Binary Token (BNRY) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o Binary Token (BNRY) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-09-30 13:53:32 (UTC+8)
USD

Binary Token (BNRY) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre Binary Token (BNRY) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
--
----
Celková ponuka:
$ 10.00B
$ 10.00B$ 10.00B
Počet coinov v obehu:
--
----
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 69.60M
$ 69.60M$ 69.60M
Historické maximum:
$ 0.2802
$ 0.2802$ 0.2802
Historické minimum:
--
----
Aktuálna cena:
$ 0.00696
$ 0.00696$ 0.00696

Binary Token (BNRY) informácie

The Binary Holdings provides Web3 infrastructure for telecommunication companies in emerging economies across Southeast Asia with over 40m users currently. The project's native utility token, $BNRY is used for network gas and all transactions within the TBH ecosystem.

Oficiálna webová stránka:
https://www.thebinaryholdings.com/
Biela kniha:
https://docs.thebinaryholdings.com/
Prieskumník blokov:
https://optimistic.etherscan.io/token/0xb5090d514bcaca7dafb7e52763658844121f346d

Binary Token (BNRY) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky Binary Token (BNRY) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet BNRY tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu BNRY tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili BNRY tokenomiku, preskúmajte cenu BNRY tokenu naživo!

Ako kúpiť BNRY

Máte záujem pridať Binary Token (BNRY) do svojho portfólia? MEXC podporuje rôzne spôsoby nákupu BNRY vrátane kreditných kariet, bankových prevodov a peer-to-peer obchodovania. Či už ste začiatočník alebo profesionál, MEXC umožňuje jednoduchý a bezpečný nákup krypta.

Binary Token (BNRY) história cien

Analýza histórie cien BNRY pomáha používateľom pochopiť minulé pohyby na trhu, kľúčové úrovne podpory/odporu a vzory volatility. Či už sledujete historické maximá alebo identifikujete trendy, historické údaje sú dôležitou súčasťou predpovedania cien a technickej analýzy.

BNRY cenová predikcia

Chcete vedieť, kam BNRY asi smeruje? Naša BNRY stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.

