Aktuálna dnešná cena Pacu Jalur (BOATKID) je $ 0.0001539, s 0.00% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny BOATKID na USD konverzný kurz je $ 0.0001539 za BOATKID.
Pacu Jalur sa v súčasnosti radí na #- podľa trhovej kapitalizácie pri --, pričom počet coinov v obehu je -- BOATKID. Počas posledných 24 hodín sa BOATKIDobchodovalo v rozmedzí od $ 0.000131 (low) do $ 0.0001589 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni --, zatiaľ čo historické minimum bolo --.
V krátkodobom vývoji sa BOATKID zmenilo o 0.00% za poslednú hodinu a o -25.51% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 2.25K.
Pacu Jalur (BOATKID) informácie o trhu
$ 2.25K
$ 153.55K
997,735,729
SOL
Aktuálna trhová kapitalizácia Pacu Jalur je --, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 2.25K. Počet coinov v obehu BOATKID je --, pričom celková zásoba je 997735729. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 153.55K.
História cien Pacu Jalur v USD
24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 0.000131
24 hod Low
$ 0.0001589
24 hod High
$ 0.000131
$ 0.0001589
0.00%
0.00%
-25.51%
-25.51%
Pacu Jalur (BOATKID) história cien USD
Sledujte zmeny cien Pacu Jalur za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:
Obdobie
Zmeniť (USD)
Zmeniť (%)
Dnes
$ 0
0.00%
30 dní
$ -0.0008161
-84.14%
60 dní
$ -0.0009601
-86.19%
90 dní
$ -0.0011291
-88.01%
Pacu Jalur dnešná zmena ceny
Dnes BOATKID zaznamenal zmenu o $ 0 (0.00%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.
Pacu Jalur zmena ceny za 30 dní
Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ -0.0008161 (-84.14%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.
Pacu Jalur zmena ceny za 60 dní
Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal BOATKID zmenu o $ -0.0009601 (-86.19%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.
Pacu Jalur zmena ceny za 90 dní
Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ -0.0011291 (-88.01%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.
Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby Pacu Jalur (BOATKID)?
Poznatky riadené umelou inteligenciou, ktoré analyzujú najnovšie cenové pohyby Pacu Jalur, trendy v objeme obchodovania a ukazovatele nálady na trhu a poskytujú aktualizácie v reálnom čase na identifikáciu obchodných príležitostí a podporu informovaného rozhodovania.
Aké faktory ovplyvňujú ceny Pacu Jalur?
Several factors influence Pacu Jalur (BOATKID) prices:
1. Market sentiment and investor confidence 2. Trading volume and liquidity levels 3. Project development updates and roadmap progress 4. Community engagement and social media activity 5. Overall cryptocurrency market trends 6. Token utility and use cases within the ecosystem 7. Partnership announcements and collaborations 8. Regulatory news affecting the crypto space 9. Supply and demand dynamics 10. Exchange listings and accessibility
Prečo chcú ľudia dnes poznať cenu Pacu Jalur?
People want to know Pacu Jalur (BOATKID) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, timing buy/sell orders, assessing market trends, and managing investment risk. Real-time price data helps traders capitalize on volatility and make profitable moves in this emerging cryptocurrency market.
Cenové predikcie pre Pacu Jalur
Cenová predikcia Pacu Jalur (BOATKID) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena BOATKID v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia Pacu Jalur (BOATKID) pre rok 2040 (o 15 rokov)
V roku 2040 by cena Pacu Jalur mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.
MEXC nástroje Na prognózy scenárov v reálnom čase a personalizovanejšiu analýzu môžu používatelia využiť nástroj MEXC na cenové predikcie a AI informácie o trhu.
Vyhlásenie: Tieto scenáre sú ilustračné a vzdelávacie; kryptomeny sú volatilné – pred rozhodnutím si urobte vlastný prieskum (DYOR). Chcete vedieť, akú cenu dosiahne Pacu Jalur v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku BOATKID cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na Pacu Jalur Cenové predikcie.
O Pacu Jalur
BOATKID is a digital asset that operates on a decentralized network, with its primary role being to facilitate transactions within the ecosystem it supports. It employs a proof-of-stake consensus mechanism, which allows holders of the asset to validate transactions and earn rewards. BOATKID is often used for payments and as a medium of exchange within its native platform, contributing to the liquidity and overall functionality of the system. The asset's issuance model is predetermined and transparent, ensuring a fair distribution to all participants in the network. BOATKID's design and utility make it an integral part of its respective blockchain ecosystem.
Ako nakupovať a investovať Pacu Jalur
Ste pripravení začať s Pacu Jalur? Nákup BOATKID na MEXC je rýchly a vhodný pre začiatočníkov. Po prvom nákupe môžete začať obchodovať okamžite. Ak sa chcete dozvedieť viac, pozrite si v našom úplnom sprievodcovi nákupom Pacu Jalur. Nižšie nájdete stručný prehľad 5 krokov, ktoré vám pomôžu začať cestu Pacu Jalur (BOATKID) nákupu.
