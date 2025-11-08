BurzaDEX+
Aktuálna dnešná cena Bnb Tiger Inu je 0.000000000004231USD. Trhová kapitalizácia BNBTIGER je 2,490,618.809918462USD. Sledujte aktualizácie cien BNBTIGER v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!

Bnb Tiger Inu (BNBTIGER) Živý cenový graf
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 03:26:45 (UTC+8)

Dnešná cena Bnb Tiger Inu

Aktuálna dnešná cena Bnb Tiger Inu (BNBTIGER) je $ 0.000000000004231, s 6.33% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny BNBTIGER na USD konverzný kurz je $ 0.000000000004231 za BNBTIGER.

Bnb Tiger Inu sa v súčasnosti radí na #3870 podľa trhovej kapitalizácie pri $ 2.49M, pričom počet coinov v obehu je 588,659.61T BNBTIGER. Počas posledných 24 hodín sa BNBTIGERobchodovalo v rozmedzí od $ 0.000000000003837 (low) do $ 0.000000000004875 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni $ 0.000000000011449246, zatiaľ čo historické minimum bolo $ 0.000000000001738887.

V krátkodobom vývoji sa BNBTIGER zmenilo o +0.45% za poslednú hodinu a o -17.22% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 29.26K.

Bnb Tiger Inu (BNBTIGER) informácie o trhu

$ 2.49M
$ 29.26K
$ 4.23M
588,659.61T
1,000,000,000,000,000,000
588,659,610,002,000,000
58.86%

BSC

Aktuálna trhová kapitalizácia Bnb Tiger Inu je $ 2.49M, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 29.26K. Počet coinov v obehu BNBTIGER je 588,659.61T, pričom celková zásoba je 588659610002000000. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 4.23M.

História cien Bnb Tiger Inu v USD

Bnb Tiger Inu (BNBTIGER) história cien USD

Sledujte zmeny cien Bnb Tiger Inu za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobieZmeniť (USD)Zmeniť (%)
Dnes$ +0.00000000000025188+6.33%
30 dní$ -0.000000000004238-50.05%
60 dní$ -0.000000000000769-15.38%
90 dní$ -0.000000000000769-15.38%
Bnb Tiger Inu dnešná zmena ceny

Dnes BNBTIGER zaznamenal zmenu o $ +0.00000000000025188 (+6.33%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.

Bnb Tiger Inu zmena ceny za 30 dní

Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ -0.000000000004238 (-50.05%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.

Bnb Tiger Inu zmena ceny za 60 dní

Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal BNBTIGER zmenu o $ -0.000000000000769 (-15.38%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.

Bnb Tiger Inu zmena ceny za 90 dní

Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ -0.000000000000769 (-15.38%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.

Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby Bnb Tiger Inu (BNBTIGER)?

Pozrite si Bnb Tiger Inustránku histórie cien.

Analýza umelej inteligencie pre Bnb Tiger Inu

Poznatky riadené umelou inteligenciou, ktoré analyzujú najnovšie cenové pohyby Bnb Tiger Inu, trendy v objeme obchodovania a ukazovatele nálady na trhu a poskytujú aktualizácie v reálnom čase na identifikáciu obchodných príležitostí a podporu informovaného rozhodovania.

Aké faktory ovplyvňujú ceny Bnb Tiger Inu?

BNBTIGER prices are influenced by several key factors:

Market Sentiment: Overall crypto market trends and investor emotions significantly impact price movements.

Trading Volume: Higher trading activity typically increases price volatility and liquidity.

Community Support: Social media buzz, holder engagement, and community growth drive demand.

Market Cap: The total value of circulating tokens affects perceived value and investment appeal.

Exchange Listings: New exchange listings can increase accessibility and trading volume.

Whale Activity: Large holder transactions can cause significant price swings due to lower market cap.

Regulatory News: Cryptocurrency regulations and policy changes affect investor confidence.

Technical Analysis: Chart patterns and trading indicators influence trader decisions.

Partnerships: Strategic alliances or collaborations can boost token utility and value.

Tokenomics: Supply mechanisms, burn events, and reward structures impact long-term price dynamics.

As a meme token, BNBTIGER is particularly sensitive to social media trends and speculative trading rather than fundamental analysis.

