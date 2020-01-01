TaskBunny (BNY) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o TaskBunny (BNY) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
USD

TaskBunny (BNY) informácie

TaskBunny is an innovative project that introduces the concept of Proof of Post (PoP) as a new way to reward users for their social media activity. The reward is given in the form of its own cryptocurrency called BNY, which is issued on the Base network. This ensures that all rewards, once distributed, are verifiable and securely recorded on the blockchain.

Oficiálna webová stránka:
https://taskbunny.io/
Biela kniha:
https://bny-site-images.s3.amazonaws.com/Whitepaper.pdf
Prieskumník blokov:
https://basescan.org/token/0x6009e7CD237087e6d7570990e8bDac09C3E182B0

TaskBunny (BNY) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre TaskBunny (BNY) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
Celková ponuka:
$ 900.00M
$ 900.00M$ 900.00M
Počet coinov v obehu:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 1.60M
$ 1.60M$ 1.60M
Historické maximum:
$ 0.05999
$ 0.05999$ 0.05999
Historické minimum:
$ 0.001947120717278614
$ 0.001947120717278614$ 0.001947120717278614
Aktuálna cena:
$ 0.00178
$ 0.00178$ 0.00178

TaskBunny (BNY) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky TaskBunny (BNY) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet BNY tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu BNY tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili BNY tokenomiku, preskúmajte cenu BNY tokenu naživo!

Ako kúpiť BNY

Máte záujem pridať TaskBunny (BNY) do svojho portfólia? MEXC podporuje rôzne spôsoby nákupu BNY vrátane kreditných kariet, bankových prevodov a peer-to-peer obchodovania. Či už ste začiatočník alebo profesionál, MEXC umožňuje jednoduchý a bezpečný nákup krypta.

TaskBunny (BNY) história cien

Analýza histórie cien BNY pomáha používateľom pochopiť minulé pohyby na trhu, kľúčové úrovne podpory/odporu a vzory volatility. Či už sledujete historické maximá alebo identifikujete trendy, historické údaje sú dôležitou súčasťou predpovedania cien a technickej analýzy.

BNY cenová predikcia

Chcete vedieť, kam BNY asi smeruje? Naša BNY stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.

Kúpte si krypto len za 1 USDT: Najjednoduchší spôsob, ako sa dostať ku kryptu!

Zrieknutie sa zodpovednosti

Tokenomické údaje na tejto stránke pochádzajú zo zdrojov tretích strán. Spoločnosť MEXC nezaručuje ich presnosť. Pred investíciou vykonajte dôkladný prieskum.