej ekvivalent v miestnej mene. Kliknite na tlačidlo Kúpiť a Pacu Jalur sa okamžite pripíše do vašej peňaženky.
Sprievodca – ako kúpiť Pacu Jalur (BOATKID)

Čo môžete urobiť s Pacu Jalur

Vlastníctvo Pacu Jalur vám umožňuje otvoriť viac dverí, ako len kúpiť a držať. Môžete obchodovať s BTC na stovkách trhov, získavať pasívne odmeny prostredníctvom flexibilného stakovania a sporiacich produktov alebo využívať profesionálne obchodné nástroje na rast svojho majetku. Či už ste začiatočník alebo profesionálny skúsený investor, MEXC vám uľahčí maximalizáciu vášho krypto potenciálu. Nižšie sú uvedené štyri hlavné spôsoby, ako môžete čo najlepšie využiť svoje tokeny Bitcoin

Obchodovanie s extrémne nízkymi poplatkami na MEXC

Nákup Pacu Jalur (BOATKID) na MEXC znamená väčšiu hodnotu za vaše peniaze. Ako jedna z platforiem s najnižšími poplatkami za krypto transakcie na trhu vám MEXC pomáha znížiť náklady už od prvého obchodu.

Obchodné spotové poplatky:
--
Zadávateľ
--
Prijímateľ
Obchodné futures poplatky:
--
Zadávateľ
--
Prijímateľ

Pozrite si konkurenčné obchodné poplatky MEXC

Okrem toho môžete obchodovať s vybranými spotovými tokenmi úplne bez poplatkov prostredníctvom MEXC Zero Fee Fest.

Čo je Pacu Jalur (BOATKID)

Join the dance. Farm the aura. #BoatKid

Pacu Jalur Zdroj

Pre hlbšie pochopenie Pacu Jalur zvážte preskúmanie ďalších zdrojov, ako sú biela kniha, oficiálna webová stránka a ďalšie publikácie:

Prieskumník blokov

Ľudia sa tiež pýtajú: Ďalšie otázky o Pacu Jalur

Akú hodnotu bude mať 1 Pacu Jalur v roku 2030?
Ak by hodnota Pacu Jalur rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do Pacu Jalur podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 03:26:52 (UTC+8)

Pozrite si viac informácií o Pacu Jalur

BOATKID USDT (obchodovanie s futures)

Dlhé alebo krátke pozície BOATKID s pákovým efektom. Preskúmajte obchodovanie s BOATKID USDT futures na MEXC a využite výkyvy na trhu.

Obchodujte na trhoch s Pacu Jalur (BOATKID) na MEXC

Preskúmajte spotové trhy a trhy s Futures, sledujte aktuálnu cenu a objem Pacu Jalur a obchodujte priamo.

Páry
Cena
Zmena 24 hodín
24 h objem
BOATKID/USDT
$0.0001539
$0.0001539
0.00%
0.00% (USDT)

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$21.85

Zrieknutie sa zodpovednosti

Ceny kryptomien sú vystavené vysokým trhovým rizikám a cenovej volatilite. Mali by ste investovať do projektov a produktov, ktoré poznáte a kde rozumiete súvisiacim rizikám. Pred uskutočnením akejkoľvek investície by ste mali dôkladne zvážiť svoje investičné skúsenosti, finančnú situáciu, investičné ciele a toleranciu rizika a poradiť sa s nezávislým finančným poradcom. Tento materiál by nemal slúžiť ako finančné poradenstvo. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Hodnota vašej investície môže klesať aj stúpať a investovaná suma sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť. MEXC nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Ďalšie informácie nájdete v našich podmienkach používania a upozornení na riziká. Upozorňujeme tiež, že údaje súvisiace s vyššie uvedenou kryptomenou tu prezentovanou (napríklad jej aktuálna cena) sú založené na zdrojoch tretích strán. Sú vám prezentované „tak ako sú“ a slúžia len na informačné účely, bez zastúpenia alebo záruky akéhokoľvek druhu. Odkazy poskytnuté na stránky tretích strán tiež nie sú pod kontrolou spoločnosti MEXC. MEXC nezodpovedá za spoľahlivosť a presnosť takýchto stránok tretích strán a ich obsahu.

