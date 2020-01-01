Bubblemaps (BMT) tokenomika

Bubblemaps (BMT) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o Bubblemaps (BMT) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
USD

Bubblemaps (BMT) informácie

Bubblemaps is the first supply auditing tool for DeFi tokens and NFTs. Our unique and colorful bubbles make on-chain data easy to understand. With Bubblemaps, users can investigate wallets, reveal connections, and see through the noise of blockchain data.

Oficiálna webová stránka:
https://bubblemaps.io
Biela kniha:
https://wiki.bubblemaps.io
Prieskumník blokov:
https://solscan.io/token/FQgtfugBdpFN7PZ6NdPrZpVLDBrPGxXesi4gVu3vErhY

Bubblemaps (BMT) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre Bubblemaps (BMT) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 26.09M
$ 26.09M$ 26.09M
Celková ponuka:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Počet coinov v obehu:
$ 446.91M
$ 446.91M$ 446.91M
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 58.38M
$ 58.38M$ 58.38M
Historické maximum:
$ 0.34814
$ 0.34814$ 0.34814
Historické minimum:
$ 0.05755857482197549
$ 0.05755857482197549$ 0.05755857482197549
Aktuálna cena:
$ 0.05838
$ 0.05838$ 0.05838

Bubblemaps (BMT) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky Bubblemaps (BMT) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet BMT tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu BMT tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili BMT tokenomiku, preskúmajte cenu BMT tokenu naživo!

Kúpte si krypto len za 1 USDT: Najjednoduchší spôsob, ako sa dostať ku kryptu!

Zrieknutie sa zodpovednosti

Tokenomické údaje na tejto stránke pochádzajú zo zdrojov tretích strán. Spoločnosť MEXC nezaručuje ich presnosť. Pred investíciou vykonajte dôkladný prieskum.