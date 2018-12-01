Blocery (BLY) tokenomika

Blocery (BLY) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o Blocery (BLY) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
Blocery (BLY) informácie

Blocery Token (BLY), a utility token, is used as a medium of motivation to participate and enhance economic activities within the Blocery Food Supply Chain Ecosystem, including Supply Chain Finance. BLY Token can be used as means of all transactions and contracts, including data provision, payment for data usage, dispute mediation, and guarantees for contract fulfilment, within the Blocery Ecosystem.

Oficiálna webová stránka:
http://blocery.io/
Biela kniha:
https://drive.google.com/open?id=1wsX-IVEqNpTUvgbsEh9R-CVBjOiNQluY
Prieskumník blokov:
https://etherscan.io/token/0xf8aD7dFe656188A23e89da09506Adf7ad9290D5d

Blocery (BLY) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre Blocery (BLY) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 3.56M
$ 3.56M$ 3.56M
Celková ponuka:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Počet coinov v obehu:
$ 975.00M
$ 975.00M$ 975.00M
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 3.65M
$ 3.65M$ 3.65M
Historické maximum:
$ 1.50142
$ 1.50142$ 1.50142
Historické minimum:
$ 0.002898288580552685
$ 0.002898288580552685$ 0.002898288580552685
Aktuálna cena:
$ 0.003647
$ 0.003647$ 0.003647

Blocery (BLY) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky Blocery (BLY) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet BLY tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu BLY tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili BLY tokenomiku, preskúmajte cenu BLY tokenu naživo!

Ako kúpiť BLY

Máte záujem pridať Blocery (BLY) do svojho portfólia? MEXC podporuje rôzne spôsoby nákupu BLY vrátane kreditných kariet, bankových prevodov a peer-to-peer obchodovania. Či už ste začiatočník alebo profesionál, MEXC umožňuje jednoduchý a bezpečný nákup krypta.

Blocery (BLY) história cien

Analýza histórie cien BLY pomáha používateľom pochopiť minulé pohyby na trhu, kľúčové úrovne podpory/odporu a vzory volatility. Či už sledujete historické maximá alebo identifikujete trendy, historické údaje sú dôležitou súčasťou predpovedania cien a technickej analýzy.

BLY cenová predikcia

Chcete vedieť, kam BLY asi smeruje? Naša BLY stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.

