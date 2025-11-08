BurzaDEX+
Aktuálna dnešná cena Bluwhale Points je 0.0016USD. Trhová kapitalizácia BLUP je --USD. Sledujte aktualizácie cien BLUP v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!

Bluwhale Points Logo

Bluwhale Points kurz (BLUP)

1 BLUP na USD aktuálnu cenu:

Bluwhale Points (BLUP) Živý cenový graf
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 03:26:38 (UTC+8)

Dnešná cena Bluwhale Points

Aktuálna dnešná cena Bluwhale Points (BLUP) je $ 0.0016, s 0.00% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny BLUP na USD konverzný kurz je $ 0.0016 za BLUP.

Bluwhale Points sa v súčasnosti radí na #- podľa trhovej kapitalizácie pri --, pričom počet coinov v obehu je -- BLUP. Počas posledných 24 hodín sa BLUPobchodovalo v rozmedzí od $ 0.0016 (low) do $ 0.0024 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni --, zatiaľ čo historické minimum bolo --.

V krátkodobom vývoji sa BLUP zmenilo o 0.00% za poslednú hodinu a o +12.12% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 3.05K.

Bluwhale Points (BLUP) informácie o trhu

$ 3.05K
$ 3.05K$ 3.05K

$ 1.60M
$ 1.60M$ 1.60M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

BSC

Aktuálna trhová kapitalizácia Bluwhale Points je --, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 3.05K. Počet coinov v obehu BLUP je --, pričom celková zásoba je 1000000000. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 1.60M.

História cien Bluwhale Points v USD

24-hodinový rozsah zmeny ceny:
24 hod Low
24 hod High

0.00%

0.00%

+12.12%

+12.12%

Bluwhale Points (BLUP) história cien USD

Sledujte zmeny cien Bluwhale Points za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobieZmeniť (USD)Zmeniť (%)
Dnes$ 00.00%
30 dní$ -0.001642-50.65%
60 dní$ -0.002664-62.48%
90 dní$ -0.0009-36.00%
Bluwhale Points dnešná zmena ceny

Dnes BLUP zaznamenal zmenu o $ 0 (0.00%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.

Bluwhale Points zmena ceny za 30 dní

Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ -0.001642 (-50.65%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.

Bluwhale Points zmena ceny za 60 dní

Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal BLUP zmenu o $ -0.002664 (-62.48%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.

Bluwhale Points zmena ceny za 90 dní

Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ -0.0009 (-36.00%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.

Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby Bluwhale Points (BLUP)?

Pozrite si Bluwhale Pointsstránku histórie cien.

Analýza umelej inteligencie pre Bluwhale Points

Poznatky riadené umelou inteligenciou, ktoré analyzujú najnovšie cenové pohyby Bluwhale Points, trendy v objeme obchodovania a ukazovatele nálady na trhu a poskytujú aktualizácie v reálnom čase na identifikáciu obchodných príležitostí a podporu informovaného rozhodovania.

Aké faktory ovplyvňujú ceny Bluwhale Points?

Several key factors influence Bluwhale Points (BLUP) prices:

1. Market demand and supply dynamics
2. Trading volume and liquidity on exchanges
3. Overall cryptocurrency market sentiment
4. Bitcoin and major altcoin price movements
5. Platform adoption and user growth
6. Utility and use cases within the Bluwhale ecosystem
7. Token burns or supply changes
8. Partnership announcements and developments
9. Regulatory news affecting crypto markets
10. Technical analysis and trader sentiment

These factors interact to create price volatility typical of cryptocurrency tokens.

Prečo chcú ľudia dnes poznať cenu Bluwhale Points?

People want to know Bluwhale Points (BLUP) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, identifying market trends, and timing buy/sell orders. Real-time pricing helps investors assess profit/loss, manage risk, and capitalize on volatility.

Cenové predikcie pre Bluwhale Points

Cenová predikcia Bluwhale Points (BLUP) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena BLUP v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia Bluwhale Points (BLUP) pre rok 2040 (o 15 rokov)

V roku 2040 by cena Bluwhale Points mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.

Chcete vedieť, akú cenu dosiahne Bluwhale Points v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku BLUP cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na Bluwhale Points Cenové predikcie.

O Bluwhale Points

BLUP is a digital asset that operates on its own proprietary blockchain network. Its primary purpose is to facilitate fast, secure, and low-cost transactions across the globe. BLUP utilizes a proof-of-stake consensus mechanism, which is known for its energy efficiency and scalability. The asset's supply model is designed to be deflationary, with a predetermined maximum supply limit. In the broader crypto ecosystem, BLUP is often used for remittances, online purchases, and as a store of value. Its blockchain also supports smart contracts, enabling developers to build decentralized applications on top of it. BLUP aims to provide a decentralized solution to traditional financial systems, promoting financial inclusivity and freedom.

Ako nakupovať a investovať Bluwhale Points

Sprievodca – ako kúpiť Bluwhale Points (BLUP)

Čo je Bluwhale Points (BLUP)

BluWhale is Web3’s Intelligence Layer that powers smart applications, AI agents and models through resource orchestration leveraging a model context protocol for scaling on-chain. Over the past years, Bluwhale has grown its AI network (two-sided marketplace) to 4780 enterprise accounts and 3,500,000+ unique wallets as well as processed 800M+ wallets into an universal graph structure across 37 chains. While the Graph, OriginTrail and MindNetwork designed similar infrastructure, their scalability for AI is heavily limited by the number and speed of nodes subgraphs can mint and operate.

Bluwhale Points Zdroj

Pre hlbšie pochopenie Bluwhale Points zvážte preskúmanie ďalších zdrojov, ako sú biela kniha, oficiálna webová stránka a ďalšie publikácie:

Biela kniha
Oficiálna Bluwhale Points webová stránka
Prieskumník blokov

Ľudia sa tiež pýtajú: Ďalšie otázky o Bluwhale Points

Akú hodnotu bude mať 1 Bluwhale Points v roku 2030?
Ak by hodnota Bluwhale Points rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do Bluwhale Points podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 03:26:38 (UTC+8)

Bluwhale Points (BLUP) dôležité aktualizácie v odvetví