1. krok
Zaregistrujte si účet a dokončite KYC
Najprv si zaregistrujte účet a vyplňte KYC na MEXC. Môžete tak urobiť na oficiálnej webovej stránke MEXC alebo v aplikácii MEXC pomocou svojho telefónneho čísla alebo e-mailovej adresy.
Na webovej lokalite MEXC kliknite na Spot v hornej lište a vyhľadajte preferované tokeny.
Krok 4
Vyberte si tokeny
K dispozícii je viac ako -- tokenov, takže si môžete ľahko kúpiť Bitcoin, Ethereum a trendové tokeny.
Krok 5
Dokončite svoj nákup
Zadajte sumu tokenov alebo jej ekvivalent v miestnej mene. Kliknite na tlačidlo Kúpiť a Pacu Jalur sa okamžite pripíše do vašej peňaženky.
Čo môžete urobiť s Pacu Jalur
Ak by hodnota Pacu Jalur rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do Pacu Jalur podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Koľko dnes stojíPacu Jalur?
Dnešná cena Pacu Jalur je $ 0.0001539. V sekcii História cien nájdete informácie o histórii cien za dnešok, 30 dní, 60 dní a 90 dní.
Je Pacu Jalur stále dobrou investíciou?
Pacu Jalur zostáva aktívne obchodovanou kryptomenou s prebiehajúcou trhovou aktivitou a rozvojom ekosystému. Investície do kryptomien, ako napríklad do BOATKID, sú však zo svojej podstaty nestabilné a mali by zodpovedať vašej osobnej tolerancii voči riziku. Pred finančnými rozhodnutiami a investíciami si vždy urobte nezávislý prieskum (DYOR) a zvážte podmienky na trhu.
Aký je denný objem obchodovania s Pacu Jalur?
Na MEXC sa za posledných 24 hodín zobchodovalo Pacu Jalur v hodnote $ 2.25K.
Aká je aktuálna cena Pacu Jalur?
Živá cena BOATKID sa aktualizuje v reálnom čase na základe globálnej obchodnej aktivity na hlavných burzách vrátane MEXC. Trhové ceny neustále kolíšu v dôsledku zmien likvidity, objemu obchodovania a celkového sentimentu. Ak chcete zobraziť najnovšiu cenu Pacu Jalur vo vašej preferovanej mene, navštívte stránku Cena BOATKID, kde nájdete ďalšie informácie.
Čo ovplyvňuje cenu Pacu Jalur?
Cenu BOATKID ovplyvňuje niekoľko kľúčových faktorov vrátane celkovej nálady na trhu, objemu obchodovania, technologického vývoja a trendov prijímania používateľmi. Dôležitú úlohu pri pohybe cien zohrávajú aj širšie makroekonomické podmienky, ako sú zmeny úrokových sadzieb, cykly likvidity a regulačné opatrenia.
Ak chcete byť informovaní o zmenách na trhu v reálnom čase a aktualizáciách projektov, navštívte MEXC News, kde nájdete najnovšie analýzy a poznatky o kryptomenách.
Ktorý token má najvyšší objem obchodovania na MEXC?
Zvýši sa cena Pacu Jalur v tomto roku?
Cena Pacu Jalur by sa v tomto roku mohla zvýšiť v závislosti od podmienok na trhu a vývoja projektov. Pre hlbšiu analýzu si prečítajte cenovú predikciu Pacu Jalur (BOATKID).
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 03:26:52 (UTC+8)
Ceny kryptomien sú vystavené vysokým trhovým rizikám a cenovej volatilite. Mali by ste investovať do projektov a produktov, ktoré poznáte a kde rozumiete súvisiacim rizikám. Pred uskutočnením akejkoľvek investície by ste mali dôkladne zvážiť svoje investičné skúsenosti, finančnú situáciu, investičné ciele a toleranciu rizika a poradiť sa s nezávislým finančným poradcom. Tento materiál by nemal slúžiť ako finančné poradenstvo. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Hodnota vašej investície môže klesať aj stúpať a investovaná suma sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť. MEXC nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Ďalšie informácie nájdete v našich podmienkach používania a upozornení na riziká.
Upozorňujeme tiež, že údaje súvisiace s vyššie uvedenou kryptomenou tu prezentovanou (napríklad jej aktuálna cena) sú založené na zdrojoch tretích strán. Sú vám prezentované „tak ako sú“ a slúžia len na informačné účely, bez zastúpenia alebo záruky akéhokoľvek druhu. Odkazy poskytnuté na stránky tretích strán tiež nie sú pod kontrolou spoločnosti MEXC. MEXC nezodpovedá za spoľahlivosť a presnosť takýchto stránok tretích strán a ich obsahu.