Prečo chcú ľudia dnes poznať cenu Bnb Tiger Inu?

People want to know BNB Tiger Inu (BNBTIGER) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, identifying potential buying or selling opportunities, monitoring market trends, and assessing investment returns. Real-time pricing helps traders capitalize on volatility.

Cenové predikcie pre Bnb Tiger Inu

Cenová predikcia Bnb Tiger Inu (BNBTIGER) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena BNBTIGER v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia Bnb Tiger Inu (BNBTIGER) pre rok 2040 (o 15 rokov)

V roku 2040 by cena Bnb Tiger Inu mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.

Chcete vedieť, akú cenu dosiahne Bnb Tiger Inu v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku BNBTIGER cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na Bnb Tiger Inu Cenové predikcie.

O Bnb Tiger Inu

BNBTIGER is a digital asset that operates on the Binance Smart Chain (BSC). It is a utility token designed to facilitate transactions within the Binance ecosystem, including but not limited to, trading fees payment, participation in token sales, and usage in Binance's decentralized applications (dApps). Built on a Proof of Stake (PoS) consensus model, BNBTIGER aims to provide fast, secure, and cost-effective transactions. Its issuance model is deflationary, with a portion of tokens being burned periodically to reduce overall supply. The token's primary use case is to provide liquidity and foster transactions within the Binance ecosystem, thereby enhancing the platform's overall functionality and user experience.

Ako nakupovať a investovať Bnb Tiger Inu

Čo je Bnb Tiger Inu (BNBTIGER)

BNBTiger! Fierce Firm Victory. BNBTiger is the king of beasts. They are the symbol of victory and strength. Powerful and tough and our $BNBTIGER community is the same.

Bnb Tiger Inu Zdroj

Pre hlbšie pochopenie Bnb Tiger Inu zvážte preskúmanie ďalších zdrojov, ako sú biela kniha, oficiálna webová stránka a ďalšie publikácie:

Oficiálna Bnb Tiger Inu webová stránka
Prieskumník blokov

Akú hodnotu bude mať 1 Bnb Tiger Inu v roku 2030?
Ak by hodnota Bnb Tiger Inu rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do Bnb Tiger Inu podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 03:26:45 (UTC+8)

Bnb Tiger Inu (BNBTIGER) dôležité aktualizácie v odvetví

Čas (UTC+8)TypInformácie
11-07 01:12:41Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Aktualizácie odvetvia
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Aktualizácie odvetvia
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Aktualizácie odvetvia
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00On-chain údaje
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

Top správy

Prečo toľko ľudí stále stráca peniaze počas býčieho trhu?

October 6, 2025

Vzostup Bitcoin Layer 2 sietí: Porozumenie technológii, ktorá preformuje budúcnosť Bitcoinu v roku 2025

October 6, 2025

Altcoiny v 2025: Keď TOTAL3 dosiahne nové maximá, ale váš portfólio sa nepohne

October 5, 2025
Zobraziť viac

Pozrite si viac informácií o Bnb Tiger Inu

Zrieknutie sa zodpovednosti

Ceny kryptomien sú vystavené vysokým trhovým rizikám a cenovej volatilite. Mali by ste investovať do projektov a produktov, ktoré poznáte a kde rozumiete súvisiacim rizikám. Pred uskutočnením akejkoľvek investície by ste mali dôkladne zvážiť svoje investičné skúsenosti, finančnú situáciu, investičné ciele a toleranciu rizika a poradiť sa s nezávislým finančným poradcom. Tento materiál by nemal slúžiť ako finančné poradenstvo. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Hodnota vašej investície môže klesať aj stúpať a investovaná suma sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť. MEXC nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Ďalšie informácie nájdete v našich podmienkach používania a upozornení na riziká. Upozorňujeme tiež, že údaje súvisiace s vyššie uvedenou kryptomenou tu prezentovanou (napríklad jej aktuálna cena) sú založené na zdrojoch tretích strán. Sú vám prezentované „tak ako sú“ a slúžia len na informačné účely, bez zastúpenia alebo záruky akéhokoľvek druhu. Odkazy poskytnuté na stránky tretích strán tiež nie sú pod kontrolou spoločnosti MEXC. MEXC nezodpovedá za spoľahlivosť a presnosť takýchto stránok tretích strán a ich obsahu.